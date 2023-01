Les 2 TD d’Austin Ekeler mènent les Chargers aux Rams dans Battle of LA

Eric Williams Journaliste NFC Ouest

INGLEWOOD, Californie – Le porteur de ballon des Chargers de Los Angeles, Austin Ekeler, avait une chose en tête lors de la plus longue course de touché de sa carrière, une rafale de 72 verges qui a donné le ton à la victoire décisive de son équipe, 31-10, sur ses rivaux de Crosstown, les Rams de Los Angeles au SoFi Stadium lors de la bataille pour LA

Ne vous faites pas prendre.

“Bravo à la ligne O parce qu’elle était parfaitement bloquée”, a déclaré Ekeler. “Nous étions en puissance. Tout a été expulsé et j’ai pu passer le virage. Je me suis fait prendre plus tôt dans l’année, et donc la seule chose qui me passait par la tête était:” D’accord, vitesse, vitesse, vitesse. Ne vous faites pas prendre “, et j’ai pu entrer là-dedans.”

Ekeler a terminé avec 122 verges au sol en seulement 10 courses et un autre touché au sol dans la journée, celui-ci à 10 verges.

Le produit de l’ouest du Colorado compte désormais 18 touchés au total en tête de la ligue cette année. Il a également terminé avec quatre réceptions pour 39 verges sur réception, dépassant le Hall of Famer LaDainian Tomlinson pour le plus de réceptions par un porteur de ballon en une seule saison dans l’histoire de la franchise avec 103.

Le receveur Mike Williams a rejoint Ekeler avec une autre performance époustouflante en attaque pour les Bolts, terminant avec sept réceptions pour 94 verges sur 10 cibles, dont une impressionnante saisie à une main sur 18 verges le long de la ligne de touche vers la fin de le deuxième trimestre.

“En tant qu’entraîneur professionnel, vous êtes témoin de beaucoup de choses”, a déclaré l’entraîneur des Chargers, Brandon Staley. “Vous pouvez voir beaucoup de spéciaux. Mais il y en a qui sont juste plus spéciaux que les autres, et c’était certainement l’un d’entre eux.”

Le quart-arrière des Chargers Justin Herbert a complété 21 des 28 passes pour 212 verges par la passe et deux scores, sans interceptions. Herbert n’a pas été limogé, affichant une note de passeur de 119,9.

Le produit de l’Oregon a maintenant 100 touchés au total en carrière, ce qui le place à égalité avec le Hall of Famer Dan Marino pour la plupart de tous les joueurs au cours de leurs trois premières saisons dans la NFL.

Les Bolts se sont améliorés à 10-6 avec la victoire, garantissant que les Chargers obtiendront au moins la tête de série n ° 6 dans les séries éliminatoires de l’AFC – et la possibilité de passer à la tête de série n ° 5 la semaine prochaine.

L’ailier défensif Joey Bosa est revenu d’une absence de 12 matchs en raison d’une blessure à l’aine qui a nécessité une intervention chirurgicale, jouant 23 clichés défensifs et terminant avec deux plaqués combinés

Les Chargers ont également obtenu une solide performance de leur défense, tenant les Rams à 277 verges.

Edge rusher Kyle Van Noy a décroché un sac dans un quatrième match consécutif. Van Noy a déclaré par la suite que Staley méritait le mérite d’avoir maintenu l’équipe ensemble après une période difficile au début de la saison, les Bolts ayant remporté cinq de leurs six derniers matchs.

“Vous avez vu beaucoup de gens le détester”, a déclaré Van Noy. “Je suis le genre de personne pour qui tout va bien quand les choses tournent mal, n’est-ce pas ? Vous pouvez souligner les points négatifs, mais vous devez également donner du crédit, lorsque le crédit est dû. Et j’ai l’impression qu’il mérite le crédit.”

Les Rams sont tombés à 5-11 avec la défaite alors que les champions en titre du Super Bowl boitaient jusqu’à la ligne d’arrivée.

Le porteur de ballon des Rams Cam Akers a réalisé une autre solide performance, totalisant 123 verges au sol en 19 courses. Malcolm Brown a également réussi une belle course de 23 verges intacte au milieu de la défense des Bolts pour le seul touché des Rams.

À son troisième départ, Baker Mayfield a terminé 11 sur 19 pour 132 verges par la passe, sans touché ni interception. La cible préférée de Mayfield était Van Jefferson, qui a terminé avec trois attrapés pour 77 verges sur réception.

“Il y avait une très petite marge d’erreur et quand ça a fini par devenir incontrôlable, c’est devenu un peu incontrôlable pour nous”, a déclaré l’entraîneur-chef des Rams, Sean McVay. “Lorsque vous entrez dans certaines de ces situations de dépassement connues, c’est là que nous avons fini par nous débattre et que nous avons eu des problèmes de communication. Ne vous excusez pas – ces gars ont fait du bon travail.

“Ils méritaient de gagner. Chapeau à Brandon [Staley] et son groupe. Nous chercherons à avoir une bonne semaine de préparation et à terminer cette saison du bon pied à Seattle.”

Eric D. Williams a fait des reportages sur la NFL pendant plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .

