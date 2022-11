Les 200 mots de passe les plus courants au Canada révélés

Utilisez-vous l’un des 200 mots de passe les plus courants ? Une étude récemment publiée révèle les choix les plus populaires et prévient que les pirates n’auront pas de mal à accéder à votre compte avec ces mots de passe.

Selon un rapport publié cette semaine par le service de gestion des mots de passe NordPass, le mot de passe le plus courant et le plus facile à deviner cette année est “123456”, suivi de “mot de passe”.

Les mots de passe les plus courants figurant sur la liste des 200 premiers prennent moins d’une seconde pour être déchiffrés, a déclaré NordPass.

Le rapport a compilé les mots de passe les plus courants dans le monde. Ceux qui sont derrière disent avoir analysé les données de 30 pays différents.

Le rapport montre que la plupart des 200 premiers mots de passe étaient des nombres répétés, des symboles faciles à saisir et des mots comme “qwerty” et des références à la culture pop comme “starwars”.

Voici les 10 meilleurs mots de passe au Canada :

123456 le mot de passe 54321 123456789 invité qwerty 111111 1234567 12345 abc123

QUELLES SONT LES DIFFERENCES REGIONALES ?

En ventilant les données par pays, il existe quelques différences régionales. Par exemple, « invité » était un mot de passe courant pour les Américains, tandis que les Canadiens étaient plus susceptibles d’utiliser « 123456 », avec « invité » plus bas sur la liste. Un autre exemple est le mot « hockey » classé vers le haut de la liste comme mot de passe canadien courant. “Baseball” a occupé la même place aux États-Unis

De même, au Royaume-Uni, les gens optaient pour “Liverpool” et “arsenal”, tandis que les résidents italiens avaient des mots comme “ciao” et “juventus”.

MOTS DE PASSE COMMUNS BASÉS SUR LE GENRE

« Mot de passe » était le mot de passe le plus courant chez les Canadiennes, tandis que les hommes étaient plus susceptibles d’utiliser « 123456 ». Les deux mots de passe figuraient sur les deux listes, mais dans un ordre différent.

En haut de la liste des femmes au Canada se trouvaient également les mots de passe “sunshine”, “Hudson”, “Shannon” et “sparti52”, dont aucun ne figurait dans le top 10 masculin. Ceux qui étaient populaires auprès des hommes canadiens comme “123456”, “mot de passe”, 12345″… étaient tous courants dans le monde.

THÈMES DE MOT DE PASSE NOTÉS DANS LE RAPPORT

Les gens ont été inspirés par certains événements et cérémonies et ont utilisé les noms et les symboles comme mots de passe. Par exemple, “Oscars” – faisant référence à la cérémonie des Oscars – a été utilisé 62 983 fois et “batman” et “euphoria” ont été utilisés respectivement 2 562 776 et 53 993 fois, comme étant inspirés de films et de spectacles.

Cependant, les catégories les plus populaires de tous les temps ont été mises en évidence dans le rapport : la nourriture, les jurons, les marques de mode, les sports, les films, les artistes, les voitures et les jeux vidéo. À titre d’exemple, « poisson » a été utilisé 8 574 307 fois, le mot f a été utilisé 21 223 795 fois et « tiffany » a été utilisé 14 767 880 fois.