Les 25 zones placées sur la liste de surveillance des variantes Delta révélées

NEUF endroits au Royaume-Uni connaissent une augmentation inquiétante des cas probablement provoqués par la variante Delta, alors qu’une épidémie chez les jeunes devient plus claire.

Le reste des 25 places sur la liste de surveillance de l’étude des symptômes de ZOE Covid ont tous vu des cas rester élevés et stables.

La liste de surveillance de l’application ZOE Covid Symptom Study. Stirling a la prévalence la plus élevée de cas, à plus de 800 pour 100 000

Stirling, Manchester, Rochdale, Bolton, Kirklees, Lancashire, St Helens, Renfrewshire et East Dunbartonshire sont ceux qui ont vu la prévalence de Covid augmenter au cours de la semaine dernière.

La variante Delta originaire d’Inde est désormais dominante au Royaume-Uni, représentant les trois quarts des nouveaux cas.

Cela a entraîné une augmentation des infections à travers le Royaume-Uni, associée à la levée des restrictions au cours des dernières semaines.

La meilleure estimation des scientifiques est que la variante Delta est 60% plus transmissible que la version Alpha qui est originaire du Kent l’hiver dernier.

Le Royaume-Uni est le seul pays d’Europe à connaître une augmentation spectaculaire des cas de Covid, comme l’a déclaré Tim Spector OBE, le scientifique principal de l’application ZOE COVID Study : nations performantes à une nation à nouveau aux prises avec des cas croissants.

« La hausse rapide est probablement due à deux facteurs aggravants ; une interaction sociale accrue et une variante nouvellement dominante qui est beaucoup plus transmissible.

« Il n’est pas surprenant que les gens se lassent de la distanciation sociale après 15 longs mois de restrictions, ce qui ne fera qu’encourager la propagation. »

La ville de Stirling, dans le centre de l’Écosse, compte le plus grand nombre de personnes signalant des symptômes de Covid de tout le Royaume-Uni – près de 840 pour 100 000.

Les médias locaux ont signalé une énorme épidémie de 80 cas liés à un bar du centre-ville au cours des quinze dernières semaines.

Bury et Manchester ont les deuxième et troisième niveaux les plus élevés de cas de Covid actifs.

Les deux zones (dans le Grand Manchester) sont sous la nouvelle direction de Covid aux côtés d’une poignée d’autres zones couvrant six millions de personnes.

On leur a dit de « minimiser » les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur des zones et d’éviter de se mélanger socialement à l’intérieur.

25 places sur la liste de surveillance Ces zones figurent sur la liste de surveillance de l’application ZOE Covid Symptom Study car elles ont les estimations les plus élevées des taux de prévalence. Ils sont répertoriés de haut en bas, et ceux en gras ont vu le nombre de cas augmenter au cours de la semaine dernière. Stirling Enterrer Manchester Rochdale Trafford Boulonner Kirklees Perth et Kinross Sunderland Ayrshire du Sud Luton Lancashire Edinbourg Southwark Saint-Hélène Wigan Oldham Renfrewshire Lothian occidental East Dunbartonshire Aberdeenshire Wrexham Leeds Derby Cheshire Est

Sur la photo: le Royal Army Medical Corps administrant des injections dans un «bus de vaccination» à Bolton – avec un taux d’infection Covid élevé – le 7 juin Crédit : SWNS

Les nouvelles directives ne sont pas juridiquement contraignantes et ne signifie pas que les zones sont remises en confinement local.

Cas en hausse

Les données de ZOE révèlent que les cas quotidiens de Covid symptomatique ont plus que doublé en une semaine.

On estime qu’il y a actuellement 11 908 nouveaux cas chaque jour contre 5 677 signalés la semaine dernière, soit une augmentation de 110 %.

En termes de prévalence, en moyenne une personne sur 543 au Royaume-Uni souffre actuellement d’une maladie symptomatique.

Mais il existe un fossé clair entre les générations plus jeunes et plus âgées, reflété par les non vaccinés par rapport aux vaccinés.

Cela vient alors que d’autres données de Public Health England montrent que 81% des autorités locales du pays ont vu les taux augmenter au cours des sept derniers jours.

Une zone locale sur 10 au Royaume-Uni (38 sur 380) enregistre actuellement des taux de Covid-19 supérieurs à 100 cas pour 100 000 personnes, selon l’analyse de l’AP.

Il s’agit du plus grand nombre de zones au-dessus de ce seuil depuis le 23 mars.

Blackburn avec Darwen dans le Lancashire continue d’avoir le taux d’infections le plus élevé du pays, avec 867 nouveaux cas au cours des sept jours précédant le 5 juin – l’équivalent de 579,2 cas pour 100 000 personnes.

Il s’agit d’une augmentation de 438,9 en sept jours jusqu’au 29 mai.

Rossendale dans le Lancashire a le deuxième taux le plus élevé, en légère hausse de 312,0 à 320,4, avec 229 nouveaux cas.

Bolton dans le Grand Manchester a le troisième plus haut, en baisse de 378,4 à 310,6, avec 893 nouveaux cas.

Pendant ce temps, le Royaume-Uni a enregistré le plus grand nombre de cas hier depuis le 26 février.

Quelque 7 540 cas ont été diagnostiqués jusqu’à mercredi 9 heures et six décès ont été signalés.