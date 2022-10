Les 3 interceptions de Gage Range contribuent à la victoire de Yorkville contre Oswego, cinquième jeu blanc de la saison – Shaw Local

OSWEGO – À 5 pieds 8 pouces et 150 livres, Gage Range est le plus petit membre d’une défense de Yorkville connue pour ses gros et mauvais joueurs de ligne.

Il a joué comme un géant vendredi.

Le demi défensif junior de Yorkville a intercepté des passes lors de trois entraînements consécutifs d’Oswego en deuxième mi-temps, et tous les trois ont mené aux points des Foxes.

Cela a permis à Yorkville de se retirer d’une égalité sans but à la mi-temps pour une victoire de 17-0 sur Oswego lors de la finale de la saison régulière entre les rivaux de Southwest Prairie West.

Range était aussi surpris que quiconque de ses jeux opportunistes. Il n’a eu aucune interception au cours de ses deux premières années de lycée, mais a réussi deux interceptions cette saison.

“L’un contre Romeoville très tôt dans le match, l’autre dont je ne me souviens pas”, a déclaré Range. “C’est si bon. Le premier se sentait bien. Le deuxième se sentait encore mieux. Troisièmement, je suis comme ‘quel est le problème.’ C’était fou.”

Yorkville (8-1, 4-1), sa défensive réalisant son deuxième jeu blanc consécutif et le cinquième de la saison, se dirige vers les séries éliminatoires pour la quatrième fois consécutive avec huit victoires en saison régulière pour la première fois depuis 1999. Andrew Zook et Amani Kortie ont eu des sacs, et Range a fait sa part sur la ligne arrière.

“Notre front sept est le meilleur que vous puissiez obtenir, beaucoup d’équipes aiment passer contre nous, nous les avons fermées”, a déclaré Range. “Arrêtez la course, arrêtez la passe, blanchissez chaque match.”

Yorkville à Oswego Football Le joueur de ligne défensive de Yorkville Amani Kortie (64 ans) limoge le quart-arrière d’Oswego Cruz Ibarra par la queue de chemise lors d’un match de football universitaire à Oswego High School le vendredi 21 octobre 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

L’attaque de Yorkville, quant à elle, a permis à Gio Zeman, qui courait dur, de remporter deux touchés en seconde période. Zeman, qui s’est précipité pour 147 de ses 178 verges après la mi-temps sur 25 courses au total, a interrompu une course de TD de 30 verges avec 1:36 à faire au troisième quart pour une avance de 7-0. Puis il a viré de bord sur une course de TD de 14 verges avec 4:40 à jouer pour porter le score à 14-0.

“En deuxième mi-temps, nous avons commencé à rassembler les choses”, a déclaré Zeman. “J’avais juste l’impression de lire mes blocs, [Andrew] Laurich faisait du bon travail en faisant tomber au moins deux gars et je lisais juste ses blocs. Ils me facilitaient la tâche. »

Laurich a joué un rôle dans un jeu d’équipes spéciales qui a fourni un tremplin au premier score de Zeman et a été le tournant du match sans but.

Alors que Yorkville faisait la queue pour un botté de dégagement à partir de ses 27 à la fin du troisième quart, Laurich a vu une ouverture du côté d’Oswego. Après un temps mort de Yorkville, les Foxes ont simulé le botté de dégagement et Blake Kersting s’est libéré pour un gain de 20 verges.

« À l’origine, nous n’avions pas [fake punt] a appelé, puis Laurich le vivaneau l’a vu grand ouvert », a déclaré Kersting. “Nous avons appelé timeout pour y réfléchir et nous nous sommes dit que s’ils nous montraient le même look, nous allions le faire fonctionner. J’ai juste couru à travers l’espace ouvert. Gros jeu. »

“Je pense que Blake ne se donne pas assez de crédit”, a déclaré l’entraîneur de Yorkville, Dan McGuire. « C’est lui qui a pris cette décision. Nous avons appelé un temps mort parce que nous n’avions que 10 gars sur le terrain. Nous avons vu comment ils étaient alignés, tout était Blake, c’était sa décision. Nous lui donnons la possibilité que s’il le voit, il exécute un faux.

Yorkville à Oswego Football Le quart-arrière d’Oswego Cruz Ibarra (13 ans) est sous la pression du défenseur de Yorkville Andrew Laurich (9 ans) lors d’un match de football universitaire à l’école secondaire d’Oswego le vendredi 21 octobre 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Le quart-arrière senior d’Oswego Cruz Ibarra a été 20 en 34 en passant pour 189 verges, 111 de ce total en première mi-temps. Les Panthers (3-6, 1-4) ont réussi à déplacer le ballon sur la défense de Yorkville avec des passes courtes, mais les entraînements ont calé. Un claquement bas a empêché une tentative de placement de 39 verges lors de l’ouverture du match des Panthers, et une tentative de placement de 27 verges à la fin de la première mi-temps a été accrochée juste à côté. Oswego a bloqué une tentative de terrain de 42 verges de Yorkville lors du dernier jeu de la mi-temps.

«Je pensais que les gars avaient concouru toute la nuit, dans les deux sens dans un match de position sur le terrain. Je viens de caler en attaque à de nombreuses reprises », a déclaré l’entraîneur d’Oswego, Brian Cooney. «Le jeu de passe était là, je pensais que Cruz avait joué un sacré match, accordez du crédit à la ligne qui tient son poids, les entraîneurs ont fait du bon travail en prenant ce qui était là. C’est ce qui arrive quand vous faites face à une grande défense. Ils vont accélérer quand il entrera dans cette zone. Mais ils se sont battus.

La recrue du Michigan, Deakon Tonielli, a réussi cinq attrapés pour 48 verges pour Oswego, qui ne participera pas aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2010 et pour la première fois sous Cooney.

“En entrant dans l’intersaison, restez avec ça”, a déclaré Cooney. “Ce n’est pas caractéristique du football Panther. Il n’y a pas moyen de contourner cela, mais un travail acharné. C’est ce que sera l’intersaison. »

Hudson Fiene a ajouté un panier dans les dernières minutes pour Yorkville, qui se prépare ensuite pour les séries éliminatoires de classe 7A et un match éliminatoire à domicile probable au premier tour.

“Juste amusant d’être à part”, a déclaré McGuire. “Je me retrouve parfois à regarder et à avoir la meilleure place dans la maison. Nous avons juste des enfants exceptionnels. Ils sont gagnants et toujours préparés. J’ai la chance de pouvoir les entraîner.