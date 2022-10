Les 2 épaves les plus profondes jamais découvertes ont toutes deux été coulées au cours de la même bataille cruciale de la Seconde Guerre mondiale

Des expéditions récentes ont trouvé les épaves des navires de la marine américaine USS Johnston et USS Samuel B. Roberts.

Les deux navires ont été coulés lors de la bataille du golfe de Leyte, un affrontement crucial de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique.

Maintenant, les deux ont été retrouvés à environ 22 000 pieds (6 605 meres) sous l’eau, ce qui en fait les épaves les plus profondes jamais découvertes.

Le 24 juin, Caladan Oceanic Expeditions, basée aux États-Unis, et EYOS Expeditions, basée au Royaume-Uni, ont annoncé la découverte de l’emplacement du destroyer-escorte de la Seconde Guerre mondiale. USS Samuel B.Roberts.

L’annonce – faite par le fondateur de Caladan Victor Vescovoun officier de marine américain à la retraite – est venu un an après la découverte du destroyer de la Seconde Guerre mondiale USS Johnston dans le même domaine.

Les navires et leurs équipages ont acquis une réputation légendaire pour leur rôle central dans la bataille du golfe de Leyte, la la plus grande bataille navale de l’histoire et le dernier affrontement naval impliquant des cuirassés.

Huit décennies après cette bataille, leur découverte en a fait les deux épaves les plus profondes jamais découvertes.

Les destructeurs

L’USS Johnston était un destroyer de classe Fletcher mis en service le 27 octobre 1943.

Il avait un équipage de 273 personnes et déplaçait 2 700 tonnes. Il était armé de cinq canons de 5 pouces, de cinq canons jumelés de 40 mm et de sept canons AA simples de 20 mm, et de deux supports de torpilles à cinq tubes. Il pourrait également lancer des grenades sous-marines à partir de six K-pistolet projecteurs et deux racks.

L’USS Samuel B. Roberts était un destroyer-escorte de classe John C. Butler – une classe de navires plus petits et plus légèrement armés principalement destinés à la guerre anti-aérienne et anti-sous-marine.

Il a été mis en service le 28 avril 1944, avait un équipage de 222 personnes et un déplacement de 1 745 tonnes. Il était armé de deux canons de 5 pouces, de deux canons AA jumeaux de 40 mm et de 10 canons simples de 20 mm, de neuf projecteurs à charge de profondeur (dont un projecteur hérisson), et deux racks de charge de profondeur.

En octobre 1944, Johnston, sous le commandement du Cmdr. Ernest E. Evanset Samuel B. Roberts, commandé par le lieutenant Cmdr. Robert W. Copelandfaisaient partie de “Taffy 3”, un petit groupe de travail de six porte-avions d’escorte, trois destroyers et quatre destroyers d’escorte.

La mission de Taffy 3 était de défendre les forces américaines débarquant sur l’île philippine de Leyte contre les attaques sous-marines et aériennes japonaises.

Le 25 octobre, ils ont affronté la force centrale du vice-amiral Takeo Kurita, composée de quatre cuirassés, six croiseurs lourds, deux croiseurs légers et 11 destroyers. L’un des cuirassés de Kurita, Yamato, était le plus grand cuirassé jamais construit et pesait autant que tous les navires de Taffy 3 réunis.

La mission de la force japonaise était de percer les défenses américaines et de détruire la force d’invasion. Sur le papier, Taffy 3 n’avait aucune chance.

USS Johnston

Peu de temps après que les navires de Kurita ont été repérés vers 6 h 35, les destroyers américains ont formé un cercle de protection autour des porte-avions d’escorte, ont posé des écrans de fumée et ont tenté de se désengager et de se repositionner afin que d’autres navires américains puissent les soutenir.

Pendant ce temps, les porte-avions ont lancé la totalité de leurs quelque 150 avions, dont beaucoup avaient été armés pour des missions d’attaque au sol ou anti-sous-marines plutôt que pour des attaques contre des navires de surface.

Johnston, à l’arrière de la formation et le plus proche des Japonais, fut le premier navire américain à ouvrir le feu. Déterminé à gagner du temps pour le reste de Taffy 3, Evans chargea les Japonais dans une attaque frontale.

Le destroyer a tiré plus de 200 obus et ses 10 torpilles en 10 minutes. Une torpille a touché le croiseur lourd Kumano, arrachant sa proue et le forçant à battre en retraite.

Mais Johnston a rapidement été bombardé par les obus des cuirassés japonais, qui ont tué des dizaines de personnes, blessé grièvement Evans, détruit le pont et désactivé toutes les tourelles de 5 pouces sauf deux.

Gravement endommagé, Johnston passa les deux heures suivantes à tenter d’attirer le feu ennemi en manœuvrant et en tirant sur autant de navires japonais que possible.

À 8 h 30, Johnston a tenté d’aider le transporteur d’escorte USS Gambier Bay en interceptant les navires japonais se rapprochant de lui, tirant sauvagement tout le temps. Les navires japonais ont plutôt encerclé Johnston et l’ont martelé avec des obus.

Les dégâts étaient trop importants et Evans ordonna à l’équipage d’abandonner le navire à 9 h 45. Il coula environ une demi-heure plus tard, emportant avec lui 186 marins, dont Evans. (Evans a reçu à titre posthume la médaille d’honneur.)

USS Samuel B.Roberts

Le Samuel B. Roberts est entré dans la mêlée à 7 h 35, après que le commandant du Taffy 3 ait ordonné aux autres destroyers de la force de mener des attaques à la torpille.

Alors qu’il naviguait pour attaquer le croiseur lourd Chokai, le destroyer-escorte passa Johnston et reçut le salut d’Evans blessé. En raison de sa vitesse et de son agilité, Samuel B. Roberts s’est rapproché de Chokai sans être touché et a frappé le croiseur avec une torpille avant de se tourner vers d’autres navires japonais.

Pendant plus d’une heure, Samuel B. Roberts a tiré sur tout ce qu’il pouvait trouver avec ses deux canons de 5 pouces, engageant des navires de 10 à 30 fois sa taille. L’équipage a tiré 608 des 650 obus du navire, et lorsque les obus standard étaient bas, ils ont tiré des obus d’éclairage et anti-aériens.

Comme d’autres destroyers américains, Samuel B. Roberts visait les superstructures des navires japonais car ses obus ne pouvaient pas pénétrer le blindage de leur coque, ce qui lui permettait de faire tomber une tourelle sur le croiseur lourd Chikuma.

La chance de Samuel B. Roberts s’est finalement épuisée. Vers 8 h 50, il a été touché par trois obus explosifs de 14 pouces du cuirassé Kongo. Un membre d’équipage a ensuite comparé l’impact à “deux trains entrant en collision frontale”.

Les explosions ont causé des pertes et des dégâts considérables, déchirant un trou de 40 pieds (12 mètres) sur le côté bâbord du navire près de la ligne de flottaison. Le destroyer-escorte s’est immobilisé et a commencé à couler.

Copeland, le commandant, a déclaré plus tard que Samuel B. Roberts “avait simplement été abattu au cours des 15 dernières minutes où elle était en action”. À 9 h 35, Copeland a ordonné à son équipage d’abandonner le navire, mais 89 marins ont coulé avec le Roberts, qui est devenu connu comme “le destroyer-escorte qui s’est battu comme un cuirassé”.

La résistance intense de Johnston et Samuel B. Roberts, ainsi que du reste de Taffy 3 a convaincu Kurita qu’il faisait face à une force plus importante. Après avoir perdu trois croiseurs lourds, il ordonna au Center Force de se retirer.

Les naufrages les plus profonds

L’épave de Johnston a été découverte pour la première fois en octobre 2019, sur une falaise à plus de 20 000 pieds (6 096 mètres) sous l’eau.

Sa proue – avec son numéro de coque, 577, visible des deux côtés – a ensuite été retrouvée plus loin dans la falaise à 21 180 pieds (6 456), ce qui en faisait à l’époque l’épave la plus profonde jamais découverte.

Vescovo, qui a dirigé l’expédition, a confirmé l’emplacement de Johnston le 1er avril 2021.

Le 18 juin, les membres d’une autre expédition dirigée par Vescovo ont repéré un porte-torpilles qui était “indéniablement” de l’USS Samuel B. Roberts. Le destroyer-escorte était en deux morceaux à 22 620 pieds (6 894 mètres) sous la mer des Philippines, ce qui en fait l’épave la plus profonde jamais découverte.

Pour trouver l’épave, Caladan Oceanic et une équipe d’EYOS Expeditions ont effectué six plongées sur huit jours avec le submersible Facteur limitantqui peut atteindre des profondeurs de 36 000 pieds (10 972).

L’épave est maintenant considérée comme une tombe de guerre et est protégée en vertu de la loi sur les engins militaires coulés.

Deux autres navires de la marine américaine ont été nommés Samuel B. Roberts, dont une frégate de classe Oliver Hazard Perry qui a heurté une mine dans le golfe Persique en avril 1988, incitant un affrontement court mais féroce avec l’Iran.

“L’USS Samuel B. Roberts a été perdu dans l’une des actions les plus vaillantes de l’histoire de la marine américaine”, a déclaré Samuel Cox, amiral à la retraite et directeur du Naval History and Heritage Command, a dit après la découverte. “La bravoure de son équipage sert à inspirer le personnel de la marine américaine aujourd’hui, sachant qu’ils sont chargés de défendre l’héritage et l’exemple de ce navire et de son équipage.”