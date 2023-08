Les 2 coups sûrs tardifs de Justin Turner donnent une grande victoire aux Red Sox dans un balayage des Yankees

NEW YORK – Alex Cora venait de commencer sa conférence de presse d’après-match dans le bureau exigu du directeur des visites du Yankee Stadium dimanche après une victoire bruyante quand il y a eu deux coups forts à la porte.

Peu de temps après, Kenley Jansen, plus proche, passa la tête, la musique du club-house adjacent des Red Sox de Boston retentissant, et interrompit la séance médiatique.

« Hé les gars, désolé, AC, AC, allez, nous avons besoin de votre discours », a déclaré Jansen. « Désolé les gars, entracte. »

Cora s’est précipité hors de la pièce et est revenu quelques instants plus tard, son T-shirt gris éclaboussé des dommages collatéraux d’une douche à bière pour l’entraîneur de banc Ramon Vazquez, qui venait de remporter sa première victoire en tant que manager de la MLB après que Cora ait été éjecté plus tôt dans le match. . Jansen voulait quelques mots de Cora pour signifier la grande victoire 6-5 sur les Yankees de New York.

Et ne vous y trompez pas, les Red Sox ont estimé que c’était une GRANDE victoire.

Tout observateur pourrait être confus par la jubilation des Red Sox à battre une équipe des Yankees à la cinquième place. Les Red Sox restent toujours à l’extérieur en regardant la photo des séries éliminatoires de la Ligue américaine. Et pourtant, ils étaient là, célébrant comme si c’était en octobre.

« Nous essayons juste de nous amuser », a déclaré Jansen. «Nous essayons de chasser le joker, en essayant d’accéder aux séries éliminatoires. Et nous devons juste rester lâches et continuer à nous amuser.

La façon dont la saison s’est déroulée, avec tant de hauts et de bas, de blessures, d’incohérences et d’angoisse générale, un balayage des Yankees, même une équipe des Yankees qui est leur pire depuis des décennies, a été un tremplin important pour une équipe des Red Sox essayant toujours de prouver sa valeur. Cette victoire signifiait clairement quelque chose de plus pour eux.

Ce t-shirt imbibé de bière que Cora portait après le match comportait un dessin animé du personnage de Underdog TV, une sorte de cadeau bâillon qu’il avait trouvé assis dans son casier plus tôt dans la semaine, gracieuseté du coordinateur de capture Jason Varitek.

Les deux premières victoires à New York ont ​​été presque trop faciles. Les Red Sox ont battu les Yankees par un score combiné de 16-3, mais dimanche était décidément différent. Plus tôt dans l’année, ils auraient peut-être perdu ce match, perdu l’élan de deux grosses victoires. Le combat qui manquait aux Yankees au début du week-end s’est présenté dimanche et a mis à l’épreuve le courage des Red Sox.

« En fin de compte, si nous voulons arriver là où nous voulons être, ils ne seront pas tous faciles et nous ne pourrons pas sauter à des avances de six ou sept points comme nous l’avons fait le premiers matchs », a déclaré Justin Turner, dont les deux coups sûrs en fin de match ont propulsé les Red Sox vers la victoire. « Pouvoir se débrouiller et rester dans le jeu, les lanceurs nous gardant dans le jeu et ensuite trouver un moyen d’avoir un gros swing. »

Cora, éjectée en sixième manche après s’être disputée des balles et des frappes lors d’une journée difficile de l’arbitre du marbre Junior Valentine, a regardé le drame se dérouler depuis la cafétéria de l’équipe visiteuse à l’intérieur du club-house.

Rafael Devers, qui est allé 3 en 4 ce jour-là et est au milieu d’une séquence de 10 en 17, a inscrit les Red Sox au tableau tôt avec un circuit en solo lors de la première manche. Les Yankees ont égalisé le match avec un circuit de Kyle Higashioka contre Nick Pivetta, qui est entré en relève en bloc de l’ouvreur Josh Winckowski, dans le troisième. Devers a commencé le sixième avec un double, Turner a marché et Masataka Yoshida a failli frapper dans un double jeu, mais le lancer de l’arrêt-court Anthony Volpe a dépassé la première base. Devers a gardé un œil sur le ballon, a contourné le troisième et a vu le ballon s’éloigner, a accéléré le rythme et a glissé la tête la première à la maison pour le feu vert juste devant le tag. Trois frappeurs plus tard, dont deux dans un match serré, Trevor Story a frappé en regardant un terrain bien en dessous de la zone. Après plusieurs appels manqués, des deux côtés, Cora en avait assez.

« Je déteste me faire virer. Je déteste ça », a-t-il déclaré à propos de sa troisième expulsion cette année. «Pour regarder le match de l’intérieur et en différé (à la télévision) et tout ça. Je ne suis pas payé pour ça.

« Nous grinçons ici et nous savons ce qui se passe », a déclaré Cora, qui avait également été frustrée par un retrait au bâton d’Adam Duvall en quatrième. « Pour nous, chaque putain de lancer compte, et nous n’allons pas abandonner, nous allons continuer à jouer et si je reçois une amende, je reçois une amende. Mais nous n’étions pas d’accord avec la putain de zone de frappe aujourd’hui.

À peine les Red Sox avaient-ils pris les devants que les Yankees l’ont égalé en fin de sixième sur un autre tir en solo au large de Pivetta. Le droitier a terminé avec cinq manches lancées, accordant deux points sur trois coups sûrs et une marche tout en retirant huit sur 74 lancers dans une autre solide performance.

Triston Casas, l’une des chauves-souris les plus chaudes de la formation des Red Sox, est absent depuis samedi avec une infection dentaire qui s’est drainée samedi soir. L’absence de Casas a forcé Turner, qui a été entravé par un talon contusionné, à jouer au premier but plusieurs jours consécutifs. Cora avait évité de jouer Turner sur le terrain à cause de la cheville fortement collée mais n’avait pas le choix sans Casas. Le cogneur vétéran a continué de prouver l’une des meilleures signatures d’agent libre de l’année avec deux coups sûrs en retard.

Le premier des formidables coups de Turner est survenu au septième. Reese McGuire a commencé avec une marche et Pablo Reyes a déposé une carie sacrificielle pour déplacer McGuire. Wong pincée a couru, et après qu’Alex Verdugo soit sorti, les Yankees ont intentionnellement marché Devers pour se rendre à Turner. Turner est entré dans le match avec une moyenne de 0,360 avec un OPS de 1,006 et huit circuits avec des coureurs en position de marquer cette saison. Sur le premier lancer qu’il a vu de Michael King, Turner a lancé un circuit de trois points par-dessus la clôture pour une avance de 5-2.

Le n ° 20 pour Justin Turner brise l’égalité. 💣 pic.twitter.com/TED86qwDQL – MLB (@MLB) 20 août 2023

« J’ai vu cela tant de fois pendant une décennie, j’ai vu M. Clutch faire son truc », a déclaré Jansen. « C’est amusant de l’avoir avec moi. C’est amusant d’être à nouveau son coéquipier.

Mais New York ne s’est pas renversé, l’attachant une fois de plus. John Schreiber a accordé un premier simple qui lui a donné un coup de pied, puis a fait marcher le frappeur suivant sur deux appels douteux de Valentine derrière le marbre, avant que Volpe ne frappe son propre circuit de trois points pour égaliser 5-5.

Au huitième, Chris Martin a accordé un premier simple et a obtenu deux retraits avant d’accorder un autre simple à gauche. Rob Refsnyder venait d’entrer dans le match à gauche après que Jarren Duran soit sorti avec une contusion à l’orteil gauche, le bloquant plus tôt dans le match en essayant d’enrouler un circuit. Refsnyder a glissé en acheminant le ballon mais a récupéré et a tiré vers Story, dont le relais vers la plaque était cadré mais dans la terre. Connor Wong s’y est accroché alors qu’Isiah Kiner-Falefa rentrait chez lui. Au départ, il a été qualifié de sûr, mais les Red Sox ont contesté l’appel et, après un long examen, Kiner-Falefa a été appelé. Les Yankees ont contre-contesté Wong sur l’interférence du receveur, mais l’appel a été maintenu et le score est resté à égalité 5-5.

« Dès le départ, je pensais qu’il était sorti », a déclaré Cora. « Je me demandais pourquoi Junior attendait. Il a attendu, attendu, attendu pour regarder la balle de baseball, puis il l’a appelé en sécurité et je me suis dit: ‘Qu’est-ce qu’il fait?’ Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je n’étais pas d’accord avec Junior aujourd’hui, à part la zone de frappe. Pourquoi attendre? Soit il est à l’abri dès le départ, soit si vous attendez de voir s’il a encore une balle de baseball, il est éliminé.

Dans le neuvième, encore une fois au milieu d’un rallye, Reyes a commencé avec un simple au milieu sur le premier lancer. Il a volé la deuxième place avant que Verdugo ne fasse un but sur balles. Devers a frappé dans le choix d’un défenseur en effaçant Verdugo, mais en mettant les coureurs dans les coins. Pour la deuxième fois, cela a donné une chance à Turner, et pour la deuxième fois, il a réussi. Il a lancé un plomb 0-1 au champ droit qui a marqué Reyes et a donné aux Red Sox une avance de 6-5.

« J’essaie juste de rester simple et de ne pas trop en faire et d’obtenir quelque chose que je peux mettre dans les airs vers le champ extérieur et m’assurer d’obtenir une course », a déclaré Turner. «Parfois, de bonnes choses arrivent, alors je me sens bien. J’aime être dans ces situations.

Turner a admis que les deux derniers jours sur le terrain lui avaient beaucoup coûté. Casas doit avoir un rendez-vous sur sa dent lundi et, s’il est autorisé, il sera de retour dans l’alignement. Cora a dit que Turner aura un jour de congé.

Mais le drame de dimanche n’était pas terminé. Jansen a accordé un doublé en fin de neuvième à Greg Allen, puis a frappé DJ LeMahieu pour en mettre deux sans retrait. Mais le plus proche est revenu pour éliminer Aaron Judge et Gleyber Torres avant d’obtenir un flyout pour y mettre fin.

« Il ne reste plus beaucoup de matchs », a déclaré Jansen. « Nous allons affronter de bonnes équipes maintenant et, vous savez, nous devons montrer que nous sommes capables de faire une course et de faire les séries éliminatoires. »

La victoire de dimanche a porté les Red Sox à 19-14 contre l’AL East et à 8-1 contre les Yankees cette année.

« Ils nous ont botté le cul », a déclaré le manager des Yankees Aaron Boone. «Nous avons joué une poignée de matchs compétitifs qui se sont terminés là où ils nous ont emmenés. Nous n’avons tout simplement pas été assez bons.

Exactement la moitié des 38 matchs restants des Red Sox seront opposés à des adversaires de division. Mais d’abord, les Red Sox ont une séquence difficile avec quatre matchs à Houston cette semaine, suivis d’une grosse série à domicile contre les Dodgers, puis de trois autres matchs la semaine prochaine à domicile contre les Astros.

Les Red Sox ont le calendrier le plus difficile pour le reste de la saison de toutes les équipes de la Ligue américaine. Seuls les Rockies, les Phillies et les Nationals ont un calendrier plus difficile que les Red Sox au cours des six dernières semaines.

Les Red Sox ont été si incohérents toute l’année, une phrase qui a été écrite ici à trop d’occasions pour compter. Alors qu’ils volent haut vers Houston dimanche soir, ils savent qu’une autre déception n’est qu’au coin de la rue s’ils régressent à la moyenne de leur saison. Une différence cette semaine est une rotation complète juste à temps pour cette période difficile. Tanner Houck rejoindra les Red Sox et sortira de la liste des blessés mardi pour la première fois depuis qu’il a subi sa fracture faciale le 17 juin. Les Red Sox lanceront successivement James Paxton, Houck, Chris Sale et Brayan Bello à Houston et devraient avoir un bonne idée de ce dont ils sont capables maintenant qu’ils sont enfin en bonne santé.

Ils peuvent considérer ce week-end à New York comme l’une des plus grandes séries de la saison.

« Nous jouons mieux en ce moment », a déclaré Cora. «Nous devons juste être prêts pour Houston. Il ne s’agit pas des Yankees, des Jays ou des Rays. C’est à peu près partout où nous devons jouer, nous devons continuer à jouer du bon baseball.

(Photo: Sarah Stier / Getty Images)