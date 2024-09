Les 20 meilleurs lauréats du prix A’ Design Award dans la catégorie Architecture, bâtiment et conception de structures

Bâtiment public de la plateforme Woyun par Archermit. Image © Arch-Exist, ville de Longmenshan · Plateforme Woyun, 2021

Le prix A’ Design Award a été créé pour mettre en avant les meilleurs talents du design à travers le monde. Ce prix international sert de plate-forme aux designers, architectes et innovateurs de toutes les disciplines du design pour présenter leur travail à un public mondial. L’édition 2024-2025 accepte désormais les inscriptions.

Parmi les nombreux prix de design disponibles, le prix A’ Design Award se distingue par son étendue impressionnante, englobant plus de 100 catégories de design. En plus d’une catégorie pour la conception d’architecture, de bâtiment et de structure, le prix en propose plusieurs autres, telles que le bon design industriel, le bon design architectural, le bon design de produit et le bon design de communication. Une liste complète de toutes les catégories peut être consultée ici.

Les lauréats du A’ Design Award reçoivent un trophée, ainsi qu’une série d’autres récompenses : un certificat, une participation à une exposition, un article dans une publication annuelle, des badges de gagnant, une interview exclusive sur le site Web des A’ Design Awards, une place dans les classements mondiaux du design, une invitation à une soirée de gala pour le réseautage, des commentaires détaillés du jury du prix et la participation à une vaste campagne de relations publiques. entre autres avantages.

Les candidatures seront évaluées par le jury du A’ Design Award, composé d’experts du monde entier, dont des universitaires, des professionnels du secteur et des représentants des médias. Pour garantir l’équité, chaque membre du jury doit signer un accord de jury et adhérer à un code de conduite strict. Il est interdit aux jurés de travailler pour des entreprises participantes, ce qui évite tout conflit d’intérêt. Ce processus de jury est conçu pour promouvoir une évaluation juste et équilibrée, garantissant qu’aucun juré ne puisse dominer le résultat.

Les designers peuvent soumettre leurs candidatures ici ou apprenez-en plus sur les récompenses ici. Suite à l’annonce des lauréats le 1er mai 2025, une sélection de lauréats liés à l’architecture sera présentée sur ArchDaily. En attendant, nous avons sélectionné 20 lauréats de l’édition précédente pour vous inspirer, tous issus de la catégorie Architecture, conception de bâtiments et de structures.

Bureau Lakeside Workspace par Hamidreza Khademi et Mina G. Jahromi

© Hamidreza Khademi – Mina Ghanéenne Jahromi – Saeid GhanéenneJahromi

La Maison du Belvédère de Chikako Matsuo

© Senichiro Nogami

Maison résidentielle 3G Home par Kelvin Bing

© Jiwen, 2023

Maison unifamiliale MU01 par Arshia Mahmoodi

© Rendering Arshia Architects, Vue extérieure, 2023

Bâtiment du complexe Grid par Shigeru Tsuda

© Shigeru Tsuda, 2023

Rénovation de la douche et du café du camp Belight par Kefeng Sun

© Situxiangyin

Dot Sofia Espace événementiel et architecture résidentielle par IO Architects

© Assen Emilov

Centre de création et de design Anji Zone urbaine et rurale par Atelier Deshaus

© Anjihood

L’espace partagé communautaire du Crystal Clubhouse par Kris Lin

© Cheng Ming

Clinique et pharmacie à grand toit en bois par Yoshiaki Tanaka

© ToLoLo studio

La maison à trois toits de Masashi Nakamoto

© Mamiyasan

Bâtiment de bureaux du campus Kaizen par Aspa Kst Ltd

© Yiorgis Yerolympos, Kaizen Campus, 2023

Hôtel Norm de Hayato Ishii

© Taishiro Sato, norme, 2020

Résidence privée Alhammadi Haus par Drew Gilbert

© Drew Gilbert, 2023

Résidence unifamiliale Casa de Mar par Binomio Taller

© Tamara Uribe, 2023

Natatorium du Centre sportif de l’Université du Sud-Est par Zhou Qi Studio

© Zhou Qi Studio, Contexte aérien, 2023

Centre de ressources pour animaux de compagnie Bâtiment de soins aux animaux par Rania Alomar

© Ralf Strathmann

Résidence Serpentine House par Potiropoulos and Partners

© Batis Studio

Villas de luxe souterraines Atlas et Pleione par Vasilis Siafaricas

© Yiannis Psathas

Marché aux poissons de Gushan par CM Chao Architect and Planners