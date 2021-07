Les 25 zones sur la liste de surveillance de Covid alors que la variante Delta entraîne une augmentation des infections

VINGT-cinq zones sont sur une liste de surveillance de Covid car elles comptent le plus grand nombre de personnes malades de Covid.

Les infections augmentent à travers le Royaume-Uni après que la nouvelle variante Delta hautement infectieuse s’est installée.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Les 25 zones de la liste de surveillance de l’application ZOE Covid Symptom Study

Mais il y a un certain nombre d’endroits avec des charges de cas à des niveaux relativement élevés.

Dundee a le plus grand nombre de cas actifs par rapport à sa population, à 1 788 pour 100 000, selon le rapport de l’application Zoe Covid Symptom Study du 7 juillet.

La liste de surveillance de ZOE place Bury en deuxième position, avec 1 725 cas pour 100 000, suivi d’East Lothian avec 1 711.

Quinze des 25 répertoriés se trouvent en Écosse, qui a lutté le plus durement contre la variante Delta avec le nord-ouest de l’Angleterre.

Les autres zones de la liste d’attente se trouvent soit dans le Nord-Ouest, dont Manchester (1 413), Oldham (1 272) et Liverpool (1 098), soit dans les Midlands, dont Wolverhamption (1 358) et Nottingham (1 132).

Dans des nouvelles plus positives, seules cinq des zones sur la liste de surveillance ont vu la prévalence du virus augmenter au cours des sept derniers jours – St Helens, Wigan, Aberdeen, North Ayrshire et Stirling.

Les autres ont vu des cas rester stables ou baisser légèrement.

Cela vient après que le chercheur principal de l’étude, le professeur Tim Spector, a déclaré que les cas semblaient stables à l’ouest mais en augmentation à l’est.

Les graphiques montrent des augmentations dans les régions de Londres, du Nord-Est et du Yorkshire, des Midlands, de l’Est de l’Angleterre, du Sud-Est et du Pays de Galles.

L’étude ZOE a révélé qu’actuellement, environ 22 600 personnes non vaccinées attrapent chaque jour un Covid symptomatique, avec 11 000 personnes vaccinées supplémentaires (une ou deux doses).

Cas actifs dans chaque région du Royaume-Uni

Où les cas augmentent-ils ?

En regardant où les nouveaux cas sont en augmentation, les données de Public Health England révèlent cinq domaines avec les plus fortes augmentations au cours de la semaine dernière.

L’analyse des données par PA montre que les nouvelles infections pour 100 000 ont le plus augmenté à South Tyneside – 333 à 828.

Tamworth dans le Staffordshire a le deuxième taux le plus élevé, passant de 382,0 à 788,8, et Newcastle upon Tyne a le troisième, passant de 482 à 743.

Le quatrième est Sunderland (322 à 702) et le cinquième est Gateshead (346 à 715).

Dans toute l’Angleterre, 98% des 315 zones locales ont vu leurs tarifs augmenter d’une semaine à l’autre et 2% ont connu une baisse.

Manchester est 11e sur la liste de surveillance de Covid. Sur la photo: des centaines de personnes font la queue lors d’une marche pop-up d’une journée sur le site Covid dans le centre-ville, le 2 juillet Crédit : Mercure

Mais c’est l’Écosse qui a le taux d’infection le plus élevé des quatre pays britanniques, à 423,2 pour 100 000, suivie de l’Angleterre (252), selon le tableau de bord du gouvernement.

L’Écosse est le seul pays du Royaume-Uni à avoir vu les taux de cas atteindre un nouveau sommet, selon l’analyse de PA.

Mais cela s’explique en partie par le fait que les taux ont culminé à un niveau beaucoup plus bas en Écosse au cours de la deuxième vague que dans le reste du Royaume-Uni.

C’est aussi pourquoi un grand nombre de zones locales d’Écosse sont maintenant au-dessus de leur pic de deuxième vague, y compris Dundee où le taux est actuellement de 899 – le plus élevé du Royaume-Uni.

Le Pays de Galles a actuellement le taux le plus bas des quatre ressortissants (116,9) et celui de l’Irlande du Nord est de 130,6.

Le pire d’Europe

Les chiffres montrent que le Royaume-Uni compte désormais le plus grand nombre de nouveaux cas par jour que tout autre pays d’Europe.

La plupart des autres pays commencent maintenant à voir une légère augmentation des cas.

Mais le Royaume-Uni a également des taux de vaccination élevés – avec près des deux tiers des adultes ayant reçu une double piqûre.

Il ne se situe derrière Malte que pour le nombre de doses administrées par rapport à la taille de la population.

Cela signifie que la flambée des cas ne devrait pas se traduire par des hospitalisations et des décès – bien que ceux-ci soient très légèrement en hausse.

L’Écosse a désormais le taux de cas le plus élevé de tous les pays européens, selon le directeur clinique national.

Les chiffres montrent que le Royaume-Uni compte désormais le plus grand nombre de nouveaux cas par jour que tout autre pays d’Europe

Jason Leitch a blâmé la variante Delta et le déclin de «l’immunité naturelle» au coronavirus lors d’un entretien avec le programme Good Morning Scotland de la BBC Radio.

D’autres données de l’Organisation mondiale de la santé montrent que six conseils de santé en Écosse figurent parmi les 10 régions les plus touchées d’Europe.

L’Écosse devrait passer au « niveau zéro » le 19 juillet, toutes les restrictions légales restantes étant levées le 9 août – cependant, Nicola Sturgeon a déclaré que les dates prévues n’étaient pas « gravées dans le marbre ».