Les 26 points d’Emily Petring mènent Downers Grove South devant Glenbard East – Shaw Local

BASKET FILLES

Downers Grove Sud 68, Glenbard Est 55

Emily Petring a marqué 26 points avec six tirs à trois points et a également récolté cinq passes décisives et cinq interceptions pour les Mustangs. Allison Jarvis a ajouté 15 points, Hayven Harden neuf et Megan Ganschow huit.

Nazareth 72, Conant 25

Amalia Dray a inscrit 16 points, Grace Carstensen 14 et Jane Manecke 11 pour Nazareth (23-1).

Fenwick 47, Saint-Laurent 24

Allie Heyer a récolté 12 points et Cam Brusca en a ajouté 10 pour les Frères (13-14) au premier tour du tournoi de la Conférence sportive catholique des filles.