Les 25 places sur la liste de surveillance Covid révélées

IL y a 25 places sur une liste de surveillance Covid car elles ont les cas les plus actifs en ce moment.

La variante Delta est désormais à l’origine d’environ 99% des infections et à l’origine de la troisième vague au Royaume-Uni.

Le nord-est du Lincolnshire est numéro un sur la liste de surveillance créée par la ZOE Covid Symptom Study, avec les cas les plus actifs au 18 juillet (3 324 sur 100 000 personnes).

La prévalence est la deuxième la plus élevée à Stockton-on-Tees, avec 2 691 cas sur 100 000, et la troisième la plus élevée à Falkirk (2 434).

La plupart des points chauds se trouvent à Londres, représentant huit des 25 points de la liste.

La semaine dernière, l’Ecosse a pris la première place, avec 13 places. Mais cela est descendu à deux.

Cette semaine, il y en a cinq dans le Yorkshire et le Humber, quatre dans le nord-ouest, trois dans le nord-est, deux dans l’est et en Écosse et un dans les West Midlands.

Huit endroits ont vu les chiffres de prévalence de Covid s’aggraver au cours des sept derniers jours; Stockton-on-Tees, Hackney, Barnsley, Southwark, Lambeth, Wandsworth, Bedford et Bradford.

Mais les autres ont vu le nombre de cas baisser ou rester stable.

Pendant ce temps, l’application ZOE, qui suit l’épidémie de Covid en s’appuyant sur les utilisateurs de l’application, s’est retournée contre son affirmation la semaine dernière selon laquelle la troisième vague avait déjà culminé.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

En utilisant une nouvelle méthodologie, ses estimations d’une épidémie croissante correspondent désormais à d’autres statistiques.

Chaque jour, on prévoit 60 019 nouveaux cas symptomatiques de virus, parmi les personnes qui ont à la fois reçu et non leur vaccin contre le coronavirus.

Il s’agit d’une augmentation de 27,1% par rapport à la semaine dernière, lorsque 47 189 nouvelles infections avaient été signalées.

Tim Spector, professeur au King’s College de Londres et scientifique principal de l’étude ZOE, a déclaré que Covid « ne disparaîtra certainement pas de sitôt ».

« Malheureusement, les espoirs que la vague actuelle d’infections ait culminé se sont estompés, car les données mises à jour de ZOE montrent que les nouveaux cas de Covid continuent d’augmenter alors que le Royaume-Uni lève la plupart des restrictions », a-t-il déclaré.

« Nous ne devons pas oublier les leçons de la pandémie dans notre précipitation pour revenir à une » vie normale « , car cela ne fera que prolonger l’emprise de Covid sur nos vies. »

Que montrent les données du gouvernement ?

Les ministres s’attendent à ce que les cas de Covid continuent d’augmenter pendant plusieurs semaines au moins.

On s’attend à ce que les infections diagnostiquées atteignent bientôt 100 000 par jour, actuellement à environ 42 000.

Les données pour l’Angleterre montrent que 98% des autorités locales ont des taux de cas en augmentation.

Sur les 315 zones locales d’Angleterre, 310 (98 %) ont vu leurs taux augmenter d’une semaine à l’autre, selon une analyse de l’AP des données de Public Health England.

Redcar & Cleveland continue d’avoir le taux le plus élevé, avec l’équivalent de 1 577 cas pour 100 000 habitants. Il s’agit d’une augmentation de 831,2 en sept jours jusqu’au 10 juillet.

Middlesbrough a le deuxième taux le plus élevé, passant de 905,8 à 1 394,5, et Stockton-on-Tees a le troisième taux le plus élevé, passant de 677,0 à 1 198,4.

Selon PHE, le nombre de cas est le plus élevé chez les personnes dans la vingtaine, avec 1 155 cas pour 100 000 habitants – contre 768 la semaine précédente.

Le chiffre est de 995 chez les 10-19 ans et de 726 chez les trentenaires.

Le Nord-Est souffre du taux d’infection le plus élevé par région – à 952 pour 100 000 – suivi du Yorkshire et du Humber à 624.

Mais c’est le Sud-Ouest qui a connu la plus forte hausse des taux de cas d’une semaine à l’autre, passant de 363 à 534 pour 100 000.

Les hospitalisations sont également en hausse, à 5,9 pour 100 000, contre 2,7 il y a deux semaines. Cependant, toute augmentation des admissions à l’hôpital serait toujours à la traîne des cas.

Le Nord-Est enregistre le plus d’entrées, avec un taux de 13,2 pour 100 000 – le plus élevé depuis les records de février.

Sir Patrick Vallance, le conseiller scientifique en chef du gouvernement, a déclaré cette semaine que 40% des hospitalisations concernaient des personnes complètement vaccinées.

Mais cela ne signifie pas que les injections ne fonctionnent pas – pas plus que le fait qu’environ la moitié des cas concernent des personnes ayant reçu au moins une dose, selon les données de ZOE.

Au fur et à mesure que de plus en plus de la population est vaccinée, la proportion relative de personnes atteintes de COVID qui ont eu les deux vaccins augmentera.

Et malheureusement, parce que les jabs ne sont pas efficaces à 100%, les gens finiront toujours à l’hôpital, surtout s’ils sont vulnérables.

COUPONS LOIN

Les dernières données de PHE suggèrent que contre la variante dominante Delta, on estime que deux doses de l’un des jabs au Royaume-Uni offrent 79% de protection contre les maladies symptomatiques et 96% de protection contre l’hospitalisation.

Environ neuf adultes sur dix au Royaume-Uni ont désormais des anticorps Covid, ce qui leur confère un niveau de protection contre le coronavirus.

Les estimations vont de 88,6 pour cent en Ecosse à 92,6 pour cent au Pays de Galles, avec 90 pour cent pour l’Irlande du Nord et 91,9 pour cent pour l’Angleterre.

Les dernières estimations proviennent de l’Office for National Statistics (ONS) et sont basées sur un échantillon de résultats de tests sanguins pour la semaine commençant le 28 juin.

Paul Hunter, professeur de médecine à la Norwich School of Medicine de l’Université d’East Anglia, a déclaré que les résultats étaient une « contribution importante au débat actuel sur le moment optimal pour lever le verrouillage ».

Il a déclaré: «Bien que tous les adultes n’aient pas été vaccinés, de nombreux autres, en particulier dans les groupes d’âge plus jeunes, bénéficieront toujours d’un certain degré de protection contre une infection antérieure.

«En prenant tout cela ensemble, mon point de vue est que cela soutient la décision du gouvernement d’ouvrir la société maintenant au début des vacances d’été et que le retarder conduirait probablement à un pic automne/hiver plus dangereux en raison de la diminution de l’immunité induite par le vaccin avant une date attendue. campagne de rappel à l’automne.

Cela survient alors que le gouvernement a exhorté les gens à rester prudents vis-à-vis du coronavirus – même si toutes les restrictions légales ont été levées en Angleterre le 19 juillet.

On dit aux gens en Angleterre de continuer à porter des couvre-visages dans les endroits surpeuplés et d’utiliser l’application NHS Covid-19 pour s’enregistrer sur les sites.

Une campagne d’information officielle, qui frappera les ondes, les journaux et d’autres médias à partir de jeudi, verra le gouvernement remplacer son slogan « mains, visage, espace, air frais » par son nouveau slogan : « Gardez la vie en mouvement ».

Une vidéo présentée par le docteur de la télévision, le Dr Amir Khan, recommandera également aux gens de continuer à suivre les conseils de distanciation sociale, car le film montre un jeune homme descendant d’un trottoir pour permettre à un voisin plus âgé de passer.

La campagne avertira qu’être doublé ne vous protège pas entièrement contre l’infection par le coronavirus ou contre le fait de vous isoler.