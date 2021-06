Les 25 places sur la liste de surveillance des variantes Delta révélées comme des cas de Covid en hausse de 20% en une semaine

VINGT-cinq places sur une liste de surveillance de variantes Delta ont été révélées aujourd’hui – alors que les cas de Covid augmentent de 20% en une semaine.

Les infections ont augmenté dans sept de ces points chauds soigneusement surveillés au cours des sept derniers jours.

Tous les yeux sont rivés sur les numéros de cas, alors que Boris Johnson prend ses décisions finales sur l’organisation de la Journée de la liberté plus tôt.

L’application ZOE Symptom Study publie chaque semaine des données enregistrées par les Britanniques sur leurs symptômes et tout test positif.

Ils publient ensuite une liste de surveillance des points chauds en hausse à mesure que les infections se propagent ou se stabilisent dans le pays.

La variante Delta, vue pour la première fois en Inde, est désormais la variété dominante au Royaume-Uni et avait déjà retardé le premier Freedom Day prévu le 21 juin.

Les données les plus récentes jusqu’au 19 juin montrent que Nottingham est le premier endroit qui pourrait devenir un nouveau point chaud, avec un taux de 752 cas pour 100 000 personnes après que les infections y ont augmenté la semaine dernière.

Un certain nombre de régions écossaises figurent également sur la liste, après que les cas ont augmenté dans diverses régions.

Liverpool est toujours sur la liste de surveillance avec le taux d’infection le plus élevé, avec environ 1 710 cas pour 100 000 personnes – mais il n’a pas augmenté la semaine dernière.

Selon l’étude, on estime que parmi les personnes non vaccinées au Royaume-Uni, il y a actuellement 15 099 nouveaux cas symptomatiques quotidiens de Covid en moyenne, sur la base des données de test PCR d’il y a cinq jours au maximum.

EN HAUSSE

Il s’agit d’une augmentation de 18%, contre 12 830 la semaine dernière.

Tim Spector OBE, scientifique principal de l’application ZOE Covid Study et professeur d’épidémiologie génétique au King’s College de Londres, a déclaré : .

« Dans le même temps, les principales destinations de vacances au Royaume-Uni comme les Cornouailles apparaissent comme de nouvelles zones avec une augmentation rapide des cas.

« Je pense que cela est dû à un certain nombre de facteurs, notamment l’afflux soudain de vacanciers à mi-parcours, ainsi que le récent sommet du G7 et une population locale auparavant non exposée.

Les points chauds du Royaume-Uni sont surveillés alors que les cas augmentent

Les cas augmentent assez clairement chez les personnes non vaccinées, tandis que celles qui ont au moins une dose de Covid jab s’en sortent mieux

Les cas augmentent au Royaume-Uni mais pas aussi fortement que dans les autres vagues

« Nous devons rester vigilants sur ces destinations de vacances au Royaume-Uni à l’approche des vacances d’été et veiller à minimiser les épidémies en suivant les directives du gouvernement.

« Plus les gens peuvent attraper l’infection tôt, plus ils peuvent s’isoler rapidement jusqu’à ce que les symptômes s’atténuent et arrêtent la propagation. Nous encourageons tous ceux qui se sentent mal à passer un test dès qu’ils le peuvent et à rester chez eux.

L’expert a également averti les Britanniques d’être au courant de 21 symptômes de Covid.

Il a déclaré que les gens devaient « savoir de toute urgence » qu’il n’y avait pas que les trois signes classiques.

Le professeur a ajouté : « Les principaux symptômes actuellement enregistrés dans l’application Zoe sont : maux de tête, écoulement nasal, éternuements, fatigue et maux de gorge, qui pour beaucoup ressembleront davantage à un simple rhume.

« Nous encourageons tous ceux qui se sentent mal à passer un test dès qu’ils le peuvent et à rester à la maison. »

Les données de Zoe suggèrent que tandis que les 20-29 ans sont les plus touchés par la variante avec une augmentation des cas, les cas chez les plus de 30 ans ont commencé à se stabiliser.