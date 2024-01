Les 3 décisions difficiles que Dan Campbell a prises pour aider les Lions de Détroit à battre les Rams en séries éliminatoires

DÉTROIT – Les Lions de Détroit ont remporté un match éliminatoire pour la première fois en 30 ans, mais ce n’était certainement pas facile. Dan Campbell a dû faire des choix très difficiles pour aider les Lions à conserver une victoire d’un point sur les Rams.

Lorsque les Lions ont embauché Campbell il y a trois ans, il était un nouvel entraîneur-chef inexpérimenté. Il a traversé quelques difficultés de croissance en cours de route, mais dimanche soir, lors du tout premier match éliminatoire au Ford Field, il a pris toutes les bonnes décisions.

4e essai sur la ligne des 2 verges

Ben Johnson, Jared Goff, David Montgomery et Jahmyr Gibbs ont rendu le travail de Campbell très facile lors des deux premiers drives du match.

Les Lions ont récupéré le ballon en premier et ont parcouru 75 mètres dans la zone des buts sans jamais faire face à un troisième essai. Leur deuxième essai le plus long était un 2e et un 4.

Lors du deuxième entraînement, les Lions n’ont eu besoin que de cinq jeux pour parcourir 75 verges et obtenir un autre touché. Après un gain de trois verges lors du premier jeu, Detroit a gagné des morceaux de 10, 14, 33 et 10 verges pour terminer le drive. Cela a rendu le travail de Campbell assez facile.

Son premier véritable test a eu lieu à la fin du troisième entraînement, après que les Lions aient déjà parcouru 73 mètres jusqu’à la ligne des 2 mètres. Ils ont affronté un 4e et un 1, mais ce n’était pas des pouces – c’était un long mètre.

Campbell n’a jamais hésité. Même si les Lions auraient pu gagner sept points avec un panier, il savait qu’ils allaient gagner ce match avec des touchés, pas des coups de pied.

Goff a récompensé la confiance de son entraîneur avec une frappe parfaite sur Sam LaPorta au fond de la zone des buts.

Évidemment, puisque le score final était de 24-23, ces points supplémentaires ont fait une grande différence.

Pénalité de détention

La plupart des décisions de Campbell au milieu du match étaient assez claires. Il a dû tenter un panier de 54 verges avec Michael Badgley parce que les Lions faisaient face à un 4e et un 17. Il n’y avait aucune autre opportunité plausible de quatrième essai, et les Lions n’ont jamais vraiment été en mesure d’avoir besoin d’un jeu piège ou de prendre un risque sur équipes spéciales.

Mais alors que les Rams descendaient sur le terrain dans les dernières minutes du match et que les Lions menaient d’un point, Campbell a dû faire face à son choix le plus difficile.

Gardez à l’esprit : en plus de manquer de temps à la fin de la première mi-temps, les Rams avaient marqué lors de cinq de leurs six premiers entraînements. Trois de ces cinq scores étaient des paniers, mais dans ce cas-ci, un panier aurait suffi pour prendre l’avantage.

Les enjeux étaient à un niveau record.

Matthew Stafford a lancé une passe incomplète aux 3e et 4e depuis la ligne des 34 verges des Lions, ce qui signifie que les Rams auraient eu le choix de viser le quatrième essai ou de marquer un panier de 52 verges. Mais une pénalité de retenue a été imposée aux Rams, donnant à Campbell la possibilité de les repousser aux 3e et 14e rangs sur la ligne des 44 verges.

Brett Maher avait effectué ses trois tentatives de placement dans le match, mais aucune d’entre elles n’était aussi longue qu’un point supplémentaire – et il n’avait que 3 sur 7 sur plus de 50 mètres cette saison.

Campbell ne s’inquiétait cependant pas pour les joueurs de l’autre équipe. Sa défense avait bien joué en seconde période, gardant les Rams hors de la zone des buts lors des trois premiers disques. Il a choisi d’accepter le penalty et de leur donner une autre chance au troisième essai.

Une fois de plus, il appuya sur le bon bouton. Stafford a lancé un lancer incomplet à Puka Nacua et les Rams n’ont eu d’autre choix que de dégager.

Ils n’ont jamais récupéré le ballon.

Transmission de la transmission finale

La décision finale que je souhaite souligner est la volonté de Campbell et Johnson d’être agressifs lors du dernier drive avec une chance de glacer le match.

Détroit a récupéré le ballon avec 4 :07 au compteur, et les Rams n’ont eu qu’un seul temps mort. De nombreux entraîneurs seraient devenus ultra conservateurs et auraient simplement essayé de faire tourner le plus de temps possible.

Mais les Lions ont décidé de tuer.

Le deuxième jeu de l’entraînement était une courte passe à Montgomery, qui s’est retourné sur le terrain et a gagné 11 mètres pour déplacer les chaînes. Puis, face à un 2e et un 9 après l’avertissement de 2 minutes, les Lions sont revenus dans les airs, faisant confiance à Goff et Amon-Ra St. Brown pour jouer.

Goff a trouvé St. Brown pour un gain de 11 verges qui a fait bouger les chaînes et a décroché la première victoire de Detroit en séries éliminatoires depuis le 5 janvier 1992.

Dernières pensées

Campbell n’a pas toujours pris les bonnes décisions cette saison. Aucun entraîneur ne le fait. Et il fera des erreurs à l’avenir.

Mais les Detroiters voulaient vraiment ce match – d’autant plus qu’il s’agissait de Stafford – et Campbell s’en est sorti. Lorsque certaines de ses décisions se retournent contre lui à l’avenir, souvenez-vous de ce qu’il a fait lorsque les lumières étaient les plus brillantes.