Les 221 verges de Nate Wrublik et les 3 passes de touché de Payton Salomon aident Lemont à dépasser Quincy – Shaw Local

QUINCY – Nate Wrublik a couru pour 221 verges en 35 courses et Lemont a amassé 428 verges d’attaque en battant l’hôte Quincy 38-24 lors d’un match de deuxième tour de classe 6A samedi.

Lemont (11-0) a pris une avance de 17-10 à la mi-temps sur deux passes de touché de Payton Salomon à Luke Wallace. Le premier était une bombe de 36 verges sur le premier jeu du deuxième quart pour donner à Lemont sa première avance à 7-3. C’était la première pièce que Lemont avait avec le vent dans le dos.

“C’était énorme”, a déclaré l’entraîneur de Lemont, Bret Kooi, à propos des conditions de jeu, qui ont vu un vent fort souffler de l’ouest. “Cela a fait une grande différence.”

Cependant, Kooi a déclaré qu’il est arrivé que Salomon, qui a lancé deux passes au premier quart, se soit déchaîné à ce moment-là.

“Nous ne regardions pas (le vent) du tout”, a déclaré Kooi. « C’était la situation donnée. Payton est capable de lancer dans le vent. C’est plutôt bien que vous n’ayez pas à vous en soucier.

Wallace a marqué plus tard au deuxième quart sur une réception de 23 verges, faisant manquer deux plaqueurs potentiels de Quincy sur le chemin de la zone des buts.

Le match a tourné au début du troisième quart lorsqu’une passe du quart-arrière de deuxième année de Quincy, Bradyn Little, a dévié Nathan Kunickis de Lemont et entre les mains de Roberto Patino, qui a pris le ballon sur 25 mètres pour un score et une avance de 24-10 sur Lemont.

“Ils ont fait plus d’un gros jeu”, a déclaré Salomon à propos de la défense de Lemont. “C’était la clé de ce match.”

Lemont a choisi Little trois fois. Une interception de Jason Piskule, jouant avec une seule main et portant un plâtre à la main droite après une blessure, lors de la deuxième possession de Quincy au troisième quart, a de nouveau placé Lemont sur le territoire de Quincy. Sept jeux plus tard, Wrublik a marqué à 8 mètres pour porter l’avance à 31-10.

L’avance de Lemont est passée à 38-10 lorsque Salomon a frappé Kunickis pour une frappe de 9 verges, le troisième touché par la passe de Salomon du match.

«(Le vent) m’a un peu affecté, mais vous ne pouvez contrôler que les contrôlables, a déclaré Salomon, qui a terminé avec 151 verges et complété 12 des 16 tentatives de dépassement. “Des choses comme ça ne devraient pas nous déranger.”

Wallace a mené le corps des receveurs avec 95 verges sur six réceptions pour Lemont, qui avance pour accueillir Kenwood en quart de finale.