Les 19 albums, spectacles et livres musicaux qui nous enthousiasment le plus cet automne

Même après un été très chargé, l’automne promet de nombreuses surprises pour les fans de musique. Voici 19 albums, concerts et livres à découvrir au cours des trois prochains mois.

18-19 et 21 septembre

Pulp, Hollywood Palladium (18-19 septembre) et Hollywood Forever Cemetery (21 septembre)

Le groupe de Britpop n’a pas joué aux États-Unis depuis Coachella en 2012, un concert de retrouvailles qui avait permis au groupe de revenir aux États-Unis après plus d’une décennie d’absence. Pulp a déclaré que sa dernière sortie était dédiée à la mémoire du bassiste Steve Mackey, décédé l’année dernière.

20 septembre

Bob Dylan et son groupe, « Les enregistrements live de 1974 »

Il y a un demi-siècle, la tournée de Dylan avec le Band marquait son retour sur la route après la pause de huit ans qu’il avait prise après un mystérieux accident de moto en 1966. Ce coffret de 27 disques documente chaque spectacle enregistré professionnellement lors de la tournée, y compris le double concert de clôture qu’il a joué ce jour-là, la Saint-Valentin, au Forum d’Inglewood.

27 septembre

Sophie, « Sophie »

Figure pionnière dans le monde de l’hyperpop, Sophie avait presque terminé son deuxième LP solo lorsqu’elle est décédée lors d’une chute en 2021. « Finalisé avec amour par ceux qui la tenaient au plus près », selon un communiqué, l’album contient des collaborations avec Kim Petras et Evita Manji, entre autres.

Charli XCX rejoint Troye Sivan sur scène lors de la tournée Something to Give Each Other à l’OVO Arena Wembley le 27 juin à Londres. (Katja Ogrin / Redferns)

Alan Sparhawk, « Roses blanches, mon Dieu »

Mimi Parker, l’épouse de Sparhawk et sa compagne de groupe au sein du trio influent de rock indépendant Low, est décédée en 2022 ; il s’agit de son premier album solo – une étonnante collection de morceaux à base de synthétiseur qui, selon lui, « devait être ce qui devait sortir de moi ».

27-29 septembre

Festival Ohana, plage d’État de Doheny

Pearl Jam sera la tête d’affiche des soirées d’ouverture et de clôture du festival annuel de musique de Dana Point, fondé en 2016 par le chanteur et surfeur du groupe, Eddie Vedder. Au programme également : Sting, Devo, Alanis Morissette, Jenny Lewis, Maren Morris, les Breeders et Cat Power, cette dernière devant recréer le célèbre concert « Judas » de Dylan de 1966.

29 et 30 septembre

Air, Théâtre Orpheum

Fraîchement sortis de leur apparition à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris, Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunckel du duo français Air interpréteront leur album de 1998 « Moon Safari », un jalon discret de musique électronique downtempo qui dégage encore une certaine je ne sais quoi.

1er octobre

Tems, Théâtre grec

« Born in the Wild » de ce chanteur nigérian pourrait bien être l’album le plus séduisant de l’année.

3 et 4 octobre

Kacey Musgraves, Forum Kia

La star de la country pop débarque en ville avec le spectacle envoûtant « Deeper Well » de cette année. Arrivez tôt pour les sets d’ouverture intelligemment arrangés par Father John Misty et Nickel Creek.

Jazmine Sullivan remet à Maxwell le Living Legend Award aux Soul Train Music Awards en 2021. Le duo se rendra au Forum le 27 octobre. (Charles Sykes / Invision/AP)

4 octobre

Léon Bridges, « Léon »

Bridges a réalisé son nouvel album éponyme avec les producteurs de confiance de Musgraves, Ian Fitchuk et Daniel Tashian ; le résultat partage une partie du calme extatique de « Deeper Well ».

Coldplay, « Musique de la lune »

Près de 30 ans après le début d’une carrière qui a débuté avec le très mièvre « Yellow », Coldplay est devenu de plus en plus sensible avec le temps : le 10e LP studio du groupe contient un morceau dont le titre – oh, oui – est l’émoji arc-en-ciel.

Finneas, « Bon sang ! »

Il a déjà sorti un album monstre cette année avec « Hit Me Hard and Soft » de sa sœur et partenaire musicale Billie Eilish. (En mars, les frères et sœurs ont également remporté un Oscar pour leur ballade « Barbie » « What Was I Made For ? ») « For Cryin’ Out Loud » est le deuxième disque de Finneas sous son propre nom après « Optimist » de 2021.

5 octobre

Omar Apollo, Hollywood Bowl

Les chansons de rupture nostalgiques se mêlent aux jams scintillantes des clubs sur le récent « God Said No » d’Apollo, qu’il donnera vie lors de son plus grand concert à Los Angeles à ce jour. Avec Kevin Abstract, qui se concentre désormais sur une carrière solo après près d’une décennie avec le boys band hip-hop Brockhampton.

15 et 16 octobre

Charli XCX et Troye Sivan, Forum Kia

Les deux chanteuses pop étaient déjà cultes lorsqu’elles ont annoncé cette tournée commune en avril dernier. Cinq mois plus tard, Charli est (enfin) une véritable star grâce au Brat Summer engendré par son dernier album.

Joni Mitchell, à gauche, accepte le prix du meilleur album folk pour « Joni Mitchell at Newport » avec Brandi Carlile aux Grammy Awards en février. Mitchell sera au Hollywood Bowl en octobre pour deux concerts. (Chris Pizzello / Invision/AP)

17 octobre

La vie est un carnaval : une célébration musicale de Robbie Robertson, Kia Forum

L’ancien membre du groupe, décédé en août 2023, sera célébré par ses amis et héritiers, dont Eric Clapton, Van Morrison, Bob Weir, Noah Kahan, Elvis Costello, Eric Church, Taj Mahal, Margo Price, Lucinda Williams, Jamey Johnson et Trey Anastasio.

18 octobre

Football américain, « Football américain (Couvertures) »

Pour marquer le 25e anniversaire de son premier album éponyme, ce groupe emo du Midwest a recruté neuf groupes – dont Iron & Wine, Blondshell, Ethel Cain et John McEntire de Tortoise – pour enregistrer de nouvelles interprétations des neuf morceaux de l’album.

19 et 20 octobre

Joni Mitchell et le Joni Jam, Hollywood Bowl

Après des concerts précédents au Newport Folk Festival et au Gorge Amphitheatre de l’État de Washington, le retour de Mitchell en tant qu’interprète live (après avoir subi un anévrisme cérébral débilitant en 2015) atteint sa ville d’adoption avec deux spectacles pour lesquels elle sera rejointe par un certain nombre d’admirateurs locaux célèbres.

22 octobre

Robert Hilburn, « Quelques mots pour défendre notre pays : la biographie de Randy Newman »

L’ancien critique de musique pop du Times fait suite à son livre de 2018 sur Paul Simon avec une biographie passionnée et richement documentée d’un autre grand auteur-compositeur américain.

27 octobre

Maxwell et Jazmine Sullivan, Forum Kia

Un duo de chanteurs R&B talentueux unissent leurs forces pour une soirée de chansons sur les plaisirs adultes – et les indignités occasionnelles – de l’amour.

15 et 17-18 novembre

Sabrina Carpenter, Crypto.com Arena (15 novembre) et Kia Forum (17-18 novembre)

Elle a eu deux des plus grands succès pop de l’été avec « Espresso » et « Please Please Please ». Carpenter passe maintenant l’automne sur sa première tournée dans les stades après la sortie de « Short n’ Sweet ».