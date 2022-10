Les 28 cartons rouges de Sergio Ramos au Real Madrid et au PSG

Sergio Ramos a 28 cartons rouges dans sa carrière à ce jour. DENIS CHARLET/AFP via Getty Images

Sergio Ramos détient le record absolu de LaLiga pour les cartons rouges (20) alors qu’il jouait pour le Real Madrid et a décroché son dernier pour le club (n ° 26) dans toutes les compétitions contre Manchester City en Ligue des champions en février 2020.

Désormais au Paris Saint-Germain, le défenseur combatif a 36 ans mais ne s’est pas adouci avec l’âge puisqu’il en a réussi deux autres pendant son séjour à Paris.

Voici tous ses cartons rouges dans toute leur splendeur.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

1. Espanyol 1-0 Real Madrid, Liga, sept.18, 2005

La première expulsion de Ramos en carrière est intervenue un mois seulement après le début de sa première saison avec Madrid, avec deux cartons jaunes en deuxième mi-temps le voyant quitter le terrain tôt alors que Madrid perdait à l’Espanyol.

2. Real Madrid 2-1 Olympiakos, Ligue des champions, 29 septembre 2005

Un premier rouge consécutif est arrivé 11 jours plus tard alors que Ramos réagissait à un défi du remplaçant de l’Olympiakos Giannakis Okkas avec le match déjà dans le temps additionnel.

3. Real Sociedad 2-2 Real Madrid, Liga, 27 novembre 2005

Un match de mauvaise humeur a vu les deux équipes se terminer avec 10 hommes – et Zinedine Zidane a égalisé tardivement après que Ramos ait été expulsé avec son équipe 2-0.

4. Real Madrid 3-3 Villarreal, Liga, 7 mai 2006

Le dernier match de Zidane pour Madrid a vu Ramos montré un rouge direct pour avoir utilisé une main pour bloquer un tir dans le but, une décision que la hiérarchie de Bernabeu a réussi à faire annuler en appel.

5. Real Madrid 1-1 Atletico Madrid, Liga, 1er octobre 2006

Un premier derbi l’expulsion est venue pour deux avertissements, le second pour une faute sur Fernando Torres.

6. Séville 2-0 Real Madrid, Liga, 3 novembre 2007

La relation de Ramos avec son ancien club a pris une autre tournure alors qu’il a de nouveau décroché deux cartons jaunes alors que Madrid menait déjà 2-0.

7. Recreativo de Huelva 2-3 Real Madrid, Liga, 1er mars 2008

Un match fougueux au Recreativo alors de haut vol a vu Ramos donner ses ordres de marche pour un coude sur l’ancien attaquant de Liverpool Florent Sinama-Pongolle – ayant déjà été réservé pour un tacle à deux pieds plus tôt – puis il a insulté l’arbitre sur son Vraiment loin.

8. Real Majorque 1-1 Real Madrid, La Liga, 5 avril 2008

Une autre paire de réservations dans un match clé alors que Madrid menait la dernière ligne droite de la Liga: un handball pour le premier, le second venant pour un voyage sur son coéquipier alors espagnol Fernando Navarro.

9. Real Madrid 4-3 Malaga, Liga, 9 novembre 2008

Un rouge direct pour avoir marché sur la poitrine de l’arrière gauche de Malaga Eliseu, qui était au sol, avec le match à 2-2 juste avant la mi-temps.

Ramos a l’habitude d’être expulsé contre Barcelone. Paul Gilham/Getty Images

10. Atletico Madrid 2-3 Real Madrid, Liga, 7 novembre 2009

Une seconde derbi expulsé, cette fois pour une faute professionnelle sur Sergio Aguero alors qu’il était le dernier homme, avec Madrid 3-0 au Vicente Calderon.

11. Ajax 0-4 Real Madrid, Ligue des champions, 23 novembre 2010

Un deuxième jaune “intelligent” pour avoir jeté le ballon tard avec l’équipe de Jose Mourinho déjà qualifiée pour les huitièmes de finale et un dernier match de groupe insignifiant encore à venir, qui s’est retourné contre lui lorsque l’UEFA a vu ce qu’il essayait de faire.

12. Barcelone 5-0 Real Madrid, Liga, 29 novembre 2010

Avec son équipe déjà humiliée au Camp Nou, le tacle cinglant de Ramos sur David Villa a été suivi de Lionel Messi par derrière dans le temps additionnel, avant de se battre avec Carles Puyol et Xavi Hernandez sur le chemin du tunnel.

13. Barcelone 2-2 Real Madrid, Coupe du Roi, 25 janvier 2012

Une seconde Classique un carton rouge a été décerné pour deux jaunes – d’abord dissident puis un coup de coude sur son collègue international Sergio Busquets, alors que Madrid a été éliminé de la Copa del Rey.

14. Villarreal 1-1 Real Madrid, Liga, 21 mars 2012

Un tacle à hauteur de poitrine sur Nilmar, déjà averti, un soir où Mourinho a été expulsé pour avoir prétendument insulté la mère de l’arbitre, et Mesut Ozil et le préparateur physique Rui Faria ont également vu rouge.

15. Real Madrid 4-0 Celta Vigo, Coupe du Roi, 2 janvier 2013

Alors que Madrid passe déjà au tour suivant, Ramos a expulsé le milieu de terrain du Celta Augusto Fernandez et a écopé d’une interdiction de cinq matchs après avoir qualifié l’officiel de match d'”éhonté” pour avoir “passé tout le match à nous foutre”.

16. Real Madrid 2-0 Rayo Vallecano, Liga, 17 février 2013

En seulement 18 minutes, Ramos avait mené son équipe 2-0 devant et avait été expulsé pour deux cartons jaunes rapides – le deuxième durement décerné pour le handball.

17. Real Madrid 4-1 Galatasaray, Ligue des champions, 27 novembre 2013

L’arbitre écossais Willie Collum a vu une faute professionnelle sur l’attaquant de Galatasaray Umut Bulut avec le score à 0-0, encore une fois l’un des rouges les plus discutables de sa carrière.

18 – Osasuna 2-2 Real Madrid, Liga, 14 décembre 2013

Son équipe a réussi à revenir de 2-0 après que Ramos ait de nouveau été averti deux fois – bien que Madrid ait obtenu le premier jaune annulé en appel

19. Real Madrid 3-4 Barcelone, Liga, 23 mars 2014

Le Madrid de Carlo Ancelotti a perdu son emprise sur la course au titre de cette année-là dans un match de trois pénalités et trois buts de Messi – un converti après que Ramos ait été jugé pour avoir renversé Neymar par derrière dans une faute professionnelle avec le match à 2-2.

Ramos a l’habitude de ramasser les cartons rouges en retard. MIGUEL RIOPA/AFP/Getty Images

20. Las Palmas 1-2 Real Madrid, Liga, 13 mars 2016

Une sécheresse de deux ans avec carton rouge a pris fin alors que Ramos a décroché un deuxième jaune inutile pour un tacle par derrière sur le milieu de terrain Momo.

21. Barcelone 1-2 Real Madrid, Liga, 2 avril 2016

Fraîchement revenu de suspension, Ramos a obtenu un quatrième Classique rouge pour une vilaine faute sur Luis Suarez à 1-1 tard, mais Cristiano Ronaldo a encore eu le temps de frapper un vainqueur.

22. Real Madrid 2-3 Barcelone, Liga, 23 avril 2017

Un autre rouge direct pour une fente à Messi, qui a ensuite puni la discrétion en frappant un vainqueur tardif pour un résultat qui a presque coûté à l’équipe de Zidane le titre de la Liga.

23. Deportivo 0-3 Real Madrid, Liga, 20 août 2017

La journée d’ouverture de la Liga a apporté le premier rouge de Ramos en 2017-18, avec un autre deuxième jaune à venir avec le match presque terminé, dans un défi aérien avec Borja Valle du Deportivo.

24. Athletic Bilbao 0-0 Real Madrid, Liga, 2 décembre 2017

Jouant avec un masque sur son nez cassé, Ramos était peut-être plus désireux de se défendre, et les deux jaunes étaient pour avoir levé le bras en sautant pour les têtes contre Raul Garcia et Aritz Aduriz de l’Athletic.

25. Real Madrid 1-2 Gérone, Liga, 17 février 2019

Ramos a été expulsé pour deux réservations, dont la première a été obtenue à la 64e minute lorsqu’il a accordé un penalty après avoir manié un tir d’Aleix Garcia. Le deuxième est venu dans les derniers instants, une botte haute de Ramos au fond de la surface de réparation de Gérone a apporté un deuxième jaune.

26. Real Madrid 1-2 Man City, Ligue des champions, 27 février 2020

Ramos a passé une année entière sans être expulsé, mais alors que Man City revenait de 1-0 au Bernabeu lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le défenseur a retiré Gabriel Jesus alors qu’il était au but et a ramassé un autre rouge en fin de match. Cela lui a permis d’égaliser Zlatan Ibrahimovic et Edgar Davids pour le plus grand nombre de cartons rouges de l’histoire de l’UCL avec quatre.

27. Lorient 1-1 PSG, Ligue 1, 22 décembre 2021

Lors de sa troisième apparition seulement pour le club de Ligue 1 depuis son arrivée en juillet 2021, Ramos a reçu son premier carton rouge lors du match nul 1-1 de décembre à Lorient. Ramos n’est entré dans la mêlée qu’en tant que remplaçant à la mi-temps et n’a toujours pas réussi à se rendre au coup de sifflet final après avoir décroché deux réservations tardives en l’espace de seulement cinq minutes. Avec le PSG à la traîne et à la poursuite du match, ils ont été réduits à 10 hommes lorsque Ramos a écopé d’un deuxième avertissement à la 86e minute pour avoir entravé une course de l’attaquant de Lorient Teremas Moffi. Un égaliseur à la 91e minute de Mauro Icardi a suffi pour piller un match nul

28. Stade de Reims 0-0 PSG, Ligue 1, 8 octobre 2022

Ramos a ramassé deux cartons jaunes en 30 secondes pour voir rouge pour la 28e fois. Il a décroché son premier carton jaune après s’être disputé avec l’arbitre Pierre Gaillouste à la 41e minute, qui est revenu sur l’Espagnol et lui a remis un rouge direct quelques instants plus tard.