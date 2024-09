Les 25 villes les plus cool des États-Unis et du Canada, classées dans un nouveau rapport

Un nouveau rapport a classé les villes les plus cool des États-Unis et du Canada. Sur la photo ici : New York, le gagnant. getty

Qu’est-ce qui rend une ville cool ? Est-ce la culture, la nourriture, la vie nocturne, la durabilité environnementale ? Selon le site Canada Sports Betting, qui a récemment publié un rapport classant les 25 villes les plus cool des États-Unis et du Canada, c’est tout cela, et bien plus encore.

Pour identifier les villes les plus cool pour 2024, le site a analysé 50 des plus grandes villes des États-Unis et du Canada en utilisant huit catégories principales : du style de vie et des loisirs à la couverture médiatique. Les rédacteurs du rapport ont ensuite analysé 19 paramètres, qui ont été pondérés et notés sur une échelle de 100 points. Les mesures incluaient des facteurs intéressants évidents : le nombre de brasseries dans la ville, le nombre de publications Instagram avec le hashtag de la ville mentionnée. Et puis il y en avait qui étaient moins évidents – mais tout à fait cool – du pourcentage de la population de la ville qui s’est portée volontaire en 2023 au nombre actuel de startups dans la ville.

La ville la plus cool des États-Unis et du Canada est la ville de New York, avec un score de 72,68 sur 100. « La ville de New York a gagné sa place en tête du classement grâce à son influence mondiale, étant la ville la plus cool des États-Unis et du Canada. Ville instagrammée sur la liste, en raison de sa ligne d’horizon emblématique et de son nombre impressionnant de monuments historiques (803) », ont écrit les auteurs du rapport. Certains des autres facteurs qui ont propulsé la Big Apple au sommet : c’est la ville la plus innovante, c’est une plaque tournante de la musique et des arts et c’est aussi une capitale sportive.

Washington, DC arrive en deuxième position avec un score de 48,75. « Connu pour sa riche histoire et ses monuments emblématiques, DC abrite 116 musées et 652 lieux historiques d’importance) », ont écrit les auteurs du rapport. On y propose également une excellente cuisine, avec 120 restaurants inscrits au Guide Michelin. Et ses parcs ajoutent à son attrait, lui conférant le troisième meilleur score de l’indice Green City (68,2/100).

La prochaine étape est Los Angeles, qui gagne pour le divertissement, l’innovation et un style de vie inégalé que vous pouvez lire sur tous les réseaux sociaux. La liste des cinq premiers est complétée par San Francisco (remarquée pour son innovation technologique et ses monuments historiques) et Portland, dans l’Oregon (connue pour son ambiance détendue et son engagement en faveur des initiatives vertes).

Poursuivez votre lecture pour découvrir la liste des 25 villes les plus cool des États-Unis et du Canada. Vous pouvez obtenir plus de détails sur la méthodologie et voir les scores des villes dans toutes les catégories. dans le rapport original.

Classé : Les 25 villes les plus cool des États-Unis et du Canada

La ville de New York Washington DC Los Angeles San Francisco Portland, Orégon Toronto, Canada Chicago Seattle Boston Philadelphie, Pennsylvanie San Diego Denver Vancouver, Canada Dallas Phénix Houston Austin, Texas Calgary, Canada San José, Californie Atlanta Montréal, Canada Kansas City, Kansas Indianapolis Edmonton, Canada Las Vegas

