Les 23 meilleurs espoirs de la LNH de moins de 23 ans

Le paysage de la LNH est en constante évolution.

Bien que les propriétaires, les directeurs généraux, les entraîneurs et les recruteurs soient tous des architectes importants dans la construction et la reconstruction des équipes, personne ne fait avancer le jeu comme les joueurs eux-mêmes.

La ligue regorge de talents et la liste des candidats est longue. Les 32 franchises travaillent en coulisses pour constituer leur vivier de prospects et développer les prochaines grandes stars du jeu. Alors, qui sont les meilleurs patineurs qui arrivent ? C’est la question à laquelle nous avons tenté de répondre ici.

Premièrement, quelques règles de base : les joueurs de cette liste, qui a été établie par Jason Bukala et Sam Cosentino de Sportsnet et rédigée en fonction de leurs connaissances et de leur expertise, ont tous 23 ans ou moins. Aucun d’entre eux n’a fait ses débuts dans la LNH, ce qui est important à noter car cela exclut les espoirs très en vue et les futures vedettes comme, par exemple, l’espoir des Ducks Cutter Gauthier, qui a été sélectionné pour un match en avril dernier, ou Marco Kasper, qui a joué un match un an plus tôt avec les Red Wings.