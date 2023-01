Les 3 meilleurs lecteurs MP3 pour 2023

Les lecteurs MP3 autonomes ont longtemps dominé la culture pop, mais en 2023, presque personne n’en a besoin. Quelconque iPhone ou alors téléphone Android est un lecteur audio qui fonctionne avec applications musicales par abonnement comme Spotify, Apple Music, Tidal, Amazon Music ou YouTube Music. Vous payez vos 5 $ à 10 $ par mois et vous avez accès à presque toutes les chansons populaires jamais enregistrées. Et les pistes sont également téléchargeables, ce qui vous permet d’écouter votre musique même lorsque vous quittez une zone de couverture Wi-Fi ou cellulaire. C’est rapide, facile et pratique. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ?

“Beaucoup”, j’entends certains d’entre vous dire. Peut-être avez-vous déjà un abonnement de trop, alors pourquoi en payer un de plus alors que vous avez déjà une bibliothèque musicale de milliers de fichiers MP3 sur votre disque dur ? Certains d’entre vous, pendant ce temps, ont méticuleusement conçu des listes de lecture iTunes, comme des bandes de mixage d’autrefois, que vous ne voulez pas recréer ou transfert vers un autre service, ou de rares morceaux en direct uniques qui n’existent pas sur les services grand public. (Fans de Phish, je vous regarde.)

Maintenant, à vrai dire, si cela s’applique à vous, vous toujours n’avez pas besoin d’un lecteur MP3 – votre iPhone peut toujours synchroniser des fichiers musicaux à partir d’iTunes (sur Windows) ou de l’application Apple Music (sur Mac), et il dispose probablement de plus d’espace de stockage que votre ancien iPod. Les téléphones Android peuvent également lire tous les fichiers musicaux avec lesquels vous pouvez les charger. Mais si vous voulez vraiment un appareil dédié pour votre musique – ou, peut-être, un ensemble de chansons organisées par les parents à donner à un enfant qui n’est pas prêt pour un téléphone – il existe encore des options d’appareils MP3. Ils ne sont pas tous géniaux, et ils viennent généralement avec quelques mises en garde. Mais si vous êtes arrivé jusqu’ici, voici ce que je peux vous recommander, plus de deux décennies après la sortie de l’iPod.

Patrick Hollande/Crumpe

L’iPod Touch était le dernier lecteur de musique dédié de la gamme Apple, mais il a été officiellement abandonné en mai 2022. Vous pouvez toujours trouver modèles d’occasion là-bas, mais ne vous attendez pas à ce qu’ils soient pris en charge plus longtemps.

Que faire à la place ? Procurez-vous un iPhone d’occasion ou un nouvel iPhone SE et utilisez-le simplement en Wi-Fi. Ce dernier vous coûtera environ 429 $ tout compris (pour 64 Go de stockage), mais vous obtiendrez un appareil qui peut exécuter la dernière version d’iOS, et il peut extraire de la musique d’iTunes (sur Windows) ou d’Apple Music (sur le Mac). Il fonctionne de manière transparente avec des écouteurs et des haut-parleurs Bluetooth, mais vous aurez besoin d’un embêtant Adaptateur foudre utiliser des écouteurs à l’ancienne. Et, parce qu’il a l’App Store, vous pouvez également opter pour des services alternatifs comme Spotify, Amazon Music, YouTube et autres (tant que vous pouvez accéder à un point d’accès Wi-Fi), en plus ou à la place de l’application Apple Music .

Oui, c’est beaucoup trop cher pour un “lecteur de musique”, selon moi. Mais c’est l’option la plus performante et la plus flexible ici, en particulier pour ceux qui sont déjà dans l’univers des services Apple – ou qui refusent de quitter leur bibliothèque MP3 basée sur iTunes. C’est aussi une belle option de lecteur MP3 portable de secours pour les enfants si vous ne voulez pas dépenser pour un iPad, qui commence à 300 $ et n’est pas empochable.