Les 20 points de Jackson Niego battent Lyon devant la réserve E. – Shaw Local

BASKET GARÇONS

Lyon 75, Proviso Est 71

Jackson Niego avait 20 points, cinq rebonds et quatre passes, Graham Smith 18 points et 11 rebonds et Nik Polonowski avait 13 points et quatre rebonds pour les Lions.

York 63, Saint-Charles Est 57

AJ Levine a marqué 19 points pour battre les Dukes lors de la Night of Hoops de Batavia.

Rockford Christian 63, Timothy Christian 52

Alex Keizer a récolté 14 points et 10 rebonds pour les Troyens.

BASKET FILLES

Glenbard Ouest 56, Hinsdale Central 28

Julia Benjamin a marqué 23 points et frappé six 3 points et Sophia Brown a ajouté 14 points pour les Hilltoppers.

Hinsdale Sud 43, Willowbrook 37

Mary Lavorato a récolté 16 points et sept rebonds et Amerie Flowers 11 points et 17 rebonds pour les Hornets (15-10, 5-4).