Les 3 films les plus regardés sur Netflix en 2024 jusqu’à présent dévoilés

Les trois films les plus regardés jusqu’à présent en 2024 sur Netflix a été révélé.

Netflix a publié des données révélant les films les plus regardés sur la plateforme de streaming pour le premier semestre 2024. La période de six mois précédente avait été menée par Leave the World Behind, avec Julia Roberts, sorti en octobre 2023.

Quels sont les trois films les plus regardés sur Netflix en 2024 jusqu’à présent ?

Par Date limitele film le plus regardé du premier semestre 2024 est Damsel avec Millie Bobby Brown. Le film a été vu plus de 143 millions de fois dans le monde, dont 35,3 millions dans les trois premiers jours de sa sortie.

Réalisé par Juan Carlos Fresnadillo, Damsel est sorti sur Netflix en mars 2024. Aux côtés de Brown, l’épopée fantastique met en vedette Ray Winstone, Angela Bassett, Robin Wright, Nick Robinson et bien d’autres.

« Une demoiselle dévouée accepte d’épouser un beau prince, mais découvre que la famille royale l’a recrutée comme sacrifice pour rembourser une dette ancienne. Jetée dans une grotte avec un dragon cracheur de feu, elle doit compter sur son intelligence et sa volonté pour survivre », peut-on lire dans le synopsis.

Le deuxième film le plus regardé sur Netflix est Lift, de F. Gary Gray, sorti en janvier. Cette comédie de braquage met en vedette Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D’Onofrio, Jean Reno et Sam Worthington. Elle a été visionnée 129 millions de fois dans le monde.

« Un voleur professionnel et son équipe d’experts tentent le casse ultime : voler 500 millions de dollars en or dans un coffre-fort à bord d’un avion, à 40 000 pieds d’altitude », peut-on lire dans le synopsis de Lift.

En troisième position, on retrouve La Société des neiges de J.A. Bayona, sorti début janvier et nommé aux Oscars pour le meilleur long métrage international et pour le meilleur maquillage et la meilleure coiffure. On y retrouve Enzo Vogrincic, Matías Recalt, Agustín Pardella et bien d’autres.

« En 1972, le vol 571 de l’armée de l’air uruguayenne, qui avait été affrété pour transporter une équipe de rugby au Chili, s’est écrasé au cœur des Andes », peut-on lire dans le synopsis. « Seuls 29 des 45 passagers ont survécu à l’accident. Coincés dans l’un des environnements les plus hostiles et inaccessibles de la planète, ils ont dû recourir à des mesures extrêmes pour rester en vie. »

En ce qui concerne les originaux non-Netflix, le film Super Mario Bros. a reçu 80 millions de vues, les Minions 72 millions de vues et The Boss Baby 63 millions.