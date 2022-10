Les 255 verges et 4 touchés de Tre Jones envoient Oswego East devant Oswego dans une confrontation entre villes avec des implications en séries éliminatoires – Shaw Local

OSWEGO – Tre Jones a tenu le ballon de football itinérant de Crosstown en or dans sa main droite au milieu d’un mosh pit fou d’Oswego East de joueurs et d’étudiants.

Ce sont les pieds de Jones, cependant, qui ont vraiment ébloui vendredi.

Aidé par le retour tant attendu d’Oshobi Odior, compagnon de terrain du bélier, Jones a réalisé une performance spectaculaire dans un match crosstown avec de rares implications en séries éliminatoires.

Jones a couru pour 255 verges et quatre longs touchés, et Oswego East a marqué 35 points consécutifs pour revenir d’un déficit précoce de deux points pour une victoire de 35-21 sur son rival en visite Oswego lors de la 18e rencontre de Crosstown.

Ce faisant, Oswego East (5-3, 2-2 Southwest Prairie West) est devenu éligible aux séries éliminatoires – et a éliminé Oswego (3-5, 1-3) des séries éliminatoires pour la première fois depuis 2010.

“Celui-ci était un peu différent”, a déclaré Jones, une recrue de la Marine. «Nous avons décroché une place en séries éliminatoires, obtenu le droit de nous vanter dans la ville. Et nous les avons renversés.

Oswego East, qui a perdu les 15 premiers matchs de crosstown, a maintenant remporté deux des trois derniers. L’importance du match n’a pas été perdue pour Odior, qui était absent depuis la semaine 1 avec des ligaments déchirés et une entorse à la cheville.

Mais Odior a juré qu’il reviendrait pour le match de ce vendredi, a tenu parole et combiné avec le rapide Jones pour une force imparable dans le champ arrière. Le senior de 6 pieds 2 pouces et 244 livres s’est frayé un chemin à 88 verges en 16 courses, avec la course de TD de 3 verges qui a porté le score à 21-14 avec 3:22 à faire au troisième quart.

Oshobi a converti un quatrième et court le jeu avant son score, après que Jones ait couru pour 16 sur le quatrième et le 10 pour maintenir le feu vert en vie.

Plainfield North à Oswego East Girls Volleyball Le porteur de ballon d’Oswego East Oshobi Odior (23 ans) dépasse l’emprise du défenseur d’Oswego Taiden Thomas (89 ans) lors d’un match de football universitaire à l’Oswego East High School le vendredi 14 octobre 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

“Cela signifie tout, surtout après six semaines sans jouer, en regardant mes coéquipiers de côté”, a déclaré Odior. “J’ai pris la décision de revenir probablement la semaine dernière. Peu importait ce que je ressentais, j’allais sortir et jouer quoi qu’il arrive. C’est incroyable.

Oswego, qui a dû gagner ses deux derniers matchs pour maintenir sa séquence de séries éliminatoires en vie, est sorti fort dans le match joué dans un brouillard constant.

La course de TD de 1 mètre de Cruz Ibarra a couronné une marche de 11 jeux et 80 mètres lors du premier entraînement du match. Les Panthers ont récupéré un coup de pied ultérieur et Noah Vera a interrompu une course de 38 verges pour une avance de 14-0 avec 3:11 à jouer au premier quart.

“Fiers de nos gars pour être sortis chauds”, a déclaré l’entraîneur d’Oswego Brian Cooney.

Mais les Panthers n’avaient finalement pas de réponse pour le coup de poing arrière d’Odior et Jones, qui se sont combinés pour courir sur plus de 300 mètres derrière le blocage des joueurs de ligne Orlando Woodhouse, Reggie McComb, Timothy Zywicki, Zachary Clarke et Timothy Savchuck.

“Cela a fait toute la différence dans le monde [having Odior back]”, a déclaré Cooney. «Nous avions prévu qu’il revienne, mais vous ne pouvez pas simuler cela. Le gamin est une maison et il court fort. Lorsque vous insérez un enfant comme ça, cela fait toute la différence.

Cela a ouvert les choses pour Jones, qu’Oswego n’a pas pu suivre en terrain découvert.

Il a pris un gardien de quart-arrière de 63 verges pour un touché dans les dernières minutes du premier quart pour fermer les Wolves en un score. Et puis il a parcouru 44 verges pour un autre TD pour porter le score à 14-14 avec 2:25 à jouer au deuxième quart, où il est resté jusqu’à la mi-temps alors qu’Oswego a raté un petit but sur le terrain lors du dernier jeu de la mi-temps.

« Vous avez vu la différence ce soir », a déclaré l’entraîneur d’Oswego East, Tyson LeBlanc. “Vous ne pouvez pas vous concentrer uniquement sur le n ° 9 [Jones] quand n ° 23 [Odior] est là-bas.

Jones, pour sa part, n’a guère prêté attention au fait que les Wolves ont perdu 14 points au début d’un match aussi énorme.

“De mon point de vue, nous n’avions pas eu l’occasion de toucher le ballon”, a-t-il déclaré. “Nous pensions donc qu’ils avaient 14 points. Quand il était temps pour nous de répondre, nous l’avons fait.

La course TD de 73 verges de Jones a porté le score à 28-14 dans les premières secondes du quatrième quart, et il n’a pas terminé. Jones a cassé trois plaqués à la jambe pour une course de TD de 20 verges pour terminer le score d’Oswego East.

« C’est un garçon coriace, a dit LeBlanc.

Plainfield North à Oswego East Girls Volleyball Le quart-arrière d’Oswego East, Robert Tire Jones III (9), fait irruption dans le terrain ouvert devant la défense d’Oswego pour marquer son deuxième touché lors d’un match de football universitaire à l’Oswego East High School le vendredi 14 octobre 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

“Un-deux coup de poing, il est difficile de tenir compte des deux gars dans le champ arrière”, a déclaré Jones. “En tant qu’ami, c’était génial d’avoir Oshobi de retour et en tant que joueur, cela signifie beaucoup. C’est un grand corps, vous ne voyez pas beaucoup de gens qui veulent s’attaquer à ça.

Ibarra a été 18 en 36 passes pour 239 verges et Deakon Tonielli a capté neuf passes pour 81 verges pour Oswego, qui manquera les séries éliminatoires pour la première fois sous Cooney.

“C’est difficile sur de nombreuses phases”, a déclaré Cooney.