Les 2 premiers Eps sont avant la fin de Star Wars Rebels

Le les deux premiers épisodes de Ahsoka sont désormais sur Disney+ et même pour les plus aguerris Guerres des étoiles fan, ils nous ont laissé quelques questions. Des questions comme quand exactement, est-ce que ça a lieu ? Avons-nous raté quelque chose ? Et est que scène la scène que nous pensons être ? Nous aborderons tout cela et plus encore, mais d’abord un avertissement de spoiler au cas où vous n’auriez pas encore vu les épisodes.

Donc, pour répondre à la question du titre, les deux premiers épisodes de Ahsoka une préquelle ? Oui. La majeure partie de ce qui se passe a lieu avant la scène finale de Les rebelles de Star Wars. Cette scène, que nous avons intégrée ci-dessous, montre Ahsoka Tano arrivant sur Lothal pour emmener Sabine Wren dans un voyage à la recherche d’Ezra Bridger. Nous voyons cette scène en live action, avec un changement majeur, à la fin du deuxième épisode. Ce changement, bien sûr, concerne la tenue d’Ahsoka, ce qui pourrait faire penser à certains téléspectateurs : « Non, ce n’est pas la même scène. »

Réunion de famille et adieu : épilogue | Rebelles de Star Wars | Disney XD

Et bien ça l’est. Pour l’instant. Et ce que nous pensons s’est produit au cours des cinq ou six années qui se sont écoulées depuis que Dave Filoni a écrit et réalisé le dernier épisode de Rebelles, Les choses ont changé. Principalement, ses réflexions sur ce qui est exactement arrivé à Ahsoka à cette époque. Nous ne le savons pas avec certitude, mais vous pouvez imaginer que chaque fois qu’il écrivait cette scène, il pensait qu’Ahsoka aurait eu un voyage beaucoup plus complet et plus complet à ce stade de la série. Guerres des étoiles chronologie. D’où la robe grise et le bâton distinctif. Il a peut-être même cru ou su qu’elle aurait tenté de former Sabine comme son apprentie Jedi. Cette robe grise de Filoni était-elle un indice pour qu’Ahsoka prenne le rôle de maître ?

Quand Rebelles sortit de, Filoni était à bout portant a demandé si la prochaine histoire serait Ahsoka et Sabine allant trouver Ezra et il a répondu « C’est un peu plus que ça. Alors nous verrons. Le « peu plus que cela » pourrait-il être le rôle tumultueux de maître et d’apprenti d’Ahsoka et Sabine ? Cela semble être un pari solide.

De plus, n’oubliez pas, au moment du Rebelles finale, Filoni ne savait pas encore qu’Ahsoka apparaîtrait en live-action – ni même dans ce live-action long Guerres des étoiles car la télévision allait devenir une réalité. « Je ne connaissais pas Jon [Favreau] je ferais Mandalorien au moment où j’ai fait cet épilogue, » Filoni l’a dit à io9 plus tôt cette année. « Tout était en mouvement, mais je n’ai certainement pas compris le rôle d’Ahsoka dans tout cela. »

Un tout nouveau maître et apprenti Image : Lucasfilm

Alors, quand il terminait Rebelles, il ne savait pas qu’Ahsoka rencontrerait une petite créature nommée Grogu ou partagerait un écran avec Luke Skywalker. Ces cas, et le fait qu’il devait maintenant écrire toute une émission sur elle, l’a probablement fait penser « Je ne peux pas simplement passer à cette Ahsoka plus âgée, sage et en robe. Il y a trop de choses à faire au milieu. Au lieu de cela, il semble que cette saison de la série, et peut-être les futures aussi, s’appuiera sur cela.

Qu’est-ce que cela signifie pour Les rebelles de Star Wars? Eh bien, cela signifie que les gens devront vivre avec l’histoire racontée d’une manière là-bas et d’une autre ici. Vous ne pouvez pas vous attendre à une continuité parfaite toujours et pour toujours, surtout maintenant qu’il existe quelque chose d’aussi révolutionnaire que Disney+. Comme l’a dit un sage Jedi : « L’avenir est toujours en mouvement ».

Quant à la relation Sabine et Ahsoka, la façon dont la série la gère pourrait rendre même le plus grand Guerres des étoiles Le fan réfléchit une seconde : « Ai-je raté quelque chose ? Y a-t-il eu un épisode de Rebelles J’ai raté, un livre que je n’ai pas lu, ou une bande dessinée que je n’ai pas achetée où on a vu Ahsoka prendre Sabine comme apprentie ? Et la réponse à cette question est non. Leur relation maître-apprenti a été créée pour cette série et sera certainement explorée de manière beaucoup plus approfondie dans les prochains épisodes, surtout maintenant que les deux premiers épisodes ont préparé le terrain. Ahsoka a rattrapé son retard jusqu’à la fin de Rebelles. La recherche d’Ezra commence maintenant.

