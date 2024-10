Les 20 principales causes de décès en 2021

Les 20 principales causes de décès dans le monde

Ceci a été initialement publié sur notre Application Voroneï. Téléchargez l’application gratuitement sur IOS ou Androïde et découvrez d’incroyables graphiques basés sur des données provenant d’une variété de sources fiables.

À l’échelle mondiale, plus de 68 millions personnes sont décédées en 2021. Quelles ont été les principales causes de décès ?

Ce graphique utilise les dernières données du Organisation Mondiale de la Santé pour explorer les principales raisons pour lesquelles les gens meurent, en visualisant les 20 principales causes de décès dans le monde.

Décomposer les principales causes de décès en 2021

Les chiffres sont basés sur les dernières données disponibles de 2021, dans lesquelles les 20 principales causes combinées représentaient 71,5% de tous les décès.

La principale cause de décès est la cardiopathie ischémique, qui survient lorsque les artères rétrécies réduisent le flux sanguin et l’oxygène vers le cœur. Lorsque le flux sanguin vers le cœur est complètement bloqué, les cellules du muscle cardiaque meurent, ce qu’on appelle une crise cardiaque.

Les personnes courent un risque plus élevé de maladie cardiaque ischémique si elles fument, si elles souffrent d’hypertension artérielle ou de taux de cholestérol sanguin, si elles ont des antécédents familiaux de la maladie, si elles fument ou si elles sont obèses.

Rang Cause Catégorie Nombre de décès % du total des décès 1 Cardiopathie ischémique Maladie non infectieuse 9,0 millions 13.2 2 COVID 19 Maladie infectieuse 8,7 millions 12,8 3 Accident vasculaire cérébral Maladie non infectieuse 7,0 millions 10.2 4 Bronchopneumopathie chronique obstructive Maladie non infectieuse 3,5 millions 5.2 5 Infections des voies respiratoires inférieures Maladie infectieuse 2,5 millions 3.6 6 Cancers de la trachée, des bronches, du poumon Maladie non infectieuse 1,9 M 2.7 7 Maladie d’Alzheimer et autres démences Maladie non infectieuse 1,8 M 2.7 8 Diabète Maladie non infectieuse 1,6 M 2.4 9 Maladies rénales Maladie non infectieuse 1,4 M 2.1 10 Tuberculose Maladie infectieuse 1,4 M 2.0 11 Cardiopathie hypertensive Maladie non infectieuse 1,4 M 2.0 12 Cirrhose du foie Maladie non infectieuse 1,3 million 1.9 13 Maladies diarrhéiques Maladie infectieuse 1,2 M 1.8 14 Blessure de la route Blessure 1,2 M 1.7 15 Cancers du côlon et du rectum Maladie non infectieuse 954 Ko 1.4 16 Complications d’une naissance prématurée État du nouveau-né 934 Ko 1.4 17 Cancer de l’estomac Maladie non infectieuse 856 Ko 1.3 18 Chutes Blessure 739 Ko 1.1 19 L’automutilation Blessure 726 Ko 1.1 20 Cancer du sein Maladie non infectieuse 705K 1.0

Parmi les principales causes de décès, la COVID-19 a pris la deuxième place en 2021, lorsque les décès dus au virus ont atteint leur apogée. Il convient de noter que le nombre de décès signalés par le COVID-19 a chuté de façon spectaculaire ces dernières années.

Parmi les 20 principales causes de décès, seules quatre sont infectieuses : le COVID-19, les infections des voies respiratoires inférieures, la tuberculose et les maladies diarrhéiques. Ces deux derniers cas sont beaucoup moins courants dans les pays à revenu élevé.

Il en va de même pour les complications liées aux naissances prématurées, qui constituent la principale cause de décès d’enfants évitables. Les enfants nés avant 37 semaines de grossesse dans les pays à revenu élevé ont beaucoup plus de chances de survivre. En effet, elles ont accès à des soins tels que de la chaleur, un soutien à l’allaitement et des soins de base en cas d’infections et de troubles respiratoires.

Mesures préventives pour réduire les risques pour la santé

Lorsqu’il s’agit de réduire votre risque de mourir de ces principales causes de décès, certaines mesures s’appliquent à de nombreuses causes non infectieuses :

Adoptez une alimentation saine et équilibrée

Faites de l’exercice régulièrement

Maintenir un poids santé

Ne fumez pas

Limiter la consommation d’alcool

Gérer la tension artérielle

En cas de maladies infectieuses, certaines mesures utiles peuvent inclure la vaccination, le respect de mesures d’hygiène comme se laver régulièrement les mains et éviter tout contact étroit avec des personnes infectées.

En savoir plus sur l’application Voronoi

Pour en savoir plus sur les décès féminins en particulier, consultez ce graphique sur le taux de décès évitables pour 100 000 femmes dans les pays à revenu élevé.