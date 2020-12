Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E!

Des mémoires de célébrités les plus révélatrices qui donnaient envie de recevoir tous les potins d’un meilleur ami aux thrillers qui nous faisaient gratter les restes de nos mâchoires du sol, les livres de 2020 ont définitivement fourni l’évasion dont nous avions tous besoin. Il n’y avait rien de tel que de se détendre avec une nouvelle lecture, d’être transporté dans un monde différent pendant quelques heures.

Chaque mois, nous vous proposons des nouveautés à découvrir. Et maintenant, avant la nouvelle année, nous avons rassemblé une liste des livres les plus animés à sortir. Une lecture de plage sexy, une histoire déchirante d’amitié et un mystère de meurtre YA plein de rebondissements, ce ne sont là que quelques-uns de nos choix qui nous ont obligés à nous lever tard pour lire juste un de plus page.