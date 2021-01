Les deux premiers participants au WWE Pour des hommes Rumble royal a été révélé lors de la spéciale WWE Backstage.

Randy Orton entrera dans le cercle carré en tant qu’entrée numéro 1 tandis que Edge sera l’entrée numéro 2 pour le Men’s Royal Rumble.

Vous trouverez ci-dessous la carte de match pour WWE Royal Rumble 2021:

CHAMPIONNAT DE LA WWE

Drew McIntyre (Champion) contre Goldberg

CHAMPIONNAT UNIVERSEL DE LA WWE (DERNIER MATCH HOMME DEBOUT)

Roman Reigns (Champion) avec Paul Heyman contre Kevin Owens

CHAMPIONNAT WWE WOMEN’S TAG TEAM

Asuka et Charlotte (Champions) contre Nia Jax et Shayna Baszler

CHAMPIONNAT FÉMININ SMACKDOWN

Sasha Banks (Champion) contre Carmella

Match Royal Rumble à 30 joueurs

Daniel Bryan, Bobby Lashley, AJ Styles, Randy Orton, Otis, The Miz, Jey Uso, Cesaro, Jeff Hardy, Sami Zayn, Dolph Ziggler, Shinsuke Nakamura, Big E, John Morrison, Sheamus, Mustafa Ali, Edge, King Corbin, Dominik Mysterio, Rey Mysterio, Braun Strowman et 9 participants non encore annoncés.

Match Royal Rumble à 30 femmes

Nia Jax, Charlotte, Bianca Belair, Bayley, Mandy Rose, Dana Brooke, Peyton Royce, Shayna Baszler, Alexa Bliss, Liv Morgan, Ruby Riott, Tamina, Natalya et 17 concurrents non encore annoncés.

