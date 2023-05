Les 2 conseils de travail qui sont « tous les deux terribles »

Arthur Brooks a une formule de bonheur — et il pense que les jeunes ne l’entendent pas assez.

Brooks enseigne aux étudiants de Harvard (ou, comme il l’a dit, à « des centaines de jeunes anxieux ») comment être heureux, est l’auteur de 12 livres sur le sujet et écrit L’Atlantique‘s « Comment construire une vie ». Il a prononcé samedi le discours d’ouverture de l’ouverture de la Catholic University of America en 2023.

Brooks a mis en garde les nouveaux diplômés contre deux conseils courants mais « terribles »: 1) « Va trouver un travail que tu aimes et tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie » et 2) « Allez sauver le monde ».

Au premier, il a dit : « Bonne chance avec ça. C’est une excellente façon de gâcher ta vie. » Il a expliqué que s’attendre à ce qu’un travail soit amusant tout le temps vous incitera à détester n’importe quel travail – lorsque le travail devient inévitablement difficile et pas amusant.

Brooks s’est moqué du deuxième: « Pas de pression. » S’attendre à ce que votre travail quotidien résolve les innombrables problèmes du monde est une autre source de déception, a-t-il déclaré.

Certains peuvent deviner que les véritables ingrédients de la satisfaction au travail sont l’argent, le prestige, le pouvoir et l’admiration : « Non, non, non », a déclaré Brooks.

Voici ses deux réponses pour trouver le bonheur au travail :