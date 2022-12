Les 21 meilleurs films absolus à regarder sur HBO Max

Si vous êtes nouveau sur HBO Max ou si vous n’avez pas exploré le service de streaming depuis un moment, il est temps de le vérifier.

À partir de , un abonnement vous donne accès à tout ce que propose HBO, y compris les films récemment sortis en salles. Et comme tous ses rivaux en streaming, la bibliothèque de films de HBO Max change constamment.

Nous suivons ce qui arrive sur HBO Max chaque semaine et gardons une liste courante des originaux exceptionnels du service, que vous pouvez consulter ci-dessous. Et si vous êtes toujours à la recherche de quelque chose à regarder, la plateforme propose également des tonnes de classiques d’art et d’essai de la prestigieuse collection Criterion.

Quoi de neuf ce mois-ci

Voici les faits saillants.

6 décembre

Amsterdam (2022) — Thriller comique mettant en vedette Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington. Trois amis proches se retrouvent au centre de l’un des complots secrets les plus choquants de l’histoire américaine

10 décembre

Atsuko Okatsuka : L’intrus (2022) — Spécial comédie. Atsuko Okatsuka apporte sa marque de narration ingénieuse et décalée sur la scène Elsewhere à Brooklyn, New York.

13 décembre

Les Banshees d’Inisherin (2022) — Comédie noire mettant en vedette Colin Farrell et Brendan Gleeson. Deux amis de toujours se retrouvent dans une impasse quand l’un met fin à leur amitié de manière inattendue.

Meilleurs originaux et superproductions HBO Max



Au moment de la rédaction, ces films obtiennent tous un score d’environ 65 ou plus sur Metacritic.

La comédie



Warner Bros. Comédie ludique se déroulant dans les années 80, 8-bit Christmas suit l’histoire d’un jeune Jake Doyle, un garçon dévoué de 10 ans qui cherche désespérément une Nintendo. Le film est délicieusement raconté par Neil Patrick Harris, un Jake plus âgé qui se souvient de sa quête passée pour sécuriser la console de jeu. Oui, il y a une toile de fond de Noël dans l’histoire, mais l’engagement indéfectible de Jake envers sa mission et ce qu’il apprend en cours de route font de cette fonctionnalité joyeuse un incontournable même après la période des fêtes.

Père de la mariée (2022) Le père de la mariée de HBO Max présente une famille cubano-américaine qui comprend le patriarche Billy, un gars traditionnel qui a du mal à digérer les nouvelles surprenantes de sa fille aînée : elle a rencontré un gars, et elle veut se marier et déménager avec lui. Troisième adaptation cinématographique d’un roman du même nom de 1949 d’Edward Streeter, le film est une itération agréable qui inclut des stars comme Andy Garcia et la chanteuse Gloria Estefan.

HBO Max Meryl Streep jouant un auteur excentrique dans une comédie de Steven Soderbergh. Que devez-vous savoir de plus ? Si vous voulez en savoir plus : La romancière lauréate du prix Pulitzer Alice Hughes (Streep) a du mal à terminer son prochain livre, poursuivie par son agent littéraire (Gemma Chan). Elle monte à bord d’un bateau de croisière avec de vieux amis, qui ont inspiré son œuvre la plus connue. Les tensions sont fortes. Cela a fière allure – Soderbergh utilise une lumière naturelle et nette – et la plupart des dialogues sont improvisés. Voyez comment Dianne Wiest, Candice Bergen, Lucas Hedges et le reste de la distribution impeccable s’amusent avec ça.

Images de projecteur La dépêche française (2021) Installez-vous pour un autre long métrage excentrique et fantastique du réalisateur Wes Anderson. L’auteur derrière “Moonrise Kingdom” et “The Grand Budapest Hotel” se tourne vers une nouvelle histoire séduisante – ou plutôt trois. La dépêche française, surnommée une “lettre d’amour aux journalistes”, emmène les téléspectateurs à travers une triade d’histoires distinctes, directement tirées des pages d’un magazine de fiction. Si vous avez raté cet épisode très original lors de sa sortie en salles en octobre dernier, c’est le moment de vous plonger dans son histoire captivante.

Drame



HBO Max Steven Soderbergh réalise ce thriller technologique captivant qui se déroule pendant la pandémie de COVID-19. Angela, une technicienne de Seattle interprétée par une Zoë Kravitz aux cheveux bleu fluo, souffre d’agoraphobie, une peur qui l’empêche de franchir la porte d’entrée de son appartement. Mais lorsqu’elle découvre un enregistrement troublant en faisant son travail, elle est poussée à sauter le pas. Kimi est un thriller élégant avec une cinématographie accrocheuse, une partition solide et un protagoniste pour lequel vous vous enracinerez.

Capture d’écran par CNET Basé sur un article de magazine du journaliste Robert Kolker, ce récit sur un scandale de détournement de fonds dans une école publique et les étudiants journalistes qui ont annoncé la nouvelle est captivant du début à la fin. Allison Janney et Hugh Jackman sont phénoménaux dans leur rôle de responsables de l’école qui ont participé au programme. Il a également remporté le prix Emmy 2020 du meilleur téléfilm.

Films Janus Que pouvons-nous dire du drame japonais acclamé Drive My Car ? Eh bien, il a décroché un Oscar du meilleur long métrage international aux Oscars de cette année. C’est aussi un film de trois heures que les gens sont assis et regardent tout du long, ce qui, pour moi, en dit long. Mais sérieusement, Drive My Car est un film puissant qui explore la perte et le lâcher-prise. Si vous l’avez manqué avant les Oscars, diffusez-le maintenant.

Warner Bros. Après une fusillade dans son lycée, Vada Cavell, 16 ans, doit gérer ses amitiés, son école et sa relation avec sa famille. The Fallout aborde habilement des sujets sérieux avec un dialogue réaliste et de la compassion pour ses personnages. Avec de solides performances des stars Jenna Ortega, en tant que Vada, et Maddie Ziegler, en tant que sa nouvelle amie Mia Reed, la fonctionnalité vous gardera collé à l’écran pendant toute sa durée de 90 minutes.

Images de Chiabella James/Warner Bros. King Richard est un biopic sur le père des légendes du tennis Venus et Serena Williams. Le film remonte le temps avant que les sœurs ne deviennent des noms familiers, nous donnant un aperçu de leur éducation à Compton et du temps passé à s’entraîner sur des courts délabrés avec leur père, Richard Williams (Will Smith). Convaincu que ses filles vont réussir, Richard travaille sans relâche pour que leur potentiel de star soit remarqué par des entraîneurs professionnels. Un homme compliqué avec une personnalité formidable, Richard est fascinant à connaître, et sa croyance inébranlable en Vénus et Serena est inspirante.

Warner Bros. Vous voulez voir Austin Butler danser dans un costume rose ? Que diriez-vous de l’un des 89 autres déguisements l’acteur enfile dans le film éblouissant et plein à craquer de deux heures et 40 minutes ? Réalisé par Baz Luhrmann (Moulin Rouge, The Great Gatsby), Elvis est un biopic grandiose et exaltant qui parle du roi du rock ‘n’ roll. Si vous ne l’avez pas vu au cinéma, c’est maintenant votre chance de trouver une place dans la foule.

Disque imaginaire Un film rare (de nos jours) de 90 minutes, le drame mexicain américain Son of Monarchs restera avec vous longtemps après le générique de fin. Cette étude approfondie du personnage suit deux frères qui sont changés de manière très différente par le traumatisme qu’ils ont subi dans l’enfance. Cette histoire, se pliant dans un réalisme magique, suit la façon dont ils avancent dans la vie – les métaphores des papillons sont fortes, le biologiste Mendel retournant dans sa ville natale entourée de majestueuses forêts de papillons monarques.

Gratuit Le dernier duel notamment n’a pas gagné beaucoup de globes oculaires lors de ses débuts dans les salles en octobre. Mais c’est maintenant sur HBO Max, où le public peut regarder depuis le confort de son canapé alors qu’Adam Driver et Matt Damon s’affrontent. Réalisé par Ridley Scott, The Last Duel est un drame historique se déroulant au Moyen Âge avec une distribution de premier plan qui comprend également Jodie Comer et Ben Affleck. Si l’un de ces détails suscite votre intérêt et que vous êtes prêt à vous asseoir pendant ses deux heures et demie d’exécution, sortez du pop-corn et mettez ce film.

Thriller



Images universelles Dernière nuit à Soho (2021) Vous rêvez d’une grande soirée cinéma ? Last Night in Soho, le dernier film d’Edgar Wright (Baby Driver, Shaun of the Dead) est là pour vous offrir. Le film commence de nos jours, où Ellie (Thomasin McKenzie), amoureuse du style, part pour le London College of Fashion. Finalement, le sommeil la transporte dans les années 60, où elle rencontre une chanteuse en herbe nommée Sandie (Anya Taylor-Joy). Préparez-vous pour le mystère, l’horreur et les néons éblouissants.

HBO Max Un nouveau film de Steven Soderbergh ? Aka le grand réalisateur derrière Erin Brockovich, Ocean’s Eleven et, plus récemment, Logan Lucky ? Rebondissements, sensations fortes et personnages désespérés peuplent ce thriller policier qui se déroule dans le Détroit des années 1950. Lorsqu’un travail apparemment simple devient incontrôlable, un groupe de criminels doit travailler ensemble pour découvrir ce qui se passe réellement. Découvrez l’incroyable distribution : Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, Jon Hamm et Amy Seimetz. Alors que l’intrigue peut être un peu alambiquée et que certains ne pourront pas dépasser la cinématographie de l’objectif fish-eye, le sens de l’humour et la direction immersive de Soderbergh font de ce crime une soirée divertissante.

Horreur



Ce film d’horreur met en vedette Georgina Campbell (épisode Black Mirror Hang the DJ) dans le rôle d’une jeune femme voyageuse qui découvre que son Airbnb a été réservé en double. Elle ne fait pas immédiatement confiance à l’autre occupant, un homme joué par Bill Skarsgård (et, juste – Skarsgård apparaît comme le clown meurtrier terrifiant Pennywise dans les films It). Mais il n’y a aucun moyen de prédire ce qui se passera ensuite. Barbare peut être trouvé sur listes des meilleurs films d’horreur de l’annéealors vous aurez envie de vous lancer dans ce voyage sauvage.

Documentaire



Fonctionnalités CNN/Focus Roadrunner : un film sur Anthony Bourdain (2021) Ce film sur l’auteur, chef et animateur de télévision bien-aimé Anthony Bourdain vient du réalisateur de documentaires Morgan Neville, qui a également réalisé en 2018 Won’t You Be My Neighbor? et le film oscarisé Twenty Feet from Stardom. Dans des entretiens avec des personnes qui connaissaient Bourdain, comme ses amis, ses anciens partenaires et ses collègues de longue date, le doc retrace son cheminement de carrière, ses relations et ses luttes personnelles. Les fans de Bourdain et ceux qui connaissent moins la star apprécieront probablement ce regard de deux heures sur sa vie.

HBO Max Tony Hawk: jusqu’à ce que les roues tombent (2022) Écoutez ce documentaire HBO pour découvrir les cascades de skateboard fascinantes et défiant la gravité, une capsule temporelle de la scène du skateboard des années 80 et une version de Hawk que vous n’avez probablement jamais vue. Nous apprenons à connaître l’athlète de renom comme un enfant dégingandé, têtu mais déterminé qui a adopté son propre style de skateboard. La persévérance de Hawk est quelque chose dont il faut s’émerveiller, ainsi que tous les mouvements de planche à roulettes époustouflants dans ce film. Accrochez-vous pour une balade mémorable.

Super-héros



Warner Bros. La violence exagérée abonde dans ce film de DC sur des super-vilains qui acceptent d’aider le gouvernement américain en échange d’une certaine période de congé de leurs peines de prison. Leur mission est de détruire quelque chose auquel on fait allusion sous le nom de Project Starfish, hébergé dans le pays insulaire fictif de Corto Maltese. Avec un casting remarquable qui comprend Margot Robbie, Idris Elba et John Cena, The Suicide Squad de 2021 est un bain de sang méchamment divertissant et sombre qui diffère de ce que vous voyez habituellement dans les films de super-héros. (Peacemaker, une série télévisée dérivée, est également disponible sur HBO Max.)

Jonathan Olley/DC Moins de deux mois après que Robert Pattinson est sorti en tant que Batman dans les salles, le film de super-héros satisfaisant de Matt Reeves a frappé HBO Max. Le film se déroule dans une Gotham City perpétuellement grise et trempée de pluie, où notre protagoniste qui canalise les chauves-souris commence à rechercher un mystérieux meurtrier avec une affinité pour les énigmes. Catwoman, jouée par une fanfaronnade Zoë Kravitz, est mêlée à l’affaire lorsque son amie disparaît. La mise en scène et la narration exceptionnelles rendent ce sombre mystère incontournable.

Drame musical



Niko Tavernise/20th Century Studios La réinvention de Steven Spielberg de la comédie musicale classique a triomphalement sauté et tournoyé sur HBO Max. Le film a remporté sept nominations aux Oscars et Ariana DeBose a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle d’Anita. Les jeunes Tony (Ansel Elgort) et Maria (Rachel Zegler) se croisent lors d’un bal de lycée et commencent une histoire d’amour interdite, exacerbant les tensions entre deux gangs rivaux. Des numéros musicaux accrocheurs et une conception de production époustouflante transportent les spectateurs dans le New York des années 1950. Le film s’assombrit dans sa seconde moitié, mais avec Spielberg à la barre, vous absorberez volontiers tout cela.

Macall Polay/Warner Bros. In the Heights met en vedette Anthony Ramos (que vous reconnaîtrez peut-être comme John Laurens à Hamilton) jouant Usnavi, un propriétaire de bodega qui lutte pour maintenir son entreprise à flot alors qu’une vague de chaleur frappe Washington Heights. Secrètement amoureux de sa voisine Vanessa (Melissa Barrera), qui rêve de sortir du salon et du quartier, Usnavi sert les habitants de Washington Heights avec beaucoup d’amour, de billets de loterie et de café con leche. Entre virevoltes chorégraphiées et feux d’artifice, In the Heights est un examen de la disparité des richesses, de l’immigration, du classisme et de l’importance de la culture.