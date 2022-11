Les 2 prochaines années de Biden: des changements en cours quoi que les mi-parcours apportent

WASHINGTON (AP) – Le record de Joe Biden est sur le bulletin de vote même si son nom ne l’est pas. Et peu importe ce que les élections de mi-mandat de mardi apporteront, sa présidence est prête pour de profonds changements.

En public, Biden a professé son optimisme jusqu’au bout, déclarant aux responsables du parti démocrate à la veille des élections que “nous allons surprendre le diable vivant parmi les gens”. En privé, cependant, les assistants de la Maison Blanche ont élaboré des éventualités si les républicains prenaient le contrôle d’une ou des deux chambres du Congrès – un scénario selon Biden rendrait sa vie “plus difficile”.

Quel que soit le résultat, les votes aideront à remodeler l’équilibre du mandat de Biden après deux premières années ambitieuses et réorganiseront ses priorités à la Maison Blanche.

Le président, qui lançait des appels pour obtenir le vote à des stations de radio ciblées sur la communauté noire, prévoyait de passer la nuit électorale à la Maison Blanche à regarder les retours avec des conseillers. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que Biden s’adresserait à la nation mercredi au sujet des résultats, qui seront certainement incomplets à ce stade.

La semaine dernière, le président a appelé les Américains à être “patients” pendant le décompte des votes et à éviter de s’engager dans des théories du complot, un message qu’il était susceptible de répéter mercredi à propos des retours en attente.

Biden, au cours de ses deux premières années, a fait adopter des projets de loi radicaux pour lutter contre la pandémie de coronavirus, reconstruire les infrastructures du pays, lutter contre le changement climatique et stimuler la compétitivité du pays par rapport à la Chine – le tout avec la plus faible des majorités au Congrès. Maintenant, disent ses aides et ses alliés, son objectif se tournera vers la préservation de ces gains, la mise en œuvre des lois massives – peut-être sous une surveillance intense du GOP – le maintien d’une gouvernance efficace dans un environnement encore plus chargé et le renforcement de la position de son parti avant la prochaine présidentielle. élection.

Si les républicains prennent le contrôle du Congrès, les alliés de Biden se préparent à se battre pour maintenir le financement du gouvernement et le respect de ses obligations financières, maintenir le soutien à l’Ukraine et protéger ses réalisations législatives emblématiques des efforts d’abrogation. Les victoires républicaines pourraient également inaugurer une multitude de candidats du GOP que Biden a qualifiés de menaces pour la démocratie pour avoir refusé de reconnaître les résultats de la course présidentielle de 2020, limitant les voies potentielles de coopération et exposant de nouveaux défis avant 2024.

L’administration Biden se prépare depuis des mois à un flot attendu d’enquêtes sur le GOP si les républicains prennent le contrôle d’une ou des deux chambres, élaborant des stratégies juridiques et médiatiques pour répondre aux enquêtes sur tout, du retrait chaotique de l’armée américaine d’Afghanistan aux relations commerciales du fils présidentiel Hunter Biden.

Si les républicains prennent le pouvoir, a déclaré l’historien de l’Université de Princeton Julian Zelizer, l’histoire montre qu’il serait “très efficace” pour Biden de “se concentrer sur leur extrémisme et de retourner leur nouveau pouvoir contre eux”.

Les assistants et alliés de la Maison Blanche surveillent de près les revendications sur le droit d’enquêter ou même de destituer Biden. Bien qu’ils se soient engagés à coopérer sur ce qu’ils considèrent comme une surveillance légitime, ils sont impatients de faire payer un lourd tribut politique aux républicains s’ils allaient trop loin, en faisant du GOP se concentrer sur les enquêtes plutôt que sur les problèmes les plus importants pour la vie des Américains.

Le changement potentiel intervient alors que Biden, à 79 ans, a réitéré son intention de se présenter à la réélection. Il devra bientôt prendre une décision finale, peut-être lancer un match revanche contre l’ancien président Donald Trump, qui a taquiné sa propre annonce prévue pour le 15 novembre.

Un mauvais résultat à mi-mandat n’empêche pas la réélection d’un président – historiquement, les titulaires sont fortement favorisés pour remporter un autre mandat. Mais Zelizer a déclaré que même les présidents qui parviennent à défier l’histoire et à éviter des pertes importantes ou à conserver leur majorité sont obligés de changer de cap pour le reste de leur mandat.

“Ce que font les présidents efficaces, c’est qu’ils font de la défense de ce qu’ils ont déjà fait une priorité”, a-t-il déclaré. “Et puis vient le temps des élections, votre bilan, même s’il n’a pas augmenté depuis les mi-mandats, il a l’air bien. Ce que vous ne voulez pas, c’est qu’il soit démantelé, qu’il ne soit pas en mesure de le mettre en œuvre, puis votre adversaire en 2024 dira : “Écoutez, ce qu’il a fait était tout simplement terriblement inefficace et n’a pas fonctionné”.

Dans un aveu tacite de ses ambitions réduites, le message de mi-mandat de Biden aux électeurs s’est largement concentré sur la promotion de ses réalisations et l’avertissement des conséquences d’une prise de contrôle du GOP. Les éléments plus importants de son programme 2020 qui sont tombés sur le sol de la salle de coupe au cours de ses deux années de législation – comme l’expansion de la garde précoce gratuite et deux ans de collège communautaire – ont à peine été pris en compte dans ses discours.

Les indices qu’il a donnés sur ce qu’il espère adopter au cours des deux prochaines années ont été conditionnés par la faible chance que les démocrates élargissent leurs faibles majorités au Congrès : adoption d’une interdiction des armes d’assaut, d’une réforme du vote et d’une loi codifiant le droit à l’avortement à l’échelle nationale.

Pressé lundi sur les raisons pour lesquelles Biden n’avait pas fait plus pour décrire ce qu’il espère accomplir au cours de ses deux prochaines années, Jean-Pierre a déclaré : « Pourquoi ne pas simplement dire au pays ce que nous avons fait ? Pourquoi ne pas simplement l’exposer ? Ce que nous avons.

Les conseillers du président ont souligné les vents contraires auxquels sont confrontés les démocrates cette année, alors que l’inflation se combine avec des tendances historiques défavorables au parti au contrôle de la Maison Blanche. Ils soutiennent que le programme de Biden reste populaire auprès des électeurs et a été adopté, et non rejeté, par les candidats de son parti – contrairement à 2010, lorsque les démocrates ont fui l’impopularité de la loi sur les soins abordables, la loi sur la santé de l’ère Obama, et ont perdu 63 ans. Sièges à la Chambre et six sièges au Sénat.

Les républicains sous Trump ont perdu 40 sièges à la Chambre mais ont gagné deux sièges au Sénat en 2018, et les démocrates sous Bill Clinton ont perdu 52 sièges à la Chambre et huit sièges au Sénat en 1994.

Les alliés de Biden ont commencé à envisager des domaines de coopération bipartite potentielle qui pourraient également rapporter des dividendes en 2024 si les républicains les bloquaient, tels que les soins aux anciens combattants et la réduction des coûts de l’insuline pour tous les Américains. Le projet de loi sur les soins de santé et le climat des démocrates d’août a plafonné le coût du médicament à 35 $ par mois pour les personnes âgées.

Cedric Richmond, l’ancien membre du Congrès de Louisiane et ancien assistant de Biden qui est maintenant l’un des principaux conseillers du Comité national démocrate, a déclaré que Biden se concentrerait sur les domaines de coopération bipartite dans la seconde moitié de son premier mandat.

“Peu importe qui est dedans, il va travailler pour essayer d’atteindre ses objectifs”, a déclaré Richmond. Il a souligné la capacité de Biden à faire adopter le projet de loi sur les infrastructures et une loi améliorant les soins de santé des anciens combattants comme des domaines “où il a amené des républicains, il va donc continuer à faire ce qu’il fait, qui se casse la queue pour obtenir des réalisations”.

___

En savoir plus sur les problèmes et les facteurs en jeu à mi-mandat sur https://apnews.com/hub/explaining-the-elections. Suivez la couverture électorale de l’AP des élections de 2022 sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections.

Zeke Miller, l’Associated Press