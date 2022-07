Les 3 meilleures nouvelles fonctionnalités de MacOS Ventura

Les mises à jour du système d’exploitation devraient être comme une bonne cinématographie : oui, une colonne vertébrale importante, mais pas une qui se démarque trop évidemment. Changez trop radicalement l’interface utilisateur ou les fonctionnalités d’un appareil et vous perdez la mémoire musculaire et le flux de travail personnel développés au fil du temps. Mais en même temps, changez trop peu et personne ne ressentira le besoin de mettre à jour.

La nouvelle version de MacOS d’Apple, appelée Ventura, devrait arriver plus tard en 2022, mais la version bêta publique est disponible dès maintenant. Tout le monde dit toujours de ne pas installer de systèmes d’exploitation bêta sur vos appareils principaux, et j’ai déjà proposé des conseils similaires dans le passé. Mais honnêtement, une fois qu’il atteint la phase bêta publique (par opposition à une version bêta de développeur verrouillée), les choses sont généralement en assez bon état.

Donc, avec cet état d’esprit, j’ai téléchargé et installé MacOS Ventura sur un Macbook et iOS16 sur mon téléphone. Je n’ai même rien sauvegardé, j’y suis juste allé. Yolo, je suppose.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Bêta publique de MacOS Ventura : les 3 meilleures nouvelles fonctionnalités

10:37



La prochaine vérité tacite sur la mise à jour du système d’exploitation est que la plupart des gens ne verront, n’utiliseront ou même ne seront jamais au courant de la plupart des mises à jour, d’autant plus que beaucoup sont de petits ajustements qui fonctionnent dans les coulisses, ou ajoutent des fonctionnalités que vous ne cherchez probablement même pas. pour.

Mais Ventura fait un peu plus que la plupart des mises à jour du système d’exploitation, et lorsqu’il est combiné avec iOS 16 ou iPadOS 16, vous avez accès à des fonctionnalités vraiment utiles. Ainsi, alors que la plupart de Ventura ne fera probablement pas une grande différence dans votre vie quotidienne, voici quatre nouvelles fonctionnalités de la version bêta qui se démarquent le plus.

Dan Ackerman/Crumpe



Régisseur

Le plus grand changement visuel dans Ventura est cette nouvelle façon de trier et d’organiser différentes fenêtres dans différentes applications. Plutôt que le traditionnel Command-Tab ou glisser avec quatre doigts, Stage Manager place vos applications actives dans une colonne de vignettes à l’extrême gauche de l’écran.

Cliquez sur l’application que vous voulez et elle saute au milieu de l’écran, ce qui facilite le basculement entre les applications à la volée. Bien sûr, il n’était pas difficile de passer d’une application à l’autre auparavant, mais c’est une nouvelle façon très visuelle de le faire. Si vous avez plusieurs fenêtres ouvertes dans une application (comme plusieurs fenêtres de navigateur), cliquer sur la vignette sur ce rail gauche sautera entre ces fenêtres.

Maintenant que j’utilise Stage Manager, je ne peux pas imaginer ne plus l’utiliser. Cependant, cela nous laisse avec ce que j’appellerais le problème du Double Dock. Vous avez maintenant un dock horizontal en bas de l’écran et un deuxième quasi-dock fonctionnant verticalement sur le côté gauche de l’écran. Si vous voulez une vue de bureau vraiment propre et que vous devez masquer Stage Manager, ouvrez le Centre de commande (l’icône des deux pilules) et désactivez-le.

Libé Ackerman



Caméra de continuité

C’est quelque chose que j’attendais depuis de nombreuses années. Le pitch d’ascenseur est que vous pouvez désormais utiliser votre iPhone comme webcam sans fil. Cela semble assez simple, mais auparavant, vous deviez utiliser un application tierce comme EpocCamqui n’est tout simplement pas assez simple et exempt de bugs pour une utilisation quotidienne.

Maintenant, avec Ventura sur votre Mac et iOS 16 sur votre téléphone (tous deux actuellement via la version bêta publique), c’est soudainement facile à faire et cela fonctionne dans Zoom, FaceTime et de nombreuses autres applications. Sélectionnez simplement votre téléphone comme appareil photo dans le menu de sélection de l’appareil photo de l’application. Vous devez être connecté au même identifiant Apple sur les deux appareils et sur le même réseau Wi-Fi avec Bluetooth activé.

Libé Ackerman



Pourquoi voudriez-vous cela? A moins que vous n’ayez le nouveau MacBook Air M2 ou la 14 pouces ou MacBook Pro 16 pouces, votre MacBook dispose d’un appareil photo de résolution 720p assez peu impressionnant. Ces nouveaux Mac ont de bien meilleures caméras de résolution 1080p, mais la caméra arrière de votre iPhone sera toujours bien meilleure que cela. En regardant la caméra 1080p du MacBook M2 à côté de la vidéo d’un iPhone 13 Pro via Camera Continuity, l’iPhone était clairement supérieur.

Il existe quelques astuces supplémentaires disponibles dans le Centre de commande sous Effets vidéo, y compris Center Stage, qui suit votre visage autour du cadre ; Mode portrait, qui floute légèrement l’arrière-plan ; et Studio Lght, qui assombrit l’arrière-plan et illumine votre visage.

Potentiellement plus intéressant est Desk View, qui utilise l’objectif grand angle de l’iPhone pour capturer ce qui se passe juste en dessous du repose-poignet et du pavé tactile de l’ordinateur portable, même si le téléphone est pointé directement vers votre visage. Il s’agit d’une application vidéo autonome, vous pouvez donc la partager sur Zoom, par exemple. C’est assez limité en ce moment dans ce qu’il montre et comment il est mis en œuvre, mais je suis intéressé à l’expérimenter davantage.

Dan Ackerman/Crumpe



Mais attendez, il y a plus.

Comment positionner mon téléphone pour l’utiliser comme webcam, demandez-vous ? Je suis sûr qu’il y aura beaucoup de mini trépieds et de supports de téléphone disponibles pour fixer votre téléphone sur le dessus d’un MacBook.

Mais je suis allé de l’avant et j’en ai conçu un simple via TinkerCad, et je l’ai imprimé sur une imprimante 3D. Ce support spécifique est conçu pour un iPhone 13 Pro Max, avec un étui, et le nouveau MacBook Air M2. Vous pouvez essayer de le télécharger et de l’imprimer si vous pensez qu’il conviendra à votre téléphone et à votre ordinateur portable. Je mets également à disposition le fichier CAO, afin que vous puissiez ajuster les mesures à votre guise.

Si vous vous n’avez pas d’imprimante 3D, notre liste des meilleures est un bon point de départ.

La le fichier public TinkerCad est iciet le Le fichier STL 3D est ici sur Thingiverse.

Dan Ackerman/Crumpe



Paramètres système/Préférences

Suis-je le seul à trouver le menu traditionnel des préférences système du Mac déroutant ? C’est un tas d’icônes, qui semblent se déplacer avec chaque version du système d’exploitation, et les outils que vous voulez sont inévitablement enterrés dans des sous-menus. Je trouve certains des choix organisationnels déroutants et je remets en question une partie de la logique interne.

La nouvelle apparence du menu, désormais appelé Paramètres système, est délicieusement basique. C’est juste une liste. La fonctionnalité réelle n’est pas vraiment différente, mais je trouve qu’il est beaucoup plus facile de naviguer car vous pouvez toujours voir les autres entrées de la liste dans un menu spécifique. Les icônes et les noms de catégories quelque peu opaques sont toujours là et des choses comme cliquer et faire glisser pour le trackpad sont toujours enfouies dans un sous-menu du menu d’accessibilité, mais il est agréable de déplacer l’aiguille UX vers l’utilité plutôt que la conception.

Dan Ackerman/Crumpe



Sous-titres en direct pour les vidéos

En tant que quatrième fonctionnalité préférée, j’aime le sous-titrage en temps réel qui fonctionne sur différentes applications et sources audio.

Les vidéos YouTube proposent déjà des sous-titres assez bons, mais les diffusions en direct, par exemple, peuvent poser problème. D’autres services vidéo ou liés à la vidéo offrent un large éventail d’options de sous-titrage et de sous-titrage, certaines bonnes, d’autres moins.

Les sous-titres en direct ajoutent juste cela, les sous-titres en direct, dans une fenêtre contextuelle et fonctionnent avec le contenu verbal en temps réel de nombreuses sources vidéo, y compris les appels FaceTime. C’est idéal pour étendre l’accessibilité, mais aussi pratique dans les situations où la personne à l’autre bout de votre appel vidéo n’est pas clairement audible, a un mauvais micro, etc.

Je l’ai essayé plusieurs fois, et vous obtenez vraiment une transcription à l’écran presque instantanée de ce que dit l’autre personne. Ce n’est pas une fonctionnalité que j’utiliserais tout le temps, mais c’est à la fois impressionnant et utile.

S’aventurer à Ventura

Il existe de nombreuses autres fonctionnalités dans MacOS Ventura, notamment des améliorations de Mail, Safari, Spotlight et de la gestion des mots de passe. Franchement, j’ai trouvé ces parties moins intéressantes que les parties que j’ai soulignées ci-dessus, compte tenu de ce qui ferait une réelle différence dans mon flux de travail quotidien. Certains d’entre eux fonctionnent bien maintenant, tandis que d’autres ont besoin de plus de temps pour cuire complètement, ce qui est compréhensible étant donné qu’il s’agit d’une version bêta.

La version officielle de Ventura devrait être disponible cet automne, en fonction de la date à laquelle Apple a précédemment publié des mises à jour du système d’exploitation.