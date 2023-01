Les 24 points de Ben Oosterbaan battent Hinsdale Central pour gagner à Glenbard West – Shaw Local

BASKET GARÇONS

Hinsdale Central 53, Glenbard Ouest 39

Ben Oosterbaan a marqué 24 points et Chase Collignon en a ajouté neuf pour les Red Devils (17-3, 5-1). Logan Brown a inscrit 13 points pour Glenbard West (11-8, 3-3).

Timothy Christian 53 ans, Aurora Central Catholic 38 ans

Kyle Steiner a récolté 15 points, sept rebonds et quatre passes décisives pour les Trojans. Thon Bill a ajouté 10 points et 11 rebonds.

Willowbrook 67, Hinsdale Sud 56

Noah Campbell a marqué 21 points et Isaac Sobieszczyk a ajouté 15 points et 15 rebonds pour les Warriors.

Hillcrest 57, Lemont 39

Ryan Runaas a marqué neuf points pour Lemont.

BASKET FILLES

Willowbrook 55, sentier Addison 32

Elle Bruschuk a récolté 14 points et huit rebonds et Sara Stout et Nina Nytko neuf points chacune pour les Warriors.

Morton 46, Hinsdale Sud 40

Mary Lavorato a récolté 17 points et six passes décisives et Amerie Flowers a ajouté 11 points et six rebonds pour les Hornets (13-10, 4-4).

Downers Grove Nord 48, Glenbard Ouest 39

Kaitlyn Parker a marqué 20 points et Maggie Fleming en a ajouté 14 pour les Lady Trojans. Kennedy Brandt a marqué 17 points et Julia Benjamin 12 pour les Hilltoppers.

Naperville Nord 56, Downers Grove Sud 50

Emily Petring a récolté 12 points et 10 rebonds, Megan Ganschow a marqué 16 points et Allison Jarvis 12 points pour les Mustangs.

LUTTE

Académie Wheaton 58, Mitchell 4

L’Académie classique 49, Wheaton Academy 24

Les guerriers ont terminé leur voyage aujourd’hui au Colorado en luttant à la Classical Academy. Oscar Smith a remporté ses deux matchs pour améliorer son dossier à 17-10. Lincoln Hoger a gagné par forfait puis par chute pour passer à 27-2. Will Hupke a remporté ses deux matchs à l’automne et s’est amélioré avec un dossier de 28-1. Tag Kazmierczak a remporté ses deux matchs et s’est amélioré à 27-0 et a battu Dylan Gould (classé 16e en 3A à 144) par chute de la Classical Academy.