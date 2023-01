Les 20 principaux contribuables du Royaume-Uni révélés comme un mathématicien d’origine russe en tête de liste

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Un mathématicien né en Russie et qui s’est prononcé contre la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine a été le plus gros contribuable du Royaume-Uni l’année dernière.

La liste fiscale du Sunday Times a révélé vendredi que 100 personnes ou familles fortunées avaient versé près de 5,2 milliards de livres sterling d’impôts au Royaume-Uni l’année dernière.

Près de 1 £ sur 10 £ provenait d’un seul homme – Alex Gerko, né à Moscou, qui a créé XTX Markets en 2015 et est co-directeur général de l’activité commerciale.

L’année dernière, il a payé 487,4 millions de livres sterling d’impôts, ce qui en fait le plus gros contribuable du pays.

Cela survient alors que le président du parti conservateur Nadhim Zahawi est englouti dans une ligne fiscale, après avoir admis avoir payé une pénalité dans le cadre d’un règlement estimé à 4,8 millions de livres sterling avec le HMRC pour une erreur qu’il a qualifiée de “négligente et non délibérée”.

La querelle entourant M. Zahawi est centrée sur une facture fiscale concernant la vente d’actions de YouGov – la société de sondage qu’il a fondée – d’une valeur estimée à 27 millions de livres sterling et qui étaient détenues par Balshore Investments, une société enregistrée au large de Gibraltar et liée à la famille de M. Zahawi. .

Robert Watts, qui compile la liste, a déclaré : « L’histoire d’Alex Gerko est une lecture extraordinaire. C’était un homme qui aurait pu être l’un des plus grands créateurs de richesses de Russie – au lieu de cela, il crée des emplois et paie ses impôts ici.

« Attirer les super-riches à Londres ne rapporte pas toujours des dividendes pour les finances publiques. Dans son cas, c’est certainement le cas.

L’année dernière, XTX a déclaré qu’il “soutient pleinement le peuple ukrainien” et, parlant du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, M. Gerko aurait déclaré : “Nuremberg vous attend”.

Mais M. Gerko, qui est devenu citoyen britannique après une décennie dans le pays en 2016, a toujours rencontré des problèmes en raison de sa nationalité russe l’année dernière. Il a renoncé à sa nationalité russe fin 2022.

En août de l’année dernière, XTX a déclaré qu’il poursuivait le cabinet comptable Mazars pour avoir refusé de travailler avec lui en raison des antécédents de M. Gerko.

En prenant la première place sur la liste des impôts, M. Gerko dépasse la famille derrière Bet365. Denise, John et Peter Coates, qui possèdent également le Stoke City Football Club, ont payé 460,2 millions de livres sterling d’impôts l’année dernière.

Ils sont suivis dans la liste par Mike Ashley, l’actionnaire majoritaire de Frasers Group, et Tim Martin, le patron de Wetherspoons.

M. Watts a ajouté : “Le bond de Gerko dans le classement a propulsé la fondatrice de Bet365 Denise Coates et sa famille à la deuxième place, mettant fin au règne de trois ans du géant du jeu en ligne en tête de liste fiscale.”

Le directeur général de Gymshark, Ben Francis, est la plus jeune personne à figurer sur la liste, payant 11,6 millions de livres sterling au fisc.

Il a déclaré : « Ce pays et ses impôts m’ont offert une éducation gratuite, des soins de santé gratuits et, en tant qu’enfant d’infirmière, il a également payé le salaire de ma mère. Je ne suis que fier que nous contribuions de toutes les manières possibles.

Top 20 des contribuables au Royaume-Uni l’année dernière

Alex Gerko – Commerce financier – 487,4 millions de livres sterling

Denise, John et Peter Coates – Jeux de hasard – 460,2 millions de livres sterling

(Bet365/PA)

Stephen Rubin et sa famille – Vêtements de sport – 392,3 millions de livres sterling

Monsieur Chris Hohn – Fonds spéculatif – 263 millions de livres sterling

(PENNSYLVANIE)

Fred et Peter Done et famille – Jeux de hasard – 136,8 millions de livres sterling

(PENNSYLVANIE)

Mike Ashley – Équipement de sport et mode – 133,5 millions de livres sterling

Tim Martin – Pubs – 123,2 millions de livres sterling

Ranjit et Baljinder Boparan et leur famille – Nourriture – 120,7 millions de livres sterling

(Tim Scrivener/Shutterstock)

Tom Morris et sa famille – Commerce de détail – 112,2 millions de livres sterling

Ian et Richard Livingstone – Propriété – 104 millions de livres sterling

Dame Mary et Douglas Perkins et famille – Opticiens – 100,9 millions de livres sterling

(AFP/Getty)

Sir James Dyson et sa famille – Technologie – 93 millions de livres sterling

Lady Philomena Clark et sa famille – Ventes de voitures – 92,7 millions de livres sterling

(PENNSYLVANIE)

Léonie Schroder et sa famille – Finances – 88,7 millions de livres sterling

Jean Bloor – Construction de maisons et motos – 86,4 millions de livres sterling

Glenn Gordon et sa famille – Distillation – 81,6 millions de livres sterling

Will Adderley et sa famille – Ameublement de maison – 69,8 millions de livres sterling

La famille Marshall – Ventes d’équipements de défense et de voitures – 60,3 millions de livres sterling

Kathy et John Murphy et leur famille – Construction et immobilier – 59,8 millions de livres sterling

Pierre Kelly – Logiciel – 59,6 millions de livres sterling