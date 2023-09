Les 20 produits les plus bizarres que nous ayons trouvés sur AliExpress

Bien sûr, j’étais comme vous, debout toute la nuit sur Instagram ou TikTok. C’est super pour les débutants, mais je suis passé au hardcore truc. Ces jours-ci, lorsque je passe du temps sur mon téléphone, vous me trouverez en train de faire défiler AliExpress.

Pour les non-initiés, AliExpress est un peu comme Amazon ou eBay s’ils l’étaient. Cauchemars surréalistes chinois . AliExpress est une filiale d’Alibaba, l’un des plus grands détaillants au monde et peut-être la plus importante entreprise technologique du monde. la majorité des Américains ne le savent probablement pas. Alibaba connecte les entreprises directement avec les usines en chine pour acheter, Par exemple, 500 000 bouteilles d’eau avec une remise en gros . AliExpress est le cousin convivial d’Alibaba. Ici, les usines vous vendent directement.

Contrairement à Amazon et eBay, il n’existe souvent aucun intermédiaire pour proposer des produits adaptés au palais du consommateur type. AliExpress ressemble à un flux non filtré de tout ce qui est fabriqué en Chine. Il offre une fenêtre sur la chaîne d’approvisionnement mondiale que vous n’avez normalement pas l’occasion de voir ; c’est bouleversant de savoir combien de choses les êtres humains font . Il existe un algorithme qui recommande des produits, mais il contient des idées assez bizarres sur ce que vous pourriez vouloir acheter.

Au cours de la semaine dernière, par exemple, AliExpress m’a recommandé d’acheter un abreuvoir pour un pouletà quoi ressemble fausse monnaieet un poupée d’un réalisme troublant (cliquez à vos risques et périls). Il y avait aussi le «J’aime les microplastiques » chemise, que je devais simplement achat.

Il existe également de nombreux produits normaux : meubles intéressants, des lunettes de soleil, des briquets sympas. AliExpress vend tout ce que vous pouvez imaginer, et tout ce que tu ne peux pas.

Vous remarquerez également, si vous regardez assez longtemps, que vous pouvez trouver exactement les mêmes produits que ceux que vous voyez annoncés sur les réseaux sociaux, ou même vendus sur des sites comme Etsy et Amazon, mais avec une remise incroyable. En effet, la plupart des produits que nous voyons en ligne sont vendus par des expéditeurs directs. Les dropshippers sont des revendeurs. T hé, vendez des produits qu’ils ne gardent même pas en stock, et commandez-les essentiellement directement sur des sites comme AliExpress et faites-les expédier chez vous, pour une majoration énorme. Si jamais vous êtes tenté d’acheter quelque chose dont vous voyez de la publicité sur Instagram, effectuez d’abord une recherche d’images sur AliExpress. Vous pourriez trouver le produit identique à 90 % de réduction .

L’inconvénient des achats sur AliExpress est que bon nombre de ces produits sont expédiés par bateau. Parfois, le délai d’expédition est de 60 à 90 jours, mais d’autres fois, il ne s’agit que d’une semaine ou plus. Si vous décidez de descendre dans l’abîme et d’effectuer un achat, vérifiez d’abord combien de temps il vous faudra pour vous parvenir.

Ce n’est pas nécessairement une approbation d’AliExpress. J’ai personnellement été victime d’une arnaque sur cette plateforme et j’ai dû me battre pour obtenir un remboursement. Et il y a bien sûr un coût environnemental et social pour ce segment du secteur de la vente au détail, même si ce n’est probablement pas pire que d’acheter quelque chose sur Amazon ou tout autre conglomérat géant. Je préfère de loin vous suggérer d’acheter quelque chose d’occasion ou de soutenir une petite entreprise. Mais que vous cliquiez ou non sur « acheter », je vous recommande fortement de jeter un œil à ce Frankenstein d’un site Web que le capitalisme a construit pour nous à partir des parties sans vie de poupées réalistes.

Cliquez sur le diaporama en haut de la page pour voir les produits les plus étranges que j’ai trouvé sur AliExpress, ou faites simplement défiler vers le bas si vous êtes sur un appareil mobile.