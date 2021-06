Les 2 000 e-mails par jour de Fauci montrent à quel point les responsables américains en savaient peu au début de la pandémie de Covid

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, assiste à une audience du comité du Sénat américain sur la santé, l’éducation, le travail et les retraites pour examiner la réponse COVID-19, en se concentrant sur une mise à jour des responsables fédéraux, sur Capitol Hill à Washington , 18 mars 2021. Anna Moneymaker | Piscine | Reuters

Le 12 avril 2020, un responsable des National Institutes of Health a envoyé un courrier électronique au Dr Anthony Fauci, le plus grand expert du pays en matière de maladies infectieuses, puis au directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, s’inquiétant des hostilités croissantes entre les États-Unis et l’Organisation mondiale de la santé à propos du coronavirus. pandémie. Ensuite, le président Donald Trump menaçait de retirer le financement de l’organisation internationale de la santé pour avoir mal « tous les aspects » de l’épidémie « Je suis préoccupé par le récent combat entre les États-Unis et l’OMS car il pourrait avoir un impact négatif sur les efforts mondiaux actuels pour contrôler la propagation du COVID-19 », a déclaré l’e-mail, qui a également soulevé des questions sur l’exactitude du cas chinois de Covid-19 et données de décès. Fauci a répondu: « Cette pandémie a été extrêmement difficile pour de nombreux pays du monde, y compris la Chine et les États-Unis. Je peux seulement dire que je (et je suis sûr que Bob Redfield ressent la même chose) préfère regarder vers l’avenir et ne pas blâmer ou faute. » « Il y a suffisamment de problèmes à venir auxquels nous devons faire face ensemble », a-t-il ajouté.

Les techniciens médicaux d’urgence (EMT) transportent un patient identifié comme atteint d’une maladie à coronavirus (COVID-19) dans une ambulance tout en portant un équipement de protection, alors que l’épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19) se poursuit, à New York, New York, États-Unis, 26 mars 2020. Stefan Jérémie | Reuters

Courriels publiés

Le message du responsable du NIH, dont le nom est expurgé, a été rendu public dans le cadre d’un dépotoir de milliers d’e-mails de Fauci du premier semestre 2020, qui ont été obtenus par BuzzFeed News et autres médias par la loi sur la liberté de l’information. En tant que directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses au sein des NIH, Fauci était au centre de la tempête. La note anxieuse et la réponse inquiétante de Fauci illustrent le chaos du moment.

Les cas et les décès de Covid aux États-Unis ont atteint de nouveaux sommets terrifiants depuis que Trump a déclaré la pandémie une urgence nationale un mois auparavant. Les chefs d’État avaient émis des ordonnances de verrouillage draconiennes, bouleversant des millions de vies et provoquant une chute libre économique. Les tests, la distanciation sociale et la recherche des contacts en étaient à leurs balbutiements, les hôpitaux étaient débordés, les équipements de protection essentiels manquaient et les vaccins n’avaient pas encore été développés.

Le président américain Donald Trump déclare la pandémie de coronavirus une urgence nationale alors que le vice-président Mike Pence et le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar écoutent lors d’une conférence de presse dans la roseraie de la Maison Blanche à Washington, le 13 mars 2020. Jonathan Ernst | Reuters

Le président, qui en janvier et février a fait l’éloge de la réponse de la Chine à l’épidémie du virus émergent, avait brutalement renversé le ton, claquant l’OMS et Pékin et blâmant les deux pour la crise. Fauci avait reçu des courriels de personnes disant qu’une pandémie était probable dans les jours et les semaines précédant la déclaration officielle de l’OMS le 11 mars 2020. Certains lui ont demandé s’ils devaient annuler de grands événements en personne, tandis que d’autres ont craché des idées de traitements potentiels et de solutions à l’épidémie. Certains lui ont demandé s’il pensait que les Américains étaient bien préparés.

2000 e-mails par jour

Fauci a fait preuve de patience, de diplomatie et de diligence dans ses réponses souvent tardives aux hauts responsables américains, aux artistes célèbres et aux gens ordinaires. Les e-mails montrent également l’énorme bilan physique et parfois émotionnel que la pandémie prenait sur Fauci, qui était devenu l’une des sources d’informations les plus fiables sur Covid-19 dans le cadre d’une réponse parfois décousue sous l’administration Trump. Le 18 février 2020, Fauci a reçu un e-mail d’une vieille connaissance apparente qui lui a demandé s’il était en ville pour une éventuelle rencontre ce week-end. Fauci s’est excusé, écrivant qu’il ne serait pas en mesure de se connecter et a demandé s’ils pouvaient se rencontrer à un autre moment car il travaillait sans arrêt. « La Maison Blanche et le HHS m’ont fait passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris samedi et dimanche avec la crise des coronavirus. J’ai vu ma femme … pendant environ 45 minutes au total au cours des 10 derniers jours », a-t-il écrit. « J’espère que tu comprends. »

Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, au centre, s’exprime en tant que vice-président américain Mike Pence, à droite, et Deborah Birx, coordinatrice de la réponse aux coronavirus, écoutent lors d’une conférence de presse dans la salle de briefing de la Maison Blanche à Washington, DC, États-Unis, le lundi 2 mars 2020. Andrew Harrer | Bloomberg | Getty Images

Offres d’aide

Ses e-mails sont parsemés d’arguments de personnes de niveaux d’expertise très variés offrant leurs meilleures suppositions sur la manière de gérer la crise en cours. Une personne qui a contacté début mars, se décrivant comme « ni médecin ni scientifique », a suggéré que le gouvernement expose les adultes américains à d’autres coronavirus connus et « moins mortels » pour essayer de développer un certain niveau d’immunité contre le nouveau virus. Fauci a répondu à 22h50: « Merci pour votre note. AS Fauci. » Quilter Ami Simms a tendu la main à la mi-mars pour offrir ses services au NIH en créant un modèle pour les masques faciaux. Elle a dit qu’elle avait mobilisé des courtepointes pour d’autres causes dans le passé et qu’il y avait « des millions d’égouts qui seraient ravis d’intervenir et d’aider dès maintenant ». Fauci a transmis l’e-mail au Dr Andrea Lerner, un médecin-chef de son agence.

Femme tenant un masque facial fait maison Isabel Pavie | instant | Getty Images

Ses réponses montrent que l’entrée obstruant la boîte de réception n’était pas toujours la bienvenue. « Veuillez lire ceci et comprendre de quoi il parle et agir selon votre jugement », a écrit Fauci dans un e-mail du 7 mars 2020 à un responsable du NIH, faisant référence à un message qu’il a reçu faisant état d’un « changeur de jeu ». » pour la détection du Covid. « Seulement 498 e-mails à envoyer ce soir », a ajouté Fauci. Les conseils et questions variés que Fauci a reçus au cours de ces premiers mois ont montré à quel point les principaux scientifiques américains et internationaux, y compris Fauci lui-même, ne connaissaient pas Covid au début de la pandémie.

Alertes précoces inquiétantes

La question des masques a été soulevée tôt et souvent et certains des conseils de Fauci se sont par la suite avérés erronés. Dans un e-mail du 5 février 2020 adressé à la présidente de l’Université américaine Sylvia Burwell, qui a été secrétaire du HHS sous l’ancien président Barack Obama, Fauci lui a déconseillé de porter un masque à l’aéroport. « Le masque typique que vous achetez en pharmacie n’est pas vraiment efficace pour empêcher le virus d’entrer, qui est suffisamment petit pour traverser le matériau », a-t-il écrit.

Des piétons portant des masques de protection pour aider à arrêter la propagation d’un virus mortel qui a commencé dans la ville chinoise de Wuhan, marchent dans une rue du quartier de Ginza à Tokyo le 25 janvier 2020. Charly Triballeau | AFP | Getty Images

L’immunologiste chinois George Gao a contacté Fauci fin mars pour s’excuser d’avoir critiqué la politique américaine en matière de masques. « Comment ai-je pu dire un tel mot » grosse erreur « à propos des autres ? C’était la formulation du journaliste. J’espère que vous comprenez », a écrit Gao le 28 mars. Les États-Unis ne voudraient pas changer ses indications de masque jusqu’en juillet. Certaines des chaînes de courrier électronique se sont également avérées étrangement prophétiques. Le chroniqueur du Washington Post, Michael Gerson, a contacté Fauci le 2 mars 2020 lorsqu’il y avait 91 cas confirmés aux États-Unis, affirmant que le directeur des NIH, le Dr Francis Collins, lui avait dit que 5% à 20% du pays pourraient être infectés par Covid. « Une pandémie semble maintenant probable », a-t-il déclaré. « Selon le taux de mortalité, cela pourrait entraîner des centaines de milliers de morts », a-t-il écrit. Fauci a dit qu’il avait raison. Même si la mortalité était de 1% et que seulement 5% de la population américaine la comprenait, « nous pourrions avoir quelques centaines de milliers de morts », a-t-il répondu à 6h11.

Institut de virologie de Wuhan

Un e-mail du 1er février du directeur adjoint de Fauci à l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, Hugh Auchincloss, indique que l’agence tentait de déterminer si elle était impliquée dans la soi-disant recherche sur le gain de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan. Le laboratoire a depuis été mis sous les projecteurs du débat sur les origines du virus après que des médias ont révélé qu’au moins trois chercheurs y étaient tombés suffisamment malades d’une infection de type Covid en novembre 2019 pour se faire soigner à l’hôpital.

Le personnel de sécurité surveille l’extérieur de l’Institut de virologie de Wuhan lors de la visite de l’équipe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) chargée d’enquêter sur les origines de la maladie à coronavirus (COVID-19), à Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine, le 3 février 2021. Thomas Pierre | Reuters

Fauci avait envoyé à Auchincloss une étude publiée en 2015 dans Nature Medicine intitulée « Un groupe de coronavirus de chauve-souris semblable au SRAS montre un potentiel d’émergence humaine ». L’étude a été financée en partie par le NIAID et a compté plusieurs auteurs provenant principalement d’institutions américaines prestigieuses. L’un d’eux, cependant, était basé à l’institut de Wuhan où les chercheurs utilisaient le style de recherche controversé, qui prend un agent pathogène et le rend plus mortel ou contagieux pour étudier les moyens de le combattre. « Le document que vous m’avez envoyé dit que les expériences ont été effectuées avant la pause de gain de fonction mais ont depuis été examinées et approuvées par le NIH. Je ne sais pas ce que cela signifie car Emily est sûre qu’aucun travail sur le coronavirus n’est passé par le cadre P3. Elle va essayer pour déterminer si nous avons des liens lointains avec ce travail à l’étranger. Le président américain Joe Biden a déclaré le mois dernier il a ordonné aux agences de renseignement américaines de plonger profondément dans les origines de Covid, affirmant qu’il était tout aussi probable qu’il ait émergé de la nature ou qu’il ait fui d’un laboratoire.

Fauci l’idole

Expert respecté des maladies infectieuses dans les cercles scientifiques, le rôle de premier plan de Fauci et son style pragmatique en tant qu’autorité principale sur la pandémie ont fait de lui un nom connu – et une icône de la culture pop réticente, montrent ses courriels. « Je n’aurais même pas pu commencer à inventer cela », a écrit Fauci le 10 avril à propos d’un article dans L’Atlantique décrivant son ascension rapide au statut de « idole » au milieu de la pandémie.

Brad Pitt dans le rôle du Dr Anthony Fauci lors du « Fauci Cold Open » sur « Saturday Night Live » le 25 avril 2020. NBC | NBCUniversal | Getty Images