Les 25 personnes qui définiront la saison 2024-25 de la LNH

R.

les ecord-snappers et les chasseurs d’héritage. Chasseurs sous contrat et briseurs de barrières. Négociateurs astucieux et influenceurs milliardaires.

Alors que le rideau se lève sur la saison 2024-25 de la LNH, les fans seront collés au drame sur et hors de la glace. Ils seront enthousiasmés par les nouveaux visages dans les nouveaux endroits et auront (enfin !) droit à des matchs de hockey internationaux parmi les meilleurs.

Comme des stylos grattant du papier, les patins grattant la glace écriront les histoires de cette saison.

Et au cœur de toute bonne (et mauvaise ou vilaine) histoire sportive, vous trouverez des personnes. Talents suprêmes sur glace et géants du front-office. Des autocars combustibles et des surperformants révolutionnaires. La Ligue nationale de hockey s’appuiera sur tout ce qui précède pour retenir notre attention tout au long de l’hiver et jusqu’au printemps.

Voici, par ordre alphabétique, les 25 acteurs de l’actualité et des jeux décisifs qui définiront la LNH 2024-25.