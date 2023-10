Les 29 meilleures offres de baskets Prime Day d’octobre 2023 sur Amazon

Le Prime Day d’automne d’Amazon – appelé Prime Big Deal Days – est arrivé, et si vous souhaitez remplacer vos baskets de course usées ou acheter une nouvelle paire de chaussures de marche, le détaillant offre des réductions sur certaines baskets pendant l’événement. Prime Big Deal Days est une vente de 48 heures exclusive aux membres Prime, et vous pouvez également trouver des offres sur les aspirateurs, les produits pour animaux de compagnie, les soins de la peau et bien plus encore.

Pour vous aider à tirer le meilleur parti des Prime Day Big Deal Days et à identifier ce qui vaut vraiment la peine d’être acheté, nous avons compilé certaines des meilleures offres sur les baskets que nous pensons que vous devriez connaître. Nous continuerons à mettre à jour notre liste avec de nouvelles opportunités d’économies tout au long de l’événement. Nous avons également compilé jusqu’à présent une liste des best-sellers de Prime Day, afin que vous puissiez voir ce que les autres lecteurs de Select achètent.

Meilleures offres de baskets Prime Day

Ci-dessous, nous partageons les meilleures offres de baskets Prime Day. Toutes nos recommandations sont basées sur notre couverture et nos rapports précédents. Pour garantir la qualité de chaque offre, nous effectuons des transactions via des outils de suivi des prix comme CamelCamelCamel : chaque produit est soit à son prix le plus bas jamais enregistré, soit à son prix le plus bas depuis au moins trois mois.

Note moyenne de 4,5 étoiles sur 1 782 avis sur Amazon

Cette chaussure de course Under Armour a une tige en mesh respirant et un rembourrage autour du col de la cheville pour plus de confort, selon la marque. Les critiques affirment qu’ils sont non seulement confortables, mais également robustes et offrant un bon maintien, ce qui en fait une excellente option même pour la marche et/ou pour un usage quotidien en général. Ils sont actuellement disponibles dans plus de 20 options de couleurs.

Note moyenne de 4,5 étoiles sur 5 653 avis sur Amazon

Si vous souhaitez commencer à courir comme passe-temps, pensez à essayer ces chaussures Gel-Excite. La sneaker a une tige en mesh pour augmenter la circulation de l’air lors des mouvements, et la combinaison de mousses sur la semelle intermédiaire absorbe l’impact à chaque foulée. Les critiques disent que la mousse offre tellement d’amorti que vous avez l’impression de « marcher sur des nuages ​​».

Note moyenne de 4,5 étoiles sur 2 907 avis sur Amazon

Chaussure de course au quotidien qui peut offrir confort et durabilité, ces Asics – la marque derrière nos chaussures de course pour hommes préférées – sont idéales pour les longues distances. Ils ont une maille douce et un milieu du pied flexible pour bouger facilement et un amorti spécifique de la marque pour aider à augmenter le rebond pendant que vous courez, selon Asics.

Note moyenne de 4,5 étoiles sur 1 284 avis sur Amazon

Vous pouvez porter des baskets de course pour vos activités quotidiennes en plus d’autres formes d’exercice et d’entraînement. Ils ont une tige en maille tricotée et une semelle intercalaire avec un rembourrage en mousse pour vous offrir plus de confort afin que vous puissiez vous entraîner plus longtemps, selon New Balance.

Note moyenne de 4,5 étoiles sur 551 avis sur Amazon

Si vous aimez les cours de spinning à la maison, pensez à ces chaussures de cyclisme en salle unisexes, dotées de crampons de vélo spéciaux compatibles Peloton afin que vous puissiez facilement insérer et retirer votre vélo. Ils sont dotés de sangles auto-agrippantes (par rapport aux lacets) qui vous permettent également d’ajuster rapidement l’ajustement de votre sneaker. Bien qu’ils soient fidèles à la taille, pensez à prendre une taille au-dessus si vous avez un pied plus large ou si vous êtes entre deux tailles, selon la marque.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 1 096 avis sur Amazon

Améliorez vos courses en intérieur et en extérieur avec ces chaussures légères, dont la tige en mesh respirant crée une sensation de flexibilité, tandis que la semelle intercalaire en mousse améliore l’absorption des chocs et le confort, selon la marque.

Note moyenne de 4,4 étoiles sur 419 avis sur Amazon

Ces chaussures de cyclisme – spécialement conçues pour le vélo Peloton – sont faciles à mettre et à enlever et correspondent à la taille, selon la marque.

Note moyenne de 4,4 étoiles sur 14 948 avis sur Amazon

Ces chaussures Adidas sont rembourrées pour plus de confort et soutenues par une semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure traction, selon la marque. Bien qu’ils soient fidèles à la taille, les critiques suggèrent de réduire d’une demi-taille.

Moyenne de 4,6 étoiles sur 23 092 avis sur Amazon

Ces chaussures de course ont une tige en tricot extensible et une semelle intercalaire en mousse pour offrir un confort que vous fassiez du jogging ou que vous fassiez des courses toute la journée, selon New Balance. Le style bottillon signifie que vous pouvez les enfiler et les enlever sans attacher ou dénouer les lacets et ils ont une semelle extérieure en caoutchouc suffisamment durable pour la course sur trottoir ou hors route, selon la marque.

Note moyenne de 4,1 étoiles sur 13 411 avis sur Amazon

Si vous ressentez une gêne au niveau de la voûte plantaire, pensez à ces baskets, dotées d’une semelle intérieure de soutien de la voûte plantaire. Ces baskets, destinées à la course ou à la marche, disposent également d’une tige en tricot respirant, d’un amorti amortissant et d’une semelle antidérapante. Ils sont disponibles dans une variété de couleurs, notamment noir, orange et gris clair.

Meilleures ventes de baskets Prime Day

Voici les meilleures ventes de baskets Amazon Prime Day que nous pensons que vous devriez connaître. Gardez à l’esprit que tous les articles d’une marque ne bénéficient pas d’une remise comme décrit ci-dessous.

Prime Day : meilleures ventes de baskets chez d’autres détaillants

Nike: Jusqu’à 60% de réduction avec le code ULTIMATE RI: Jusqu’à 50% de réduction sur les raquettes Saucony: Jusqu’à 40% de réduction sur les meilleures ventes Sous protection: Jusqu’à 40% de réduction en sortie avec le code EXTRA40 Macy’s: Jusqu’à 40% de réduction sur les chaussures Chaussures célèbres: Jusqu’à 20% de réduction avec le code FALLFLASH

Bianca Alvarez est journaliste associée pour Select qui a couvert les transactions et les ventes. Pour rassembler les meilleures ventes de baskets Amazon Prime Day, elle a trouvé des produits à prix réduit soit à leur prix le plus bas jamais enregistré, soit à leur prix le plus bas depuis trois mois.

Retrouvez la couverture approfondie de Select sur finances personnelles, technologie et outils, bien-être et plus encore, et suivez-nous Facebook, Instagram, Twitter et TIC Tac pour rester à jour.