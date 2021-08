Les 20 condiments préférés de la Grande-Bretagne dévoilés

Le ketchup TOMATE a été nommé condiment préféré du pays après la mayo, la sauce brune et la crème de salade, selon un sondage.

Qu’il s’agisse de sauce tomate sur un sarnie de bacon, de compote de pommes avec des craquelins ou de vinaigre avec des frites chaudes, près de la moitié des Britanniques déclarent apprécier un condiment à chaque repas.

Les condiments préférés de la Grande-Bretagne ont été révélés Crédit : Getty – Contributeur

Et le ketchup à la tomate est clairement le favori du pays, avec 50 pour cent des voix, suivi de près par la mayonnaise (43 pour cent), la sauce barbecue (36 pour cent) et la crème de salade (26 pour cent).

La sauce tomate est tellement appréciée que 12% ont même admis avoir mis du ketchup sur leurs dîners rôtis.

Les répondants ont reçu une longue liste de condiments et ont été invités à choisir ceux qu’ils aiment le plus.

Les chercheurs, de l’agence Insights Perspectus Global, ont ensuite réduit la liste à un top 20 définitif.

Les Britanniques sont toujours friands d’une cuillerée de sauce à la menthe, car l’accompagnement classique de l’agneau rôti est arrivé en cinquième position dans le sondage, avec 22% des voix.

Parmi les autres favoris traditionnels pour figurer dans le top 20, citons la moutarde anglaise, la sauce Worcestershire, le Piccalilli et la sauce tartare.

Mais le sondage a vu des entrées plus modernes telles que sriracha arriver au numéro 19, battant la gelée de groseille.

La sauce de soja est arrivée au huitième rang dans le sondage de 2 000 amateurs de condiments.

Et la recherche a révélé certaines des combinaisons les plus inhabituelles du pays, avec 12% d’entre elles déclarant mettre du ketchup sur un déjeuner rôti, 18% étalant de la sauce barbecue sur une pizza froide et jusqu’à 8% ayant mis de la sauce à la menthe sur un curry.

Neuf pour cent ont mis de la sauce barbecue sur un Full English, tandis que onze pour cent ont étalé de la mayonnaise sur leur pain grillé.

Ellie Glason de Perspectus Global, qui a commandé l’étude, a déclaré : « Avec l’été qui bat son plein et que beaucoup profitent des barbecues et des rôtis d’été, nous voulions voir quels condiments la nation tient le plus à cœur.

« Le sondage prouve clairement que le ketchup à la tomate reste le favori. Cela règle aussi le grand débat sur ce qui est meilleur, la mayonnaise ou la crème de salade.

Parmi les personnes interrogées, 47 pour cent ont convenu que les sauces piquantes telles que la sriracha étaient de plus en plus populaires.

Et 65% avouent qu’ils ont un réfrigérateur plein de pots, de bouteilles et de récipients à condiments à moitié utilisés.

Les condiments préférés de la Grande-Bretagne 1. Ketchup aux tomates – 50 pour cent 2. Mayonnaise – 43 pour cent 3. Sauce barbecue – 36 pour cent 4. Crème de salade – 26 pour cent 5. Sauce à la menthe – 22% 6. Vinaigre de malt – 21 pour cent 7. Sauce brune – 20 pour cent 8. Sauce de soja – 19 pour cent 9. Confiture de hamburgers – 17 % 10. Moutarde anglaise – 15 pour cent 11. Sauce Worcestershire – 14% 12. Compote de pommes – 13 pour cent 13. Moutarde de Dijon – 11 pour cent 14. Sauce Hoisin – 11 pour cent 15. Sauce tartare – 11 pour cent 16. Tabasco – 9 pour cent 17. Piccalilli – 8 pour cent 18. Raifort – 9 pour cent 19. Siracha – 7 pour cent 20. Gelée de groseilles – 6 pour cent