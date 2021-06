Les 25 zones de la liste de surveillance de la variante Delta révélées

Les cas de COVID sont en augmentation dans neuf des 25 hotspots de Covid au Royaume-Uni, selon la liste de surveillance d’une équipe de recherche.

Alors que la variante dominante du Delta s’implante dans toutes les régions du pays, les scientifiques ont averti que les cas « augmentaient toujours de manière exponentielle ».

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Et ils disent qu’il n’est pas clair s’ils ralentiront avant la date de déverrouillage du 19 juillet – décrite par le Premier ministre comme un «terminus».

L’étude REACT, dirigée par l’Imperial College de Londres, a montré hier soir que la prévalence du virus a bondi de 50% entre le 3 mai et le 7 juin

« La chose difficile est de prédire combien de temps cette tendance va probablement se poursuivre », a déclaré le professeur Steven Riley de l’Imperial.

Mais l’application ZOE Covid Symptom Study, utilisant différentes données des derniers jours, suggère que l’épidémie commence à se stabiliser.

On pense qu’environ 15 760 personnes en Grande-Bretagne attrapent le virus chaque jour – ce qui représente un tiers de plus que la semaine dernière, lorsque le total avait doublé.

Cela suggère que le taux de croissance ralentit, bien que le risque d’infection soit encore élevé chez les non vaccinés.

Le professeur Tim Spector, scientifique principal de l’application ZOE Covid, pense que nous n’avons pas encore dépassé le pic de cette vague, provoquée par la propagation rapide de la variante Delta.

Mais il pense que dans 10 à 12 jours, le Royaume-Uni commencera à voir le début de la fin de la vague estivale de cas.

Les principaux chercheurs de l’étude REACT ne voulaient pas prédire quand les choses pourraient commencer à s’améliorer, mais ont déclaré que le retard de quatre semaines de la dernière étape de la feuille de route améliorerait considérablement les chances de faire baisser le taux de cas.

Liste de surveillance domaines

L’application ZOE Covid Symptom Study recueille des informations auprès de millions d’utilisateurs de l’application qui signalent des symptômes de virus et s’ils ont un résultat de test positif.

Des chercheurs du King’s College de Londres estiment la prévalence du virus pour chaque autorité du Royaume-Uni.

Neuf régions où les cas sont élevés et continuent d’augmenter sont Salford, Dundee City, Édimbourg, Hillingdon, Stockport, East Renfrewshire, Newcastle upon Tyne, Cumbria et Leeds.

Le reste des 25 points chauds a vu des cas rester les mêmes ou baisser légèrement au cours des sept derniers jours, car les données montrent les premiers signes d’un ralentissement de l’épidémie.

Et un certain nombre d’endroits ont été retirés de la liste de surveillance depuis la semaine dernière, notamment Sunderland, Southwark, St Helens, Wigan et Oldham.

L’Écosse ne passera pas au niveau 0 avant quelques semaines en raison du nombre élevé de cas de Covid. Sur la photo: un membre du public fait prendre sa température dans un centre de vaccination à Motherwell, en Écosse Crédit : PA

L’armée a contribué à des tests de pointe et à des campagnes de vaccination de masse. Sur la photo: aide militaire dans un centre de jab à Bolton Crédit : Mercure

KCL a rapporté aujourd’hui que le nord de l’Ayrshire en Écosse comptait le plus de personnes actuellement infectées, à 2 400 pour 100 000 personnes.

Perth et Kinross (1 365), Renfrewshire (1 250), Dundee City (1 050) et Édimbourg (760) ont également des taux élevés.

Les données de l’étude suggèrent qu’une personne sur 154 a Covid en Écosse, le plus élevé de toute partie du Royaume-Uni autre que le nord-ouest, à une sur 150.

Les données du gouvernement montrent également que le Nord-Ouest continue d’être le principal point chaud de la nouvelle vague de cas, représentant 20 des 25 taux locaux les plus élevés au Royaume-Uni.

Les cinq autres sont en Écosse.

L’Écosse était censée passer au niveau 0 – sans restrictions Covid – le 28 juin. Mais le premier ministre Nicola Sturgeon a confirmé mardi qu’il serait « probablement » repoussé de trois semaines.

Pendant ce temps, Bolton se révèle être les points chauds de l’Angleterre, avec près de 1 890 cas actifs pour 100 000 habitants, suivi de Rochdale (1 571) et de Salford (1 530).

Tous se trouvent dans le Grand Manchester qui, avec le Lancashire, a dû être soumis à des directives Covid plus strictes afin d’éradiquer la variante Delta.

Il a été le plus durement touché par Delta avec de fortes hausses des taux de cas au cours du mois dernier, en particulier à Bolton et Blackburn avec Darwen.

Inverser le courant

Cependant, Blackburn et Bolton sont des exemples de hotspots qui semblent avoir déjà connu leur « pic ».

Les cas à Blackburn avec Darwen se sont stabilisés pour la première fois en plus d’un mois, suggèrent de nouveaux chiffres, passant d’un sommet de 666 cas pour 100 000 le 7 juin.

Le succès survient après que les chefs de la santé ont répété les mesures efficaces qu’ils ont utilisées à Bolton.

Bolton, qui enregistre actuellement 308,8 cas pour 100 000 personnes, a signalé les nouveaux cas les plus élevés pendant des semaines, mais est tombé d’un pic de 453 pour 100 000 à la mi-mai.

Surtout, les craintes que l’augmentation du nombre de cas n’entraîne une augmentation des hospitalisations et des décès semblent avoir été tempérées.

Aucune des deux régions n’a connu une augmentation significative des admissions à l’hôpital, offrant plus de preuves que les jabs protègent les plus vulnérables.

Cela donne de l’espoir à d’autres domaines qui utilisent également des mesures ciblées comme les tests de pointe et les campagnes de vaccination.

D’autres régions du Nord-Ouest ont reçu un soutien pour s’attaquer à la variante Delta cette semaine, ainsi qu’à Birmingham.

Blackpool, Cheshire East, Cheshire West et Chester, la région de Liverpool City et Warrington, obtiendront un test et un jab drive avec l’aide de l’armée.

Le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales, Matt Hancock, a déclaré: «Nous savons que cette approche a eu un impact réel dans le sud de Londres et à Bolton où nous l’avons vu bloquer l’augmentation des cas.

« J’exhorte les personnes vivant dans ces régions à se faire tester, à demander votre vaccin dès que vous êtes éligible et à vous assurer d’obtenir le deuxième vaccin très important – c’est ainsi que nous vaincrons ce virus. »

Comme différentes études de suivi des épidémies montrent des résultats variés, le tableau de bord du gouvernement n’a encore montré aucun signe d’un «pic» du nombre de cas.

Quelque 9 055 nouvelles infections ont été signalées mercredi, le plus élevé depuis le 25 février, lorsque l’Angleterre sortait de la vague hivernale.

Sur les 380 collectivités locales du Royaume-Uni, 60 (16%) enregistrent désormais des taux de Covid-19 supérieurs à 100 cas pour 100 000 habitants.

Il s’agit de la plus forte proportion de zones au-dessus de ce niveau depuis le début du mois de mars.