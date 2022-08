Les 3 nouvelles fonctionnalités de confidentialité de WhatsApp que vous devriez utiliser

Avec un cryptage de bout en bout pour vos messages – et des sauvegardes de chat – ainsi que des fonctionnalités centrées sur la sécurité telles que la vérification en deux étapes et le verrouillage de l’écran, qui vous oblige à saisir votre code d’accès ou à utiliser une empreinte digitale (ou un visage) pour utiliser l’application du tout, c’est l’un des meilleurs choix pour garder les conversations privées.

C’est pratique, car c’est aussi l’une des applications de messagerie les plus populaires au monde, et ce n’est pas comme si vous pouviez passer à une autre application si personne d’autre ne l’utilisait.

Et la bonne nouvelle est que trois nouvelles fonctionnalités sont en cours de déploiement, ce qui ajoute encore plus de confidentialité.

1. Cachez votre statut en ligne

C’est vraiment utile de pouvoir voir quand quelqu’un a été « vu pour la dernière fois » et qu’il est « en ligne », mais pas très bien si vous voulez pouvoir lire des messages sans que les autres sachent que vous utilisez l’application.

Bientôt, cependant, vous pourrez choisir qui peut voir si vous êtes en ligne. La fonctionnalité est une mise à jour de Last Seen et s’appelle Last Seen et en ligne.

Appuyez sur Paramètres > Compte > Confidentialité > Dernière connexion et en ligne.

Vous aurez des options comme celles ci-dessous. Vous pouvez les changer quand vous le souhaitez, de sorte que vous puissiez intervenir et le régler sur Personnepuis remplacez-le par Tout le monde plus tard.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Les seuls choix pour le statut en ligne sont Tout le monde ou Identique à la dernière fois.

Cela signifie que si vous souhaitez cacher votre présence à certaines personnes, choisissez Mes contacts sauf… puis choisissez les personnes qui ne pourront pas voir votre statut, et assurez-vous de choisir Identique à la dernière vue sous Qui peut voir quand je suis en ligne.

Notez que si vous ne partagez pas votre dernier statut vu / en ligne, vous ne pourrez pas voir si d’autres personnes sont en ligne ni quand elles ont été vues pour la dernière fois.

2. Quittez les groupes tranquillement

Les groupes sont une grande partie de WhatsApp. Il y a de fortes chances que vous soyez membre d’au moins quelques-uns. Bien que vous puissiez désactiver les notifications de groupes spécifiques pour éviter toute distraction, il arrive un moment où vous ne souhaitez plus faire partie du groupe.

Auparavant, quitter une discussion de groupe informait tous les membres du groupe que vous aviez quitté. Mais maintenant, lorsque vous appuyez sur les informations du groupe (le nom du groupe en haut de l’écran), faites défiler vers le bas et appuyez sur Quitter le groupe, vous verrez un message indiquant que seuls les administrateurs du groupe seront informés de votre départ.

Whatsapp

Si vous ne voulez pas qu’ils le sachent, vous pouvez simplement archiver le chat. Pour ce faire sur un iPhone, balayez simplement vers la gauche sur le groupe dans la liste des conversations.

Sur Android, appuyez longuement sur la discussion de groupe dans cette même liste et archivez-la.

Vous pouvez désarchiver une discussion quand vous le souhaitez : la fonctionnalité ne supprime pas la discussion, elle la masque simplement pour que vous ne la voyiez pas ou que vous ne receviez aucune notification lorsque les gens publient quelque chose de nouveau.

3. Bloquer les captures d’écran

Une autre fonctionnalité de confidentialité utile est la possibilité de marquer une photo ou une vidéo comme vue une fois. Le destinataire ne peut regarder le média qu’une seule fois, puis il disparaît.

Ceci est idéal pour envoyer des informations sensibles telles que des mots de passe, des codes d’accès et des coordonnées bancaires. Mais rien n’empêchait le destinataire de prendre une capture d’écran et de conserver le message aussi longtemps qu’il le souhaitait.

Une toute nouvelle fonctionnalité qui est toujours en cours de test est le blocage des captures d’écran. Vous n’aurez pas besoin d’activer de paramètres pour l’utiliser : marquez simplement l’image ou la vidéo comme Afficher une fois, et WhatsApp devrait empêcher le destinataire de prendre une capture d’écran et d’afficher un message lui indiquant qu’il ne peut pas l’enregistrer.

Whatsapp

Bien sûr, même cela n’est pas une garantie de confidentialité : ils pourraient toujours utiliser un autre téléphone ou appareil photo pour prendre une photo de l’image View Once. Mais c’est néanmoins une couche supplémentaire de confidentialité bienvenue.

Histoires liées