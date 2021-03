Au total, 295 tireurs de 53 pays sont inscrits pour participer à la première Coupe du monde de tir combinée de l’année, qui mettra en vedette les trois disciplines olympiques du fusil, du pistolet et du fusil de chasse. Alors que la plupart des places de quota ont été distribuées et que l’Inde a déjà accumulé un record de 15 places, une place finale dans chaque épreuve olympique doit encore être décidée sur la base du classement mondial et c’est la dernière épreuve avant Tokyo pour les tireurs à la carabine et au pistolet, où il peut être réalisé.

Dans l’épreuve masculine, outre Petar et Istvan, le trio indien de Divyansh, Deepak Kumar et Arjun Babuta, devra également affronter les goûts de la légende hongroise du tir Peter Sidi et de l’Ukrainien Serhiy Kulish, médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Rio et l’homme qui a refusé une médaille à Abhinav Bindra.

