Les 3 moments forts de la performance courageuse de Juan Soto lors de l’énorme victoire contre les A’s

OAKLAND — Juan Soto ne se sentait pas très bien.

Lorsqu’il s’est réveillé vendredi matin, son genou gauche était raide, gonflé et douloureux. La nuit précédente, il l’avait claqué contre le mur en faisant une réception en glissade au T-Mobile Park de Seattle, et à seulement neuf matchs de la fin de la saison et à un mois de sa très attendue free agency, il craignait que quelque chose ne se passe mal.

Il s’est avéré qu’il n’était pas seulement bon. Il était en route vers un autre moment marquant lors de sa première et – détournez les yeux, fans des Yankees de New York – peut-être la seule saison en maillot à rayures.

Soto a lutté contre une douleur au genou pour réaliser des exploits en 10e manche, en tant que frappeur suppléant, dans une victoire cruciale de 4-2 contre les A’s d’Oakland au Coliseum.

« Comme un showman », a déclaré Gerrit Cole, l’autre héros de la soirée qui n’a accordé qu’un seul point en neuf manches et 99 lancers.

Passons en revue les parties les plus marquantes de la performance brève, mais percutante, de Soto.

Jouer malgré la douleur

Soto n’était pas totalement prêt. Bien que la composition initiale du manager Aaron Boone ait placé le joueur de 25 ans au deuxième rang et au champ droit, le travail de Soto avant le match a incité l’équipe à le retirer quelques heures seulement avant le premier lancer.

Plus tôt dans la journée, Soto a reçu la meilleure nouvelle de toutes : les radiographies de sa rotule n’ont révélé aucun dommage structurel.

« C’était vraiment un soulagement », a-t-il déclaré.

Un plus grand soulagement ? Faire le travail quand Boone l’a appelé alors que le match était en jeu.

En 10e manche, alors que le score était à égalité 1-1, après qu’Anthony Rizzo ait débuté avec un simple au champ droit et déplacé le coureur automatique Jasson Domínguez au troisième but, Boone a estimé que c’était le bon moment. Soto a donc remplacé le voltigeur central Trent Grisham par un frappeur suppléant.

Alors que le compte était de 1-1, le releveur d’Oakland TJ McFarland a frappé un sinker à 88 mph qui a atteint le backstop pour un lancer sauvage. Domínguez a glissé les pieds devant sous le relais du lanceur. Les Yankees avaient pris l’avantage.

Puis, sur le lancer suivant, Soto a envoyé un slider dans le coin droit du champ. La balle (vitesse de sortie : 110 mph) a filé au-dessus de la tête du voltigeur de gauche, faisant marquer le coureur suppléant Oswaldo Cabrera depuis la deuxième base.

Soto a atteint le deuxième but et a ensuite remplacé le coureur de pincement Jon Berti.

« Quelle belle présence au bâton », a déclaré Boone.

« C’était génial », a déclaré le receveur Austin Wells. « Je veux dire, il n’a pas pu jouer tout le match ? Il est entré à la fin ? Juste un doublé facile. Non, je suis content qu’il soit en bonne santé, et il a fait un excellent travail en sortant du banc. »

Cela m’a rappelé la performance de Soto neuf jours plus tôt, lorsqu’il avait fait une faute sur une balle avec son pied, s’était effondré de douleur et avait ensuite continué sa présence au bâton pour finalement écraser un long home run de deux points contre le lanceur partant des Royals de Kansas City, Cole Ragans. Les Yankees ont remporté le match 4-3.

Volonté de mettre son corps en jeu

Vendredi après-midi, Soto a passé du temps à frapper dans la cage avec l’entraîneur adjoint des frappeurs Pat Roessler et à faire des squats dans la salle de musculation. Mais il n’était pas prêt. Soto et les Yankees ont décidé de lui donner plus de temps pour se reposer. Aaron Judge s’est donc déplacé vers le champ droit et Grisham a débuté au centre.

Pourtant, au milieu du match, Boone a déclaré que Soto s’était approché de lui pour lui dire qu’il pouvait frapper si le match était en jeu.

Soto n’avait pas à faire ça. Il aurait pu prendre le reste de la journée pour protéger son genou et sa disponibilité pour les séries éliminatoires. Les Yankees ont décroché une place en séries éliminatoires mercredi et ont conservé leur avance de quatre matchs dans la division Est de la Ligue américaine avec huit matchs à jouer.

Mais Soto voulait jouer.

« Je sais que nous avons gagné et ceci et cela », a-t-il déclaré. « Mais au bout du compte, l’objectif est de remporter la division, et nous en sommes vraiment proches. Je n’ai pas pensé à un jour de congé ou quoi que ce soit. Mais nous essayons aussi d’être intelligents et de penser à octobre et non à la situation actuelle. Donc, oui, toutes les options me sont venues à l’esprit. »

Cole avait une explication simple.

« Il adore le moment présent, mec », a déclaré Cole. « Il adore ça. »

Un clin d’œil à ses coéquipiers et au staff technique

L’abri des Yankees a explosé après le doublé de Soto. On pouvait voir à quel point Soto adorait ses coéquipiers alors qu’il dansait et arrosait de champagne avec eux lors de la célébration de mercredi de la qualification des Yankees pour les playoffs.

Mais il l’a exprimé avec des mots vendredi.

« Ces gars sont incroyables », a-t-il déclaré. « Ces gars sont géniaux. J’adore chacun des gars qui sont ici. Nous sommes ensemble depuis le premier jour et nous nous sommes montrés amoureux jour après jour, et c’est un sentiment tout simplement génial. »

Soto a également remercié le personnel médical et de musculation des Yankees pour leur travail sur son genou.

« Les entraîneurs ont fait du bon travail pour m’aider à réduire le gonflement et je me suis senti très bien », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « (Le genou) a plutôt bien réagi. Donc tout au long du match, je me sentais bien. Je n’avais pas mal ni rien après tout le travail que nous avons fourni, et c’est à ce moment-là que j’ai su que j’avais une bonne chance d’être une option. »

(Photo : Thearon W. Henderson / Getty Images)