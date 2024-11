Les 20 meilleures offres de montres intelligentes et de trackers de fitness du Black Friday 2024 : les premières ventes sont en ligne maintenant

Le Black Friday, sans doute la meilleure fête, est encore dans un mois. Mais les détaillants aiment Amazone, Walmart, Meilleur achatet bien d’autres proposent déjà des économies bien avant la grande vente, notamment sur les trackers de fitness et les montres intelligentes.

Les montres intelligentes et les trackers de fitness font d’excellents cadeaux (y compris un cadeau pour vous-même). Ces appareils peuvent compter les pas, suivre votre fréquence cardiaque et, selon le modèle que vous choisissez, fournir des informations détaillées sur votre santé et un accès facile aux applications. Ils peuvent également fournir des informations précieuses telles que le suivi du sommeil et les mesures de la tension artérielle.

Nous avons rassemblé les meilleures offres sur les montres intelligentes et les trackers de fitness pour vous aider à trouver les meilleures offres possibles, sur la base de notre expertise en matière de tests d’appareils et de recherche d’offres. Cette liste sera mise à jour régulièrement jusqu’au Black Friday et au Cyber ​​Monday.

Nos offres préférées de montres intelligentes et de trackers de fitness pour le Black Friday 2024

Prix ​​actuel : 329$

Prix ​​d’origine : 429$ L’Apple Watch Series 9 en Midnight Aluminium est une excellente montre pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à payer pour une série 10, mais qui souhaitent bénéficier de la suite complète Apple de capacités de suivi de la condition physique et de connectivité à votre iPhone. Jusqu’à la sortie de la série 10 cette année, c’était notre premier choix pour la meilleure Apple Watch que vous puissiez acheter, et c’est toujours une excellente option, surtout lorsqu’elle est en vente. Critique : Apple Watch Series 9

Prix ​​actuel : 491$

Prix ​​d’origine : 650 $ La Samsung Galaxy Watch Ultra est une option de montre intelligente haut de gamme pour ceux qui utilisent des appareils Samsung. Matthew Miller, contributeur de ZDNET, l’a qualifié de parfaitement dimensionné et de l’une de ses nouvelles montres intelligentes préférées. Il dispose de nombreuses fonctionnalités telles que des informations spécifiques sur la course et le suivi du sommeil. Test : Samsung Galaxy Watch Ultra

Prix ​​actuel : 300$

Prix ​​d’origine : 350 $ Les bagues intelligentes offrent une alternative plus compacte aux montres intelligentes. Ils n’ont peut-être pas d’écran tactile ni n’indiquent l’heure, mais ils offrent des informations plus précises sur la santé. Au cours de la dernière année, c’était notre choix pour la meilleure bague intelligente, jusqu’à l’arrivée du nouveau Oura Ring 4. Cependant, cela reste un choix solide, surtout à prix réduit. Critique : Oura Ring Gen 3

Prix ​​actuel : 170$

Prix ​​d’origine : 300 $ Apple n’est pas pour tout le monde, car beaucoup de gens peuvent avoir besoin d’une compatibilité avec un smartphone Samsung. Nous avons ce qu’il vous faut avec cette offre. La Galaxy Watch 6 n’est qu’un modèle derrière le dernier Galaxy 7 et possède de nombreuses fonctionnalités telles que le suivi du sommeil, un moniteur cardiaque et des informations plus personnelles sur la santé. Aussi: 3 fonctionnalités surprenantes qui m’ont vendu sur la Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Prix ​​actuel : 394 $

Prix ​​d’origine : 450 $ Garmin est une marque fiable de trackers de fitness pour les athlètes de tous métiers. Cette montre, cependant, entre sur le territoire des montres intelligentes avec son écran tactile et ses capacités de messagerie. Avec les applications d’entraînement, la connectivité téléphonique et le GPS, cette montre peut faire à peu près tout. Nous l’avons également classée meilleure montre pour le suivi du sommeil en 2024. Test : Garmin Venu 3s

Meilleures offres Apple Watch du Black Friday

Meilleures offres de montres Samsung Black Friday

Meilleures offres Fitbit du Black Friday

Meilleures offres Garmin du Black Friday

FAQ

Quel est le meilleur tracker de fitness ?

Le meilleur tracker de fitness est celui qui répond le mieux à vos besoins. Des marques comme Fitbit et Garmin s’adressent spécifiquement aux athlètes et au suivi de la condition physique, tandis que les montres Apple et Samsung s’adressent davantage à une marque et à la compatibilité avec les smartphones, tout en offrant d’excellentes options d’informations sur la santé. Par exemple, si vous êtes un coureur, le meilleur tracker de fitness pour vous pourrait être le Garmin Forerunner. Si vous êtes un athlète plus occasionnel mais que vous souhaitez davantage de fonctions de productivité sur votre montre, une montre Apple ou Samsung peut être faite pour vous.

Quel tracker de fitness est le plus précis ?

D’autres publications citent généralement Garmin comme le tracker de fitness le plus précis, mais à ce stade, presque tous les trackers de cette liste fournissent des informations complètes et précises.

Les médecins recommandent-ils des trackers de fitness ?

Ils le peuvent. Les trackers de fitness peuvent être utiles dans le cas de certaines conditions médicales. Ils pourraient vous aider à surveiller votre fréquence cardiaque, votre sommeil et votre tension artérielle. Cependant, ne devenez pas trop paranoïaque à ce sujet et/ou ne commencez pas à poser un diagnostic vous-même : consultez toujours un médecin.

Les Apple Watch sont-elles de bons trackers de fitness ?

Oui. Non seulement ils suivent les performances, mais ils encouragent également l’exercice. Cependant, si vous êtes un athlète plus sérieux et dévoué, je choisirais un modèle Garmin.

Fitbit est-il toujours un bon achat ?

Oui, absolument. Fitbit fabrique certains des meilleurs trackers de fitness du marché. Il est classé numéro un sur cette liste pour une raison ! Les Fitbits sont fiables et conçus pour suivre la condition physique, agissant ainsi comme des appareils parfaits pour les athlètes occasionnels ou les fanatiques d’entraînement.

Quand est le Black Friday ?

Le Black Friday est le lendemain de Thanksgiving aux États-Unis, soit le 29 novembre.

Quand est le Cyber ​​Monday ?

Le Cyber ​​​​Monday a lieu le lundi qui suit Thanksgiving aux États-Unis, qui tombe cette année le 2 décembre.

Les offres de montres intelligentes et de trackers de fitness sont-elles vraiment meilleures le Black Friday ?

Souvent, oui. Comme la plupart des jours de vente au cours de l’année civile, le prix de ces appareils portables peut baisser plus que d’habitude. Les marques proposent souvent leurs appareils à un prix compris entre 10 et 40 %, certaines allant même jusqu’à 50 %. Cependant, cela ne signifie pas qu’un produit que vous envisagez bénéficiera d’une réduction de prix. Les marques ont tendance à baisser le prix des anciens modèles pour éliminer les stocks et laisser la place à des versions plus récentes du produit. Cependant, vous pourriez être surpris de constater à quel point les choses sont réduites. Il existe d’autres occasions au cours de l’année, comme Amazon Prime Day, où des baisses de prix similaires ont lieu. Cependant, le Black Friday propose traditionnellement les meilleures offres.

Quelle est la différence entre le Black Friday et le Cyber ​​Monday ?

Rien, vraiment. Avant que la plupart des ventes ne soient transférées en ligne, le Black Friday était la plus grande occasion de shopping de l’année, bien avant la saison des cadeaux. Avec l’essor du commerce en ligne, les soldes de Noël se déroulent désormais sur une semaine entière, au cours de laquelle les détaillants réduisent certains produits. La seule vraie différence est donc que le Black Friday existe techniquement en magasin, tandis que le Cyber ​​Monday est strictement en ligne.

Comment avons-nous choisi ces offres du Black Friday ?

Chez ZDNET, nous écrivons et notons uniquement les ventes que nous achèterions nous-mêmes. Nous plongeons soigneusement dans les parties les plus profondes des détaillants en ligne pour trouver les meilleures offres sur les produits que nous avons testés et recommandés – ou que nous savons être un bon achat. Notre objectif est de trouver les offres qui permettent d’économiser le plus d’argent tout en offrant une excellente expérience utilisateur. Nous effectuons également des recherches approfondies si un produit ne correspond pas à nos connaissances actuelles. Nous faisons le travail pour vous en trouvant la meilleure offre afin que vous puissiez offrir les meilleurs cadeaux pendant cette période des fêtes.

Où pouvez-vous acheter les meilleures offres du Black Friday et du Cyber ​​Monday ?

Des détaillants comme Amazon, Walmart, Best Buy, Target et bien d’autres proposent les meilleures offres pour le Black Friday et le Cyber ​​Monday. Les ventes se feront en magasin et en personne, mais il y en aura également beaucoup plus en ligne.