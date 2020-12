6. Selon la tradition, deux nouveaux acteurs ont été amenés pour jouer les enfants exaspérés de Clark et Ellen. Juliette Lewis a repris le rôle d’Audrey, racontant Pierre roulante, « Le fait que les Griswolds aient à chaque fois un nouveau groupe d’enfants est devenu le problème. Vos agents ne pouvaient pas expliquer pourquoi c’était acceptable; c’est juste. Bien sûr, j’ai grandi avec le Vacances film avec le légendaire Anthony Michael Hall. C’était une énorme opportunité excitante et même à 15 ans, je savais que c’était un gros problème. «

7. Juste avant le début de la production, Lewis a découvert que son petit ami de l’époque la trompait.

« Lors de ce premier voyage au Colorado, j’ai emmené mon petit ami et je l’ai surpris dans notre chambre d’hôtel en train de parler à une autre fille au téléphone », a-t-elle révélé à Pierre roulante. «Je ne lui ai même pas dit que je l’avais entendu, j’ai juste demandé à qui il parlait. Il a menti et j’ai dit: ‘Oh, au fait. Vous partez demain matin.’ J’ai réservé son vol, puis il est parti, puis je suis allé filmer. «

8. Avenir La théorie du Big Bang étoile Johnny Galecki est devenu le nouveau Rusty de la franchise après s’être mis sur bande et l’avoir envoyé.

« Ils m’ont emmené à Los Angeles; c’était l’une des premières fois que j’étais ici », se souvient-il. Pierre roulante. «J’ai lu avec Chevy et Jeremiah – et cela seul aurait suffi pour moi. J’aurais pu recevoir mes papiers de marche et être renvoyé à la maison sur le prochain vol et cela aurait quand même été un rêve devenu réalité. Chevy me l’a dit là-dedans la salle où j’avais eu le rôle. «