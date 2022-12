Les 2 nouvelles pizzas mexicaines de Taco Bell arrivent aujourd’hui

Taco Bell a commencé à tester deux nouveaux types de pizzas mexicaines aujourd’hui : la pizza mexicaine au fromage Jalapeño et la pizza mexicaine Triple Crunch.

Le Cheesy Jalapeño a fait ses débuts chez Taco Bell à Oklahoma City, où il se vend entre 5 $ et 5,49 $. Le plat interculturel épicé comprend des couches de fromage nacho et de tranches de jalapeno marinées sur un plat traditionnel Pizza mexicaine — deux tortillas croustillantes farcies de bœuf assaisonné et de haricots frits et recouvertes de sauce à pizza, de tomates et d’un mélange de trois fromages.

Taco Bell



À quelque 450 miles de là, les clients de Taco Bell à Omaha, Nebraska, peuvent désormais essayer le Triple Crunch, qui ajoute une troisième coquille et des portions supplémentaires de haricots et de bœuf à une pizza mexicaine classique.

L’une ou l’autre version peut être commandée à la carte ou dans le cadre d’un repas combiné, avec deux tacos et un grand soda.

La pizza mexicaine a disparu du menu de Taco Bell en novembre 2020 en raison de pénuries liées à la pandémie. Il revenu en grande pompe Ceci peut. Mais en quelques semaines, la chaîne se vendait sept fois autant de pizzas qu’il s’y attendait et a dû tirer à nouveau la pizza jusqu’à ce que les approvisionnements en ingrédients puissent être renforcés.

Il est revenu définitivement au menu en septembre.

Dans un communiqué de presse plus tôt ce mois-ci, Taco Bell a déclaré que les fans devraient “continuer à surveiller d’autres tranches d’actualités sur la pizza mexicaine pour lancer 2023”.

Le mois dernierTaco Bell a introduit les frites nacho à 7 couches dans tout le pays et a testé les frites nacho au fromage grillé à Sacramento, en Californie.

