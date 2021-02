Les 2 grandes révélations de l’épisode 7 de WandaVision, expliquées

Kathryn Hahn comme Agnes dans WandaVision. | merveille

Alors que WandaVision progresse vers sa finale, les grandes révélations continuent à venir.

Les spoilers suivent pour l’épisode 7 de WandaVision, «Briser le quatrième mur».

La question au cœur de la série télévisée animée de Disney + WandaVision, et toutes les choses absolument étranges qui se passent dans la ville de Westview, c’est: Qui fait ça?

Et maintenant, avec la bombe à la fin de l’épisode sept, nous avons enfin notre réponse.





C’était Agatha depuis le début. Eh bien, en quelque sorte.

Agnes (Kathryn Hahn) révèle à la fin de l’épisode que son vrai nom est Agatha Harkness, et qu’elle a ses propres pouvoirs magiques. Elle a utilisé des illusions et peut-être un contrôle léger de l’esprit pour manipuler Wanda afin qu’elle crée l’anomalie Westview. Ce que veut Agatha avec une ville pleine de personnes contrôlées par l’esprit et un Avenger amélioré et déformant la réalité nommé Wanda Maximoff, nous ne le savons pas encore. Mais il est maintenant clair que ce n’est pas seulement le chagrin de Wanda qui la pousse à créer sa propre réalité inspirée de la sitcom.

C’était l’une des deux énormes révélations de cet épisode. Voici un peu plus de détails sur ses rebondissements à succès, et ce qu’ils signifient au début comme WandaVisionLa saison de neuf épisodes commence à se terminer.

Agnes est révélée comme Agatha Harkness, qui pourrait être WandaVisionc’est vrai scélérat

La grande chose à retenir dans l’épisode sept est une fois de plus que tout ce que nous pensons savoir WandaVision n’est pas ce qu’il semble. Et cette fois, c’est dû à un personnage: Agnès, ou devrais-je dire, la seule et unique Agatha Harkness.

La théorie populaire avant WandaVisionLes débuts de Kathryn Hahn joueraient Agatha Harkness et que «Agnes» est un code pour son nom complet. Il y avait d’autres preuves d’Agnès étant Agatha dans l’épisode deux, où nous avons appris qu’Agnès a un lapin nommé Señor Scratchy; dans les bandes dessinées, Agatha a un fils nommé Nicholas Scratch.

À la fin de l’épisode sept, Agnes a révélé sa véritable identité et qu’elle manipulait certaines des choses qui se passaient à Westview tout au long.

Un montage, complet avec une chanson thème astucieuse («C’était Ag-a-tha tout le long!»), Montre comment elle a «créé» le camée de Pietro à la fin de l’épisode cinq, bricolé le spectacle de magie dans l’épisode deux et tué nouveau chien Sparky, aussi. Elle a également tout simplement fait semblant d’être une résidente contrôlée par l’esprit de Westview pendant tout ce temps.

Nous ne savons pas à quel point la magie d’Agatha est puissante, mais nous savons qu’elle a trouvé un moyen de maintenir sa propre conscience et, à tout le moins, qu’elle a tiré de très vraies illusions.

Dans les bandes dessinées, Harkness est une sorcière, du genre qui utilise des sorts, des incantations et de la magie. Elle est en fait l’un des mentors de Wanda et elle joue un rôle important en aidant Wanda à réaliser ses pouvoirs. Elle figure en bonne place dans une histoire sur les enfants de Wanda et la résurrection d’au moins un Avenger mort.



merveille Agatha et Wanda dans Vision et la sorcière écarlate non. 3.

Harkness est également lié à la série de bandes dessinées solo primée 2015-2016 de Vision (écrite par Tom King et dessinée par Gabriel Hernandez Walta), dans laquelle l’androïde tente de vivre une vie de banlieue heureuse. Il existe de nombreux parallèles entre la version bande dessinée d’Agatha Harkness et ce qui se passe actuellement sur WandaVision.

Cependant, alors qu’Agatha est une alliée de Wanda dans les bandes dessinées, elle est beaucoup plus menaçante et néfaste dans la série – pour commencer, elle a un sous-sol très effrayant, dans lequel elle piège Wanda à la fin de l’épisode sept.

À ce stade, il y a beaucoup plus de questions que de réponses.

La question très évidente est: pourquoi Agatha manipule-t-elle Wanda pour qu’elle maintienne l’anomalie de Westview? De plus, qu’est-ce qu’elle a à gagner de Wanda ou Vision, ou de la dépression mentale de Wanda? Est-elle responsable de la WandaVision diffuser? Et comment savait-elle pour Wanda et Westview en premier lieu?

Aussi, pour ma propre curiosité personnelle: qui est son mari Ralph? Existe-t-il même?

J’ai mes suppositions. Mais le problème le plus pertinent, plus important que Ralph de toute façon, est qu’en dehors de l’hexagone, le directeur de SWORD Tyler Hayward (est-il Ralph?) Menace d’appeler une frappe militaire sur Wanda, Monica, Agatha et tout le Westview. résidents. Si elle n’est pas de mèche avec Hayward, le risque d’être vaporisé avec le reste des résidents de Westview est quelque chose qu’Agatha voudrait peut-être envisager.

WandaVision semble avoir officiellement donné Les super pouvoirs de Monica Rambeau

Dans l’épisode cinq, nous savions que les analyses médicales de Monica devenaient anormales après avoir été zappées de la sitcom Westview de Wanda, laissant peut-être entendre que son ADN et ses cellules avaient été modifiés. L’épisode six l’a confirmé. Darcy, en piratant le système informatique SWORD, a trouvé les scans médicaux de Monica et a appris que ses cellules étaient réécrites «à un niveau moléculaire». La raison, a déclaré Darcy, était que Monica a traversé le champ d’énergie Westview deux fois – une fois lorsqu’elle y est entrée et une fois lorsqu’elle a été zappée – ce qui a ostensiblement réécrit les cellules de son corps.

Maintenant, dans l’épisode sept, Monica traverse l’hexagone une troisième fois lorsqu’elle décide de sauver Wanda. Elle fait irruption et nous voyons, pour la première fois, spécifiquement ce qui se passe lorsque les gens entrent dans l’hexagone. Alors que Monica parcourt le champ de l’énergie, elle revit des souvenirs poignants de son enfance, de sa mère et de Carol Danvers, alias Captain Marvel. Un peu comme Wanda avec Vision, Monica a ressenti un immense chagrin lorsqu’elle a appris que sa mère était décédée d’un cancer alors que Monica était ébranlée par le claquement de Thanos. Et d’après ce que nous savons grâce à d’autres entrées dans l’univers cinématographique Marvel, Monica a dit au revoir à Carol lorsqu’elle était enfant et ne l’a jamais revue grandir parce que Carol était en train de fournir une assistance intergalactique dans des univers lointains.

Alors que Monica traverse le champ d’énergie et entre dans Westview, ses yeux brillent d’un vert vif, signalant que ses cellules ont été réécrites à nouveau. Puis, lorsqu’elle affronte Wanda, ses pouvoirs – qui semblent être basés sur l’électricité ou la lumière – la protègent de l’une des attaques de Wanda.

Bien que nous ne connaissions pas toute l’étendue de ses pouvoirs dans la série, les bandes dessinées de Marvel peuvent nous donner un indice. Traverser le champ hexagonal de Wanda n’est pas sans rappeler une araignée radioactive mordant Peter Parker ou des rayons gamma transformant Bruce Banner en Hulk. Dans les bandes dessinées, Monica acquiert des pouvoirs après avoir été exposée et bombardée par l’énergie cosmique:



John Romita / Marvel Monica se fait zapper Amazing Spider-Man Annuel # 16.

Après avoir absorbé cette énergie dans son corps, Monica a le pouvoir de se transformer en diverses formes d’énergie. Ces formes d’énergie lui permettent de tirer des éclairs d’énergie, mais elles lui permettent également de filer à grande vitesse, y compris la vitesse de la lumière:



Kenneth Rocafort / Marvel Monica Rambeau.

Acquérir des pouvoirs qui impliquent de manipuler la lumière et l’énergie en apparaissant sur l’émission de télévision de Wanda (qui dans son existence même implique la transmission et la diffusion d’images et de sons), et en passant à travers un champ hexadécimal qui émet un rayonnement de fond cosmique micro-ondes («une quantité colossale de CMBR »Est comment Darcy l’a décrit dans l’épisode quatre), s’aligne commodément avec les bandes dessinées.

La petite échappatoire astucieuse ici est que, pour l’instant, Monica est le seul personnage sur WandaVision qui a traversé le champ hexadécimal plusieurs fois. Cela aiderait à expliquer pourquoi elle serait la seule «résidente» de Westview à se retrouver avec des pouvoirs jusqu’à présent. Cela restera probablement le cas tant qu’aucun des autres ne repassera sur le terrain.

Les pouvoirs de Monica semblent établir sa présence dans les futurs films Marvel. Il a déjà été confirmé qu’elle apparaîtra dans le Capitaine Marvel suite. Nous pourrons même la revoir faire équipe avec Wanda Maximoff, à condition qu’ils soient en sécurité éloignez-vous de l’anomalie de Westview et des griffes d’Agatha.