Les 25 principaux objectifs quotidiens que les Britanniques se fixent ont été révélés – y compris les problèmes de santé et les objectifs financiers

Une ÉTUDE a révélé les 25 principaux objectifs quotidiens que les Britanniques se fixent, y compris les problèmes de santé et les objectifs financiers.

Une étude menée auprès de 2 000 adultes a révélé que le fait de prendre le temps de voir des amis et de marcher au lieu de conduire était également très positif.

Une étude menée auprès de 2 000 adultes a révélé les principaux objectifs que les Britanniques se sont fixés Crédit : Getty

Les objectifs financiers figurent également en bonne place dans la liste, comme économiser plus d’argent pour la retraite, commencer à investir et passer une journée sans dépenser un centime.

Mais ce sont ces objectifs liés à l’argent qui sont les plus susceptibles d’être laissés de côté, puisque 43 pour cent des personnes interrogées affirment que des dépenses imprévues les gênent.

Et pour un d’entre eux sur quatre, des objectifs plus urgents sont apparus, ce qui signifie que leurs aspirations budgétaires ont dû être mises de côté.

L’étude a été commandée par HSBC UK pour marquer le lancement de son « Calculateur d’investissement » qui permet aux clients souhaitant mettre de l’argent de côté pour atteindre un objectif de voir comment la valeur d’un investissement peut évoluer au fil du temps.

La banque s’est associée à Katy Hill, coach en réussite et en performance, pour vous conseiller sur la manière de réaliser vos ambitions quotidiennes.

Elle a déclaré : « L’établissement d’objectifs est essentiel pour nous équiper et nous donner les moyens de tirer pleinement parti de notre potentiel, que ce soit financièrement, au travail ou dans nos relations.

« Beaucoup de gens ont de grands objectifs mais n’agissent pas en conséquence – nous devons être intentionnels, nous devons reprendre le volant de notre propre vie – la vie par conception, et non par défaut comme je l’appelle.

« Des objectifs audacieux, comme épargner pour la retraite, sont la clé pour réaliser votre potentiel, mais ils nécessitent des plans concrets ou ils sont trop écrasants.

« Prenez le temps de déterminer ce que vous voulez mais, et surtout, comment vous y parviendrez, puis agissez chaque jour.

« Nous sommes tous capables de bien plus que nous ne le pensons et se fixer des objectifs dans tous les domaines de la vie est une étape importante vers une année 2024 plus épanouissante pour vous et votre entourage. »

L’étude révèle également que 25 pour cent des adultes se fixent des objectifs qu’ils considèrent comme irréalisables.

En revanche, 37 pour cent d’entre eux placent la barre trop bas pour pouvoir les atteindre facilement, 79 pour cent d’entre eux trouvant que des objectifs faciles et fracassants les motivent à s’attaquer aux autres.

Après avoir atteint un objectif, 42 pour cent se sentent plus positifs quant à l’avenir, et pour 33 pour cent, cela renforce leur confiance.

L’objectif le plus commun des Britanniques est d’être plus positifs – puisque 70 pour cent de ceux qui se sont donné cette tâche ont surmonté le défi.

Cependant, 70 pour cent de ceux qui ont essayé de boire moins de café ont finalement échoué.

Jusqu’à présent, en 2023, les Britanniques se sont fixés chacun trois objectifs à long et à court terme – et 34 % d’entre eux ont mis en place un plan financier.

Ces objectifs financiers sont en moyenne étalés sur une période de cinq ans et 85 pour cent d’entre eux sont convaincus de pouvoir les atteindre.

Près de la moitié (45 pour cent) vérifient leurs plans financiers tous les mois ou plus, tandis que 29 pour cent examinent leurs progrès tous les deux ans.

L’étude, commandée via OnePoll, a révélé que 72 % des personnes interrogées ont travaillé dur pour constituer un fonds d’urgence, et qu’en moyenne, elles ont économisé suffisamment pour couvrir leurs dépenses pendant au moins 15 mois.

L’étude fait écho aux conclusions du rapport HSBC sur la qualité de vie, qui identifie l’épargne-retraite comme l’un des principaux objectifs financiers.

Cependant, un peu plus de la moitié ont déclaré qu’ils étaient financièrement bien préparés pour la retraite.

Ceux qui estiment ne pas avoir suffisamment épargné avaient en moyenne un déficit d’épargne de 87 pour cent à combler pour atteindre leur objectif d’épargne-retraite.

Felicity Sherman, responsable du patrimoine transactionnel chez HSBC UK, a déclaré : « Nous saluons l’esprit de détermination dont font preuve les Britanniques en se fixant des objectifs ambitieux.

« Qu’il s’agisse de gravir les échelons de carrière, de se lancer dans des projets passionnants ou d’atteindre des objectifs financiers, nous comprenons que se fixer des objectifs est un élément essentiel de la croissance personnelle.

« Et pour les objectifs financiers en particulier, un plan bien pensé est la clé du succès.

« Pour ceux qui disposent d’un fonds d’urgence et sont en mesure d’investir, notre calculateur peut vous aider à planifier à l’avance et à comprendre comment la valeur de votre investissement peut évoluer au fil du temps. »

Le sondage a été commandé par HSBC Crédit : HSBC