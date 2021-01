NORMAN, Okla .: DeVion Harmon a marqué 22 points et l’Oklahoma a battu le 9e Kansas 75-68 samedi pour sa deuxième victoire ce mois-ci sur un adversaire du top 10.

L’Oklahoma (9-4, 5-3 Big 12) a remporté trois de ses quatre derniers matchs contre le Kansas (10-5, 4-4) à Norman et a une fiche de 8-1 à domicile cette saison au Lloyd Noble Center. Inclus dans ce record est une victoire sur alors-Non. 9 Virginie-Occidentale le 2 janvier.

Le Kansas, qui est entré dans le match après avoir perdu contre l’Oklahoma State et le n ° 2 Baylor, a perdu trois matchs consécutifs pour la première fois depuis février 2013. Marcus Garrett avait 21 points et 12 rebonds pour mener les Jayhawks, limités à deux. rebonds offensifs. Le Kansas est entré dans le match menant le Big 12 en marge de rebond, mais les Sooners les ont dépassés 36-26.

Jalen Wilson a ajouté 13 points pour le Kansas.

Un 9-2 dirigé par l’Oklahoma a ouvert ce qui avait été un match d’une possession et le premier panier d’Austin Reaves (après avoir commencé avec sept ratés) a mis les Sooners en tête 60-54 avec 5:53 à jouer.

Le Kansas a tiré à 63-60 quand Ochai Agbaji a divisé une paire de lancers francs avec 3:40 à jouer, mais Reaves et Umoja Gibson ont chacun suivi avec un lay-up de conduite pour le rendre 67-60 et le Kansas n’est pas venu plus près de quatre points le reste du façon.

Reaves, Elijah Harkless, Harmon et Reaves ont de nouveau réussi chacun deux lancers francs dans la finale 1:36 pour les Sooners. Reaves a marqué 16 points, tous en seconde période, et a réalisé 10 lancers francs sur 11.

Le Kansas a mis l’Oklahoma dans le bonus au début de la seconde mi-temps et les Sooners en ont profité, réalisant 18 des 22 tirs fautifs après n’avoir pas tenté de lancer franc en première mi-temps. Le Kansas a réalisé 10 des 14 lancers francs.

GRANDE IMAGE:

Kansas: Les Jayhawks sont allés 0-3 lors d’une séquence brutale de matchs sur la route, mais ils savent que personne ne se sentira désolé pour eux. L’entraîneur Bill Self continuera à chercher des solutions pour empêcher son équipe de perdre quatre de suite pour la première fois depuis 1988-89, Roy Williams la première saison en tant qu’entraîneur du Kansas.

Oklahoma: L’Oklahoma n’a pas fait partie du Top 25 cette saison, mais est désormais en possession exclusive de la troisième place dans une ligue avec cinq équipes du top 15. Avec deux victoires sur les 10 meilleurs adversaires ce mois-ci, les Sooners ressemblent à une équipe potentielle de NCAA Turnament.

SUIVANT:

Kansas: Jouera son premier match à domicile en 19 jours jeudi, face à TCU.

Oklahoma: Essayera de gagner au Texas n ° 5 pour une deuxième saison consécutive lors de sa visite aux Longhorns mardi.