Les 18 meilleures idées cadeaux pour tout le monde

Le Prime Day d’automne d’Amazon – appelé Prime Big Deal Days – bat son plein, et si vous souhaitez commencer tôt vos achats de Noël, le détaillant offre des réductions sur des cadeaux réfléchis et pratiques pendant l’événement. Prime Big Deal Days est une vente de 48 heures exclusive aux membres Prime, et vous pouvez également trouver des offres sur des produits de soins de la peau, des baskets, des produits essentiels pour animaux de compagnie et bien plus encore.

PASSE DEVANT Offres cadeaux Amazon Prime Day | Meilleures ventes de cadeaux chez d’autres détaillants

Pour vous aider à tirer le meilleur parti des Prime Day Big Deal Days et à identifier ce qui vaut vraiment la peine d’être acheté, nous avons compilé certaines des meilleures offres sur les cadeaux que nous pensons que vous devriez connaître. Nous avons également compilé jusqu’à présent une liste des best-sellers de Prime Day, afin que vous puissiez voir ce que les autres lecteurs de Select achètent. Nous continuerons à mettre à jour notre liste avec de nouvelles opportunités d’économies tout au long de l’événement. Gardez à l’esprit que d’autres détaillants aiment Walmart, Nike, Terre douillette et d’autres organisent également des soldes cette semaine, vous souhaiterez donc peut-être également parcourir leurs réductions tout en recherchant des cadeaux.

Meilleures offres cadeaux Prime Day

Ci-dessous, nous partageons les meilleures offres Prime Day sur les cadeaux. Toutes nos recommandations sont basées sur notre couverture et nos rapports précédents. Nous avons également inclus une poignée de produits que nous avons essayés nous-mêmes. Pour garantir la qualité de chaque offre, nous effectuons des transactions via des outils de suivi des prix comme CamelCamelCamel : chaque produit est soit à son prix le plus bas jamais enregistré, soit à son prix le plus bas depuis au moins trois mois.

Note moyenne de 4,3 étoiles sur 18 843 avis sur Amazon

Ce chargeur portable iWalk Mini est l’un des meilleurs gadgets de voyage pour 2023 : il a à peu près la taille d’un tube de rouge à lèvres, il est donc suffisamment petit pour tenir dans la poche ou le bagage à main de votre cadeau. Lorsque la batterie de leur téléphone commence à s’épuiser, il se branche directement sur son port Lightning qui peut charger la plupart des iPhones jusqu’à pleine batterie, éliminant ainsi le besoin d’un câble supplémentaire.

Note moyenne de 4,7 étoiles sur 81 332 avis sur Amazon

Un kit de test génétique d’AncestryDNA utilise un échantillon de la salive de votre cadeau pour le connecter à des parents vivants et suivre ses origines génétiques dans plus de 2 300 régions du monde. Une fois qu’ils auront activé leur kit en ligne, auront prélevé un échantillon de salive dans le confort de leur foyer et l’auront renvoyé via un forfait prépayé, ils auront leurs résultats dans quelques semaines, selon la marque.

33 629 notes moyennes sur 33 629 avis sur Amazon

Ce baume approuvé par les dermatologues est l’un des meilleurs masques pour les lèvres pour soigner les lèvres sèches. Vous pouvez le porter pendant la nuit, même si Lindsay Schneider, rédactrice en chef de NBC Select, aime également le porter pendant la journée pour apaiser les lèvres irritées ou gercées. Il existe différents parfums et chaque pot comprend un petit outil pour minimiser la propagation des germes lors de l’application.

Note moyenne de 4,7 étoiles sur 46 393 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vuLes Apple AirPods Pro ont été déclarés meilleurs écouteurs sans fil lors de nos Select Wellness Awards 2023, car nous aimons leur ajustement sécurisé, leur microphone intégré et leur suppression impressionnante du bruit, qui les rendent tous idéaux pour les déplacements domicile-travail, passer des appels et écouter de la musique tout en s’entraînant. Ils sont également livrés avec quatre tailles d’embouts afin que le destinataire puisse trouver l’ajustement le plus confortable.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 20 121 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Nous adorons cette AeroGarden Harvest hydroponique car c’est un moyen compact et facile de cultiver des herbes, des légumes ou des fleurs à l’intérieur, sans avoir besoin de soleil ou de sol. Il utilise une lampe de culture à LED avec une minuterie automatique pour imiter la lumière du soleil et un panneau de commande pour rappeler à votre cadeau quand il est temps d’ajouter de la nourriture pour plantes et de l’eau. Il est disponible en quatre options de couleurs et peut faire pousser jusqu’à six plantes à la fois.

Note moyenne de 4,7 étoiles sur 42 085 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

L’une des meilleures liseuses électroniques du marché, la Kindle Paperwhite est le cadeau pratique idéal pour les lecteurs passionnés. Il dispose d’une lumière chaude réglable, d’un écran antiéblouissant qui facilite la lecture à l’extérieur et d’une batterie longue durée pouvant aller jusqu’à 10 semaines, selon la marque. Il est également étanche au cas où votre cadeau le mouillerait accidentellement à la plage ou dans le bain. De plus, ils peuvent le coupler avec un abonnement Audible et des écouteurs Bluetooth s’ils préfèrent plutôt écouter des livres.

Note moyenne de 4,7 étoiles sur 38 274 avis sur Amazon

Fabriqué par l’équipe derrière Exploding Kittens, Throw Throw Burrito est l’un de nos cadeaux préférés pour les étudiants car il combine un jeu d’association de cartes avec un ballon chasseur. Lorsque les joueurs font correspondre trois cartes identiques, ils peuvent lancer les burritos en mousse spongieux sur les autres joueurs, leur volant leurs points s’ils les frappent. Chaque partie dure environ 15 minutes et vous pouvez jouer avec des groupes de deux à six personnes.

Note moyenne de 4,0 étoiles sur 47 critiques sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Les membres de notre équipe utilisent les brosses nettoyantes Foreo depuis des années et adorent la façon dont les poils en silicone stimulent l’absorption des produits de soins de la peau et éliminent la saleté et l’excès de sébum sans irriter la peau sensible. Le Luna 4 est plus adapté aux voyages que ses prédécesseurs car sa batterie dure 300 utilisations par charge, et vous pouvez le verrouiller en position d’arrêt lorsqu’il est dans votre sac, et il dispose également d’un mode massage pour faciliter le drainage lymphatique, selon la marque.

Note moyenne de 4,8 étoiles sur 4 096 avis sur Amazon

L’Artisan Mini est une version plus compacte de l’un de nos batteurs sur socle préférés. Il a un bol de 3,5 litres et occupe moins de 13 pouces sur 8 pouces d’espace sur le comptoir, mais il ne fait aucun compromis sur la puissance ; il peut encore mélanger suffisamment de pâte pour jusqu’à cinq douzaines de biscuits et fonctionne avec plus de 10 accessoires, selon la marque.

Note moyenne de 4,8 étoiles sur 9 139 avis sur Amazon

Ce plateau de charcuterie en bambou présente des empreintes sur les côtés pour les craquelins et beaucoup d’espace de service au centre pour le fromage, la viande et les fruits. Il dispose également d’un tiroir pouvant contenir quatre outils inclus, fabriqués en bambou et en acier inoxydable.

Note moyenne de 4,5 étoiles sur 306 avis sur Amazon

Un excellent cadeau pour les campeurs ou les voyageurs fréquents, cet ensemble verseur Stanley les aide à préparer une riche tasse de café n’importe où en utilisant du café moyennement moulu et de l’eau bouillie. L’ensemble comprend un outil verseur qui s’adapte à la tasse isolée et incassable, un filtre réutilisable en acier inoxydable, un bouchon verseur de précision et un couvercle qui rend la tasse résistante aux éclaboussures.

Note moyenne de 4,8 étoiles sur 34 601 avis sur Amazon

Ce jeu classique figure sur la liste Select des meilleurs jeux de société pour adultes, même si les familles avec enfants de 10 ans et plus apprécieront également. Catan est un jeu de stratégie dans lequel les joueurs utilisent des ressources limitées pour construire des colonies, des routes et des villes. Au fur et à mesure que votre colonie s’étend, vous gagnez des points de victoire, et le premier joueur à gagner 10 points de victoire remporte la partie. La marque propose plusieurs extensions, mais ce jeu de base est un excellent cadeau pour les débutants.

Note moyenne de 4,5 étoiles sur 15 147 avis sur Amazon

Le cuisinier à la maison dans votre vie appréciera cet ensemble de 10 pièces, qui comprend des poêles à frire de 9,5 et 11 pouces, une casserole avec un cuiseur vapeur, une cocotte et plus encore. Les surfaces antiadhésives chaufferont uniformément sur tous les types de poêles, selon la marque. Les deux blanc et noir des ensembles sont en vente.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 7 314 critiques sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

En tant que passionné de prise de notes et de création de listes de tâches, j’utilise les blocs-notes réutilisables Rocketbook pour m’aider à réduire le gaspillage de papier. Après avoir pris des notes avec le stylo effaçable de la marque, vous pouvez essuyer les pages avec de l’eau et la serviette en microfibre incluse. Si vous souhaitez immortaliser des informations importantes avant de les effacer, vous pouvez utiliser les codes QR présents sur chaque page pour numériser, partager et organiser vos notes sur vos services cloud préférés.

4,6 étoiles en moyenne sur 77 avis sur Amazon

Les employés de NBC Select et Oprah adorent cette marque d’huile d’olive – cette capsule figurait sur la liste des choses préférées d’Oprah en 2022. L’ensemble comprend quatre bouteilles de 12,7 onces d’huile d’olive infusée – piment, ail, citron et basilic – qui peuvent être arrosé de pâtes, de salades, de trempettes et plus encore. L’huile est fabriquée à partir d’olives cultivées dans de petites fermes familiales en Californie, selon la marque. Chaque étiquette de ces bouteilles a été conçue par un artiste différent pour célébrer à la fois l’art et la gastronomie.

Moyenne de 4,7 étoiles sur 31 797 avis sur Amazon

Cette presse française est fabriquée en acier inoxydable à double isolation pour garder votre java au chaud plus longtemps, selon la marque. Il a une capacité de 34 onces, une poignée qui reste froide au toucher et un filtre à quatre couches pour garantir que le marc ne pénètre pas dans votre tasse, selon Mueller. Il est également livré avec une boîte de voyage, vous permettant ainsi d’emporter la presse française et le café prémoulu partout où vous allez.

Moyenne de 4,2 étoiles sur 66 925 avis sur Amazon

Offrez le cadeau d’un bon sommeil. Ces bouchons d’oreilles ont été testés par nos rédacteurs et ont remporté un NBC Select Wellness Award 2023. Leah Ginsberg, citadine et rédactrice en chef de Select, a particulièrement apprécié la façon dont ils l’aidaient à bloquer le bruit pendant son sommeil. Les écouteurs en silicone lavables sont livrés avec des embouts de différentes tailles pour un ajustement plus personnalisé. Ils ont un indice de réduction du bruit de 26 décibels et peuvent être stockés dans l’étui inclus lorsqu’ils ne sont pas utilisés.





4,7 étoiles en moyenne sur 130 avis sur Amazon

Idéal pour les enfants et les adultes, se blottir contre l’agneau lesté de Hugaroo peut aider ceux qui se sentent stressés ou anxieux à se sentir plus calmes. Il est conçu avec un extérieur en polyester hypoallergénique et rempli de granulés de plastique. La housse extérieure et l’insert lesté sont lavables en machine, selon la marque. Huggaroo propose également un peluche lestée pour chiot.

Prime Day : meilleures ventes de cadeaux chez d’autres détaillants

Wayfair: Jusqu’à 70% de réduction Kohl’s: Jusqu’à 20% de réduction Macy’s: Jusqu’à 60% de réduction Cible: Jusqu’à 50% de réduction Nordstrom: Jusqu’à 55% de réduction Bloomingdale’s: Jusqu’à 25% de réduction

Pourquoi faire confiance à Select ?

Maria Cassano est un rédacteur e-commerce pour Select qui couvre les offres et les ventes depuis deux ans. Pour rassembler les meilleures ventes Amazon Prime Day sur les produits Apple, elle a trouvé des produits à prix réduit soit à leur prix le plus bas jamais enregistré, soit à leur prix le plus bas depuis trois mois.

Retrouvez la couverture approfondie de Select sur finances personnelles, technologie et outils, bien-être et plus encore, et suivez-nous Facebook, Instagram, Twitter et TIC Tac pour rester à jour.