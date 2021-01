Les premières données de sécurité du premier mois de vaccination contre le COVID-19 montrent que les injections sont aussi sûres que les études le suggéraient.

Bien que le taux de réactions allergiques sévères soit plus élevé que dans la population générale, toutes les personnes ayant une réponse allergique ont été traitées avec succès, et aucun autre problème grave n’est apparu parmi les 22 premiers millions de personnes vaccinées, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Les données ont été collectées à partir de plusieurs systèmes de suivi, y compris un système volontaire où les personnes vaccinées signalent leurs symptômes par texte. Un autre permet aux personnes qui pensent avoir été blessées par un vaccin de fournir leurs informations et une le troisième recueille des rapports à partir des dossiers médicaux.

Bien qu’il ne soit jamais possible de prouver que quelque chose est totalement sûr, les données de ces systèmes de suivi suggèrent que les vaccins ne provoquent pas un grand nombre de résultats inhabituels ou dangereux.

Lors d’une réunion mercredi, le Dr Tom Shimabukuro, directeur adjoint du Bureau de la sécurité de la vaccination des CDC, a informé un comité consultatif des CDC de l’examen par l’agence des données de sécurité collectées jusqu’à présent sur les deux vaccins autorisés.

Les effets secondaires restent un résultat courant des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, 70% des personnes ayant déclaré avoir souffert de douleur.

Les personnes vaccinées ont subi des crises sanitaires majeures et même la mort quelques jours après avoir reçu un vaccin. Mais le taux de ces événements n’est pas plus élevé que ce à quoi on pourrait s’attendre dans la population générale et ne peut pas être lié au vaccin, a révélé la revue.

Plus de 22 millions d’Américains ont reçu au moins une dose de vaccin

Plus de 2 millions de personnes sur les 22 premiers millions à avoir reçu au moins une dose du vaccin signalées au V-safe, un système d’auto-déclaration comprenant des enquêtes en ligne et des messages texte.

Parmi ceux-ci, plus de 70% ont signalé des douleurs, 33% de fatigue, 30% des maux de tête, 23% des douleurs musculaires et environ 11% des frissons, de la fièvre, un gonflement ou des douleurs articulaires.

Il y avait peu de différence dans les effets secondaires signalés entre les deux vaccins, bien que les gens aient généralement eu plus de difficulté avec la deuxième dose que la première.

Plus de 9 000 personnes ont signalé des effets secondaires après la vaccination au Vaccine Adverse Event Reporting System du CDC, ou VAERS. Un peu moins de 1 000 de ces rapports ont été jugés graves. La majorité des plaintes concernaient des maux de tête, de la fatigue, des étourdissements, des nausées, des frissons, de la fièvre et des douleurs.

Un troisième système de rapports sur la sécurité, appelé Vaccine Safety Datalink, examine les dossiers médicaux de neuf organisations de soins de santé participantes, y compris des données sur plus de 12 millions de personnes par an. Plus de 162 000 personnes dans le système ont reçu au moins une injection de COVID-19.

Dans ce groupe, il n’y avait «aucun signal au 16 janvier» d’un risque accru pour l’une des 20 conditions courantes, qui comprenaient une crise cardiaque, une appendicite, des embolies et des maladies causées par une faible numération plaquettaire.

Dans le groupe vacciné, quatre personnes ont signalé la paralysie de Bell, une forme de paralysie faciale observée chez un petit nombre de personnes dans chacun des essais vaccinaux. Dans le groupe non vacciné, il y avait 348 cas.

Les décès dans les foyers de soins « ne semblent pas liés à la vaccination contre le COVID-19 »

Une façon de déterminer si les vaccins COVID-19 tuent des gens est de regarder le nombre de personnes qui devraient mourir sur une période de temps et de le comparer aux décès réels survenus quelques jours après la vaccination.

VAERS a reçu des rapports de 196 décès suite à la vaccination COVID-19.

De ce nombre, 66% étaient des résidents d’établissements de soins de longue durée. Environ 1,3 million de résidents des foyers de soins ont été vaccinés entre le 21 décembre et le 18 janvier.

Dans un groupe aussi large suivi pendant cette période, on s’attend à ce que 11 440 personnes meurent de toutes causes. Cela a conduit le CDC à conclure que le nombre beaucoup plus faible de décès dans les maisons de soins infirmiers n’était pas causé par la vaccination.

Barbara Bardenheier, de la Brown University School of Public Health, a mené une étude connexe auprès de résidents de Genesis Healthcare, la plus grande entreprise de maisons de retraite aux États-Unis.

Plus de 7 000 résidents de Genesis dans 118 établissements ont reçu leur première dose de vaccin entre le 18 décembre et le 31 décembre. Après avoir exclu les personnes atteintes d’infections actives au COVID-19, les chercheurs ont trouvé moins de décès parmi les résidents vaccinés par rapport aux non vaccinés.

«Les résultats suggèrent que les taux de mortalité à court terme semblent sans rapport avec la vaccination contre le COVID-19 chez les résidents des établissements de soins infirmiers qualifiés», selon une diapositive résumant les résultats de l’étude.

Le CDC n’a également trouvé aucun lien de causalité entre la vaccination et les décès chez les personnes plus jeunes et en meilleure santé.

Sur 13,7 millions de personnes de moins de 65 ans, 168 personnes devraient souffrir d’une crise cardiaque soudaine et mortelle sur une période typique de 35 jours. Par comparaison, 18 décès de ce type ont été signalés au VAERS parmi des personnes récemment vaccinées.

Le risque de maladie COVID-19 est supérieur au risque d’anaphylaxie

Il a été démontré que les deux vaccins déclenchent un taux relativement élevé – quoique rare – de réactions allergiques graves.

Parmi les 10 millions de personnes qui ont reçu le vaccin Pfizer-BioNTech, 50 ont subi un choc anaphylactique, soit un taux de cinq réactions allergiques graves pour 1 million de doses. Vingt et une personnes sur 7,6 millions qui ont reçu le vaccin Moderna ont également été en état de choc, soit un taux de 2,8 pour 1 million de doses.

Quatre-vingt-dix pour cent de ces incidents se sont produits dans la demi-heure après avoir reçu un coup de feu et tous ont récupéré.

Par comparaison, pour le vaccin contre la grippe saisonnière, le taux d’anaphylaxie est de 1,3 par million de coups, nettement inférieur à celui des deux vaccins COVID-19 autorisés.

Pourtant, « les risques de tomber malade du COVID-19 sont beaucoup plus élevés que les risques d’anaphylaxie », a déclaré le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, lors d’une réunion séparée mercredi.

Le CDC cherche à savoir si les personnes qui avaient déjà eu COVID-19 avant de se faire vacciner étaient plus susceptibles d’avoir une réaction allergique.

