Les 3 objets volants abattus par les États-Unis pourraient avoir été à des fins commerciales ou de recherche, selon la Maison Blanche

Le coordinateur du Conseil de sécurité nationale pour les communications stratégiques John Kirby et l’attachée de presse de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre lors du point de presse quotidien dans la salle James Brady de la Maison Blanche le 13 février 2023. (Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images)

La Maison Blanche a déclaré que trois objets abattus au cours du week-end n’auraient peut-être pas constitué de menace.

Une explication principale est qu’ils ont été utilisés à des fins commerciales ou de recherche, a déclaré un porte-parole.

Il n’y a également aucune indication que les objets étaient liés à la Chine ou à l’espionnage, ont-ils ajouté.

Les trois objets non identifiés abattus au-dessus de l’Amérique du Nord le week-end dernier pourraient avoir été utilisés à des fins commerciales ou de recherche, a indiqué mardi la Maison Blanche.

Les autorités américaines n’ont également trouvé aucune preuve liant les objets à l’espionnage chinois, Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré lors d’un briefing à la Maison Blanche.

“Nous n’avons vu aucune indication ou quoi que ce soit qui indique spécifiquement l’idée que ces trois objets faisaient partie du programme d’espionnage de la RPC, ou qu’ils étaient définitivement impliqués dans des efforts de collecte de renseignements externes”, a déclaré Kirby.

Kirby a déclaré qu’une “explication principale” dans la communauté du renseignement américain est que les objets étaient “des ballons qui étaient simplement liés à des entités commerciales ou de recherche et donc bénins”.

Personne ne s’est avancé pour revendiquer la propriété des objets abattus, a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi les États-Unis avaient décidé d’abattre les objets sans pilote s’ils étaient peut-être bénins, Kirby a déclaré qu’ils posaient un risque pour les vols civils car ils planaient à 6 000 et 12 000 mètres.

“Parce que nous avons évalué qu’ils n’étaient pas habités et n’étaient pas contrôlés, et donc laissés aux conditions atmosphériques, le risque réel pour la sécurité était un problème”, a-t-il déclaré. Les avions commerciaux, en particulier ceux qui effectuent des vols transcontinentaux, naviguent généralement entre 10 000 et 11 500 mètres.

Kirby a ajouté que même si les États-Unis n’avaient pas déterminé que les objets étaient utilisés pour l’espionnage, les autorités ne pouvaient pas exclure cette possibilité.

“Vous voulez pécher par excès de sécurité ici en termes de protection de notre sécurité nationale”, a-t-il déclaré.

Les États-Unis ont récemment abattu quatre objets volants mystérieux au total, les trois derniers ayant été détruits de vendredi à dimanche.

Plus récemment, les autorités ont utilisé un missile Sidewinder pour retirer un objet au-dessus du lac Huron dimanche. Le F-16 qui a tiré le missile a raté son premier tir, mais a touché le second, Le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré mardi.

L’épave des trois objets n’a pas encore été récupérée, mais le premier objet abattu – un ballon chinois, selon le Pentagone, a été utilisé pour la surveillance – a été retiré de l’océan Atlantique par la marine américaine. C’était abattu le 4 février au large de la Caroline du Sud.

Les marins affectés au groupe 2 de neutralisation des explosifs et munitions récupèrent un ballon de surveillance à haute altitude le 5 février. (Petty Officer 1st Class Tyler Thompson/US Navy)

La Chine a critiqué mardi les États-Unis pour avoir abattu les quatre objets, affirmant que la destruction de dirigeables sans pilote avec des missiles était une “réaction excessive à déclenchement facile”.

« Beaucoup aux États-Unis ont demandé : quel bien une action aussi coûteuse peut-elle apporter aux États-Unis et à ses contribuables ? a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin.

Lorsqu’on lui a demandé si les objets appartenaient à la Chine, Wang a déclaré qu’il n’avait aucune information sur de telles affirmations. “Nous pensons qu’aucun commentaire irresponsable ne devrait être fait en l’absence de preuves claires. Et nous sommes absolument opposés aux histoires inventées et aux calomnies contre la Chine”, a-t-il déclaré.

Alors que les tensions américano-chinoises continuent de monter au sujet des objets volants, le haut diplomate de Pékin, Wang Yi, est sur le point de visiter la Russie dans le cadre d’une tournée européenne de huit jours.

Ce sera la première fois qu’un responsable chinois d’un tel rang se rendra à Moscou depuis que la Russie a lancé sa guerre non provoquée contre l’Ukraine.