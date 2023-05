L’entraîneure de Chelsea, Emma Hayes, a qualifié la performance de son équipe dans les 20 premières minutes contre Everton de « pas acceptable » malgré une victoire 7-0.

Chelsea est passé à la deuxième place de la WSL alors que des buts de Guro Reiten, Sam Kerr, Sophie Ingle, Jessie Fleming, Erin Cuthbert et deux de Pernille Harder les ont permis de remporter une victoire catégorique sur l’équipe de Brian Sorensen.

Reiten a ouvert le score à la 12e minute avant que Chelsea ne marque quatre fois en une période dévastatrice de 20 minutes à la fin de la première mi-temps.

Everton n’avait concédé que sept buts lors de ses neuf derniers matches WSL sur la route avant la défaite 7-0 de dimanche à Kingsmeadow.

« Pas du tout les 20 premières minutes », a déclaré Hayes à Sky Sports lorsqu’on lui a demandé si elle était satisfaite de la performance. «Je pensais que nous avions du mal à maîtriser le jeu en termes de pression sur le jeu dans les bonnes situations, nous avons donc dû ajuster cela.

« Cependant, nous étions vraiment cliniques. Nous avons marqué trois buts sur quatre tirs et cette efficacité nous a mis aux commandes. Mais cette performance dans les 20 premières minutes n’est pas acceptable pour nous.

Kerr a été expulsé à la 32e minute, peu de temps après avoir marqué le deuxième but de Chelsea et semblant atterrir maladroitement.

Hayes a confirmé que l’attaquante avait été malade lors de la préparation du match de dimanche et que la décision de la remplacer était préventive.

« Sam n’allait pas très bien », a déclaré Hayes. « Elle avait été malade la nuit et avait des crampes alors nous avons décidé de la sortir ».

Kerr a été remplacé par Harder, qui a marqué deux fois et mis en place le cinquième de Chelsea pour Fleming pendant son heure sur le terrain.

Les buts étaient les premiers de l’international danois depuis son retour de cinq mois avec une blessure aux ischio-jambiers.

« Surtout avec une finale de coupe la semaine prochaine, tout le monde veut jouer, donc ça en fait partie », a déclaré Hayes à propos de la pointe de son équipe devant le but. « Mais vous voyez aussi avec le retour de Pernille Harder, nous avons raté beaucoup de buts cette année sans elle et Fran Kirby, le fait qu’elle soit venue et ait marqué avec sa première touche montre sa qualité. »

Everton était privé de l’attaquant de Manchester City Jess Park pour le match de dimanche en raison d’une blessure à la clavicule.

Sorensen a admis qu’il n’était pas sûr que l’internationale anglaise puisse jouer avant la fin de la saison, mais a déclaré que la blessure n’était pas suffisamment grave pour menacer sa place à la Coupe du monde 2023.

« C’est une blessure à l’épaule et à la clavicule », a déclaré Sorensen. « Il n’y a rien de cassé, mais elle est absente pendant un certain temps. Nous n’avons pas le libellé final à ce sujet, mais elle n’est pas disponible pour la prochaine période.

Chelsea revient mercredi en accueillant Leicester, tandis qu’Everton accueille Arsenal à Walton Hall Park.

ALLER PLUS LOIN L’adaptabilité de Chelsea dans le jeu atténue sa gueule de bois européenne

(Photo : Getty Images)